“Estamos resolvidos com o risco de outra grande recessão”: as pessoas devem ficar indignadas com os esforços de Trump para matar CFPB

“Estamos resolvidos com o risco de outra grande recessão”: as pessoas devem...

O Escritório do Consumidor de Proteção Financeira (CFPB) está localizado na interseção do governo Trump.

Os funcionários do CFPB, destinados a proteger a proteção do consumidor contra práticas financeiras injustas, foram ordenadas a interromper todas as atividades pelo novo ato de atuação de Russell Vought nos últimos dias, que também executa a posição de diretor do escritório de administração e orçamento, o Office, o Office, o Office de Gerenciamento e Orçamento, o A posição foi confirmada pelo Senado ao longo da linha do partido na semana passada.

Líder Supostamente fechado Sede da CFPB foi dito aos funcionários para parar de trabalhar, de acordo com Wall Street JournalEnquanto a administração aumenta os esforços para desligá -lo – ou pelo menos, ele declarou até certo ponto.

O CFPB, que o Congresso criou devido à execução duma hipoteca e grande recessão de 2008, tem sido o alvo político dos republicanos, mas com o controle total do governo federal, o governo de Trump obviamente segue depois disso, em uma tentativa de desregulamentação da desregulamentação do financeiro sistema.

Embora o próprio Trump não possa se livrar do CFPB unilateralmente – o Congresso sozinho pode fazê -lo, já que o Congresso foi o corpo que o criou – não está claro o que acontecerá a seguir. Especialistas dizem que, embora o trabalho do CFPB esteja no intervalo, as regras e regulamentos estabelecidos pelo CFPB ainda em livros.

“Não desaparece no ar”, diz ele Kimberly Monty HolzelParceiro dos Serviços Financeiros da Goodwin, Serviços Financeiros de Consumidor e Prática Finter, que já trabalhavam no CFPB há quatro anos. “Temos comandos com comandos ativos do CFPB”, diz ela. “Esses comandos não param.”

Ele acrescenta que as empresas regulamentadas pelo CFPB – que incluem bancos, cobradores de dívidas, plataformas de pagamento financeiro e muito mais – devem “agir de boa fé de cooperação com o governo” e, embora o que aconteça possa ser surpreendente ou alarmante, os consumidores devem estar em mente que Ainda existem vários outros órgãos regulatórios que ainda estão ativos.

“O CFPB não é o único regulador – os consumidores ainda podem ir ao FDIC, OCC, alimentado”, diz ela. “E os países ainda estão regulando os bancos. Não há regulamentação a vácuo”.

No entanto, a equipe de Trump é Supostamente flutuou a ideia Do desmantelamento de alguns outros reguladores, como o FDIC.

Sinais mistos

Outros especialistas dizem que o que acontece no CFPB é um ótimo exemplo de sinais mistos que saem do governo de Trump.

“Eles disseram às pessoas para irem para casa em vez de trabalhar no escritório. Ao mesmo tempo, dizem a outros funcionários do governo” não mais trabalho “, diz ele Jeff dormeProfessor de Direito do Consumidor Michael Millemann, da Universidade Francis King Carey de Maryland, na Faculdade de Direito. “Eles disseram que estavam tentando eliminar o desperdício, então empurram uma agência que cria enormes rendimentos para os consumidores, US $ 21 bilhões por ano e novamente custa menos de US $ 1 bilhão por ano”.

“Isso criará mais desperdício”, acrescenta.

Então, o que exatamente o governo está fazendo? “A coisa toda não faz sentido se você não a considerar uma tentativa de remover ou suprimir as agências que eles não gostam”, diz Sovern.

Como observado, muitos republicanos há muito se retiram sobre o CFPB, que vem fazendo coisas como excedentes contas ao longo dos anos ao longo dos anos, alterando as regras da hipoteca, compensando as vítimas de fraude, estabelecem um banco de dados para queixas de consumidores e mais, geralmente , geralmente a vantagem dos consumidores. Agência Pesquisa muito forte Por ambos os lados, com o apoio de três quartos dos republicanos nos últimos anos.

Apesar disso, muitos legisladores republicanos o tornaram um alvo, “embora tenha sido maravilhoso para seus eleitores”, diz Sovern.

Sovern também tem um aviso para os eleitores: o CFPB nasceu da crise financeira e, se coberta, as consequências podem ser terríveis. “O Bureau foi criado em 2010 porque tivemos uma grande recessão, e uma das coisas que levou a uma grande recessão foi um empréstimo predatório”, diz ele. “O Congresso reconheceu que precisávamos de uma agência de proteção ao consumidor”, diz ele, porque as agências que emprestaram que não o fizeram.

“Se nos livrarmos do CFPB, arriscamos outra grande recessão”.

‘Menos certo do que armadilhas e fraudes financeiras’

Embora a continuação da Grande Recessão possa não acontecer imediatamente, um a curto prazo é claro: colocar o trabalho do CFPB em um intervalo significa que os consumidores estão em uma posição mais perigosa do que antes.

“Em todo o país das pessoas em minha família e sua família, tem menos certeza de armadilha financeira, fraude e erros do que algumas semanas atrás”, diz ele Chris PetersonProfessor de Direitos da Universidade de Utah. O trabalho do CFPB é “a maneira como garantimos que as empresas respeitem a lei”, diz ele, “e as pessoas que fazem o trabalho agora esfriam os calcanhares em vez de proteger o público”.

Peterson ecoando o governo no fato de que ele acha que o público deveria ficar indignado com o que está acontecendo, especialmente porque o CFPB foi criado como a lei sobre a lei – e os contribuintes o pagaram por seu trabalho.

“É um serviço do governo pelo qual todos pagamos e é necessária uma lei federal para fornecer a todos nós. E agora está suspenso sem a lei que a autoriza. Isso não está de acordo com a Constituição”, diz ele.

“Não temos essa experiência na história do país”, acrescenta Peterson. “Não está claro o que acontece a seguir.”

Holzel diz que acha que o CFPB em algum momento continuará algumas atividades e que o que acontece no momento pode ser o tipo de retorno do governo Trump em nome do jogador no setor financeiro que considerou a administração do CFPB Biden foi muito longe e agiu também agressivamente no ano passado.

“Nos últimos quatro anos, eles tinham uma liderança muito agressiva e visões muito liberais de sua autoridade para tocar em certas áreas que são disputadas”, diz ela. “As pessoas não estão felizes com os últimos quatro anos porque sentiram que poderia ser bom para os consumidores, mas caótico para os bancos – os bancos tentando seguir as regras de boa fé”.

Quanto aos da indústria estão satisfeitos com o que está acontecendo?

“Eu ouço coisas diferentes sobre se é uma coisa boa”, diz Holzel.

Fonte