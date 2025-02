Esta startup quer ser um Shopify para filmes independentes

A nova startup depende da força das recomendações para espalhar a notícia sobre filmes independentes.

Olyn Ele oferece uma plataforma para o consumo direto para distribuir filmes e vídeos, permitindo que os cineastas mantenham até 90% de sua receita. Anunciado como “Shopify for Filmars”, Olyn remove uma plataforma como intermediário, removendo anúncios e recomendações guiadas pelo algoritmo. Isso permite que os filmes brilhem com base em seu próprio mérito e entre diretamente através da audiência.

Ana Maria Jipa, co -fundadora e diretora executiva Olyn, disse TechCrunch Que os cineastas são responsáveis ​​por promover o filme, enquanto Olyn resolve os outros. “Fornecemos todas as tecnologias que implica: de DRM, streaming 4K, elenco, cheio de páginas de destino que apresentam o filme da mesma maneira que pode aparecer na Netflix ou na Apple TV, além de todas as outras ferramentas, como o Geo -ing, as análises e Os dados do público, “ela disse”.

A idéia é que, embora os cineastas possam não ter acesso aos grandes orçamentos de marketing do streaming de gigantes, a recomendação de alguém que o usuário conhece e a confiança carrega muito mais peso do que a proposta do algoritmo da plataforma. Em Olyn, os cineastas podem confiar em influenciadores, críticos de cinema e criadores de conteúdo como parceria de distribuição com títulos que aparecem em seu conteúdo, blogs e mídias sociais.

Olyn também oferece aos cineastas uma análise detalhada em relação à audiência, incluindo os locais onde seu filme funciona bem, a visualização geral e a base dos usuários assistiu ao filme. Isso permite que os cineastas entendam melhor seu público e usem essas informações para informar e melhorar projetos futuros.

Jipa diz que Olyn Global Reach também pode ajudar a combater a pirataria – algo que é um problema para estudos cinematográficos desde o início da Internet. Se alguém puder pagar por um filme e assisti -lo imediatamente sem o incômodo de rolar a Internet apenas para se contentar com um fluxo esboçado cheio de anúncios, é muito mais provável que isso faça isso.

E se você estiver após a recomendação, o recente Bian Epstein Biopy Homem MidasO filme sobre o gerente dos Beatles caiu na plataforma.