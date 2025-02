Este aplicativo de negociação de cópias deseja produzir ‘os cinco buffetts de Warren’ a seguir ‘

Os influenciadores não são apenas bons para recomendações de jeans e matcha skinny. Agora posso aconselhá -lo onde investir meu dinheiro.

Fundou Steven Wang, 23 anos, Dub é o mercado com base na influência sobre o qual os usuários agora podem copiar todo o portfólio, como uma cauda. Nancy Pelosi ou gerente de Hedge Fund para Billionaires Bill Ackman por apenas US $ 9,99 por mês ou US $ 89,99 por ano. Ao mesmo tempo, os varejistas aceitos no melhor criador do programa do dub receberão uma taxa para os usuários acessarem seu portfólio de modelos.

“Eu quero que os próximos cinco Warren Buffetts apareçam e conheçam no dub -u”, Wang disse CNBC Mês passado. “Se tivermos realmente sucesso com o principal criador do programa, a próxima geração dos melhores gerentes de fundos, os melhores comerciantes do mundo que as pessoas seguem aumentarão do DUB”.

Em vez de escolher suprimentos, os usuários precisam garantir que escolham a pessoa certa (como copiar as tarefas de lição de casa a criança mais inteligente da aula, na verdade não fazendo lição de casa). Esse portfólio é seguido por tempo de mudança, com qualquer ofício copiando automaticamente, eliminando um erro humano que falta a qualquer negociação. A DUB também está focada na educação do usuário e ajuda os investidores a tomar decisões informadas, mostrando os resultados dos riscos, produzindo adaptados ao risco e uma métrica de estabilidade do portfólio na plataforma.

O investimento no varejo mudou rapidamente nas últimas duas décadas. Agora, Quase metade da geração Zersa está investindo no mercado de açõesDe acordo com a pesquisa do Fórum Oliver Wyman. 45% são mais propensos a começar a investir aos 21 anos do que a geração do milênio e duas a quatro vezes mais propensas que a geração X e os baby boomers. U por centavos por quilograma, a geração Z também é Economia de um grande 14% de sua renda.

Ao mesmo tempo, as mídias sociais estão reformando que as pessoas, e especialmente o Gene Z, decidem gastar, salvar e investir seu dinheiro. Os Zers da Gen são Quase cinco vezes Eles são mais propensos a dizer que recebem dicas financeiras, incluindo dicas de investimento, das mídias sociais do que as dos 40 ou mais. Portanto, a geração Z aconselha qualquer um, pode ser daqueles que podem colocar seu dinheiro onde estão suas bocas.

