Este aplicativo combina a Wikipedia e Tictok para lutar contra o DoomsCrolling

“Ideia do projeto de insutação: toda a Wikipedia em uma, Página Secreta”, fundadora da Patina Systems Tyler Angert Postado em x no início deste mês. “Melhor ainda, uma página com uma mudança interminável de Wikipedia com base no que você está interessado da seguinte maneira?” responsável Bloomberg Beta VC James Cham. “Wikitok”, adicionado Angert.

Ideia excepcional do projeto: toda a Wikipedia em uma, página secreta – Tyler Angert (@TyleRangert) 3 de fevereiro de 2025

O programador de Nova York da aplicação Gemal Isaac veio discutir na noite seguinte. Dentro de duas horas, Wikikik Ele estava ao vivo.

Se você é o cara que instintivamente puxa a Wikipedia para verificar os fatos de tudo e de qualquer coisa, este aplicativo é feito para você. Os usuários do Wikitoka podem passar o dedo através do fluxo interminável de artigos da Wikipedia, revelando fatos aleatórios e informações interessantes ao longo do caminho.

“Droga, isso é muito legal, muito melhor para o cérebro”, um usuário x publicado. “A toca do coelho que não sabíamos que precisávamos. A descoberta do conhecimento é desencadeada por uma série de atenção em vez de pesquisar termos. Finalmente, uma maneira produtiva de perder tempo”, outros “,” adicionado.

Este aplicativo sem monitoramento invasivo e notificações sem fim oferece o mais próximo de se mover sem culpa. Em vez do seu conteúdo com base em um algoritmo baseado no algoritmo, ele traz uma seleção verdadeiramente aleatória de artigos sobre a Wikipedia, desenhada diretamente da API da Wikipedia e mostrada na interface do estilo Tiktok. Cada entrada aparece com uma imagem do artigo apropriado e, se algo atrair seu interesse, um toque simples para “ler mais” abre toda a página da Wikipedia no seu navegador.

Gemal fez isso codificado Para o Wikitok disponível no Github, permitindo que qualquer pessoa mude ou contribua para o projeto. Atualmente, o aplicativo da Web suporta 14 idiomas, artigos e recursos em mesa e navegadores móveis. À medida que a comunidade cresce, os novos recursos devem estar envolvidos na contribuição.

O aplicativo está atualmente sem um algoritmo e a Gemal planeja mantê -lo dessa maneira. “Eu tive muitas pessoas que me disseram e até criam problemas em seu githubu procurando um algoritmo louco e louco Wikitok”, Gemal disse ARS Technica. “E eu tive que abaixar minha perna e dizer algo de acordo com o qual já governamos algoritmos implacáveis ​​e opacos em nossas vidas diárias; por que não podemos ter apenas um pequeno canto no mundo sem eles?”

