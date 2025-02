Este é o aluguel mais importante que você pode fazer se quiser que sua empresa lidere bem

A nomeação do chefe da equipe é um primeiro passo crucial para qualquer diretor executivo que queira tomar decisões de orientação influentes. Mas o diretor executivo que só usa seu chefe de equipe como um conjunto adicional administrativo de esgrima -impede de cercas em recursos de transformação significativos. Uma decisão crítica de posicionar o chefe da equipe como um verdadeiro parceiro executivo, quando bem executado, um investimento ousado que afeta a herança do diretor executivo pode ser.

Com base em sua própria experiência como Chefe do pessoal do unicórnio E meu trabalho atual treinando e estabelecendo esses profissionais, vi a primeira mão que os chefes da equipe de hoje atuam como um amplificador para a liderança. Eles ocupam uma posição única no topo do mapa organizacional, onde podem atuar em equipes sem sobrecarregados pela administração direta do departamento. Essa liberdade lhes permite proteger seus diretores executivos da distração e garantir que eles se concentrem em um trabalho que é verdadeiramente importante força, visão e tomada de decisão.

Open Secret and Injust Advantage

Compreender e definir o papel continua sendo um desafio. Como um Ex -parceiro Andreessen Horowitz Tale, nomeação de CEO de talentos como uma das cabeças de inauguração da empresa fazia sentido “porque ninguém sabia o que isso significava”.

Vi essa assimetria do entendimento da primeira mão em centenas de conversas com as cabeças. Para Jamie Hodarija, diretora executiva e co -fundadora da Indud, o chefe da equipe é uma necessidade clara. “Quem não gostaria de estar em dois lugares de uma só vez? O melhor chefe dos relacionamentos da equipe permite exatamente isso”. Os caminhantes me disseram“Eu nunca encontrei um problema extenuante no trabalho, onde duas pessoas inteligentes que tentam pensar não são desejáveis”.

Mas também conversei com os diretores executivos que receberam a visão errada de que essa posição era apenas um papel administrativo com um título imaginativo. A ponte dessa lacuna executiva de conhecimento é tão de cabeça para baixo que McKinsey e Bcg Eles aprimoraram seus pensamentos sobre pensar sobre esse papel nas recentes obras e vagens brancas.

Christie Horvath, diretora executiva da empresa de saúde PET Wagmo, diz que considera seu chefe da sede de seu próprio cérebro. A chefe da equipe de sua equipe realiza “tarefas que podem ser transferidas para outras enfermarias que abrem as iniciativas sob a orientação do CEO, onde o chefe da equipe deve atuar como um verdadeiro parceiro estratégico, não apenas como gerente de projeto”.

Liberando os líderes emergentes

Vi o chefe da equipe encarregado de todos os tipos de iniciativas significativas de diretores executivos inteligentes. Eles podem incluir projetos como:

Procedimento de emprego líder para outras funções no nível C

Ritmo de planos de gerenciamento de negócios e partes interessadas em toda a empresa

De pé e falando para o diretor executivo de reuniões de alto ranking

. . . Tudo com pouca e nenhuma diretrizes.

Suas disciplinas transmitidas pela carreira muitas vezes incomuns, como consulta, lei e desenvolvimento de produtos, são equipados com chefes de equipe para trazer perspectivas novas e habilitadas que, de outra forma, não podem ocorrer em reuniões de liderança executiva. E doc 75% dos chefes da equipe para apoiar os diretores executivosMuitos outros trabalham com os chefes de CFO, CROs ou o departamento, adaptando seus conhecimentos ao escopo do líder.

Alugar para um parceiro em vez de uma posição

Uma mão direita confiável pode criar um novo valor que mesmo o diretor executivo ou o conselho de administração não pode ver.

Embora a posição geralmente seja equiparada ao papel da gestão da média, o chefe da equipe é único na hierarquia corporativa, relatando diretamente ao chefe vários níveis de idosos. Esses indivíduos são comandados por salários competitivos, mesmo no mercado de trabalho desafiador, refletindo o rigor da posição.

Vemos isso em dados do nosso mais recente Pergunte ao chefe da equipe Relatório de taxas– Comparações com os dados do Bureau dos EUA para as Estatísticas do Trabalho, o Chefe médio de salários da equipe na indústria é aproximadamente 49% maior que os mais recentes dados de pagamento médio para gerentes gerais e operacionais.

Assumindo o controle Indústria de cuidados com animais de estimação de US $ 150 bilhões Como uma dupla líder com seu chefe de equipe, Horvath compartilhou comigo que “uma grande parte do que essa parceria contribui para uma” química “bem -sucedida – quão facilmente meu chefe de equipe pode prever o que eu prevê. É crucial alugar alguém que complementando seu Conjunto de habilidades e realiza áreas e nas quais você é menos eficaz e não duplica suas forças.

A coisa mais importante para os executivos é que esse papel não é apenas uma posição – é uma parceria. Empping, o chefe da equipe como um verdadeiro parceiro de suíte C é um movimento corajoso destinado ao futuro, que requer o maior grau de autoconsciência, confiança e adaptabilidade do diretor executivo.

