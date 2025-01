Este grupo toca ‘Dungeons & Dragons’ para ajudar a LA -em fogo, e você pode se juntar

Destruir incêndios na Califórnia levou a vários eventos, de shows a emissões de comédia, com a intenção de arrecadar fundos para os esforços para recuperar o fogo.

Enquanto isso, a equipe fará o que faz de melhor em um papel crítico: jogue Dungeons & Dragons.

Um papel crítico anunciou um Live Special com um tiroteio Pesquisa e desenvolvimento Aventura chamada “Freaky Changht”, que continha sinos, personagens do seu terceiro Pesquisa e desenvolvimento campanha. Caridade Ashley Johnson, Marisha Ray, Taliesin Jaffe, Travis Willingham, Sam Riegel, Bobbie Daymond, Laura Bailey e Liam O’Brien, com Matthew Mercer Master.

“Vamos fazer um pouco caótico,” O’Brien escrito em xCompartilhamento de anúncios.

A aventura de quinta -feira esquisita estará ao vivo em uma plataforma de streaming baseada em papel crítico de assinatura, FarolComo os canais Twitch e YouTube, na quinta -feira, 30 de janeiro, às 19:00 PT. Os fãs, gentilmente conhecidos como “Kreters”, poderão trazer doações ou comprar uma recompensa por moldar a história Inclinação.

O grupo estabeleceu uma meta ambiciosa de coletar US $ 180.000 da transmissão ao vivo. Cada ponto de virada desbloqueará surpresas no jogo, como “novos aliados, oponentes inesperados ou até swaps, garantindo uma aventura imprevisível e emocionante totalmente moldada pelas contribuições da comunidade”, afirma o papel crítico. Os elementos da história com mais doações levarão o centro do palco no jogo.

Para onde o dinheiro vai ir

Doações serão divididas entre Fundo de Recuperação de Incêndio Selvagem da Comunidade da CalifórniaQuem,, Latin Community Foundatione Departamento de Bombeiros de Los Angeles. A empresa acrescentou que 10% de cada doação será “anexada a todo o nosso fundo de emergência, o que permite que nossa fundação) envie ajuda rapidamente no caso de uma futura emergência natural imprevista”.

Através de sua mão sem fins lucrativos da Fundação para uma função crítica (CRF), a empresa já contribuiu para US $ 30.000 de seu fundo de caso de emergência para o Fundo da Fundação Wildfire Foundation da comunidade da Califórnia. Mesmo antes de iniciar o CRF -AU de setembro de 2020, um papel crítico e sua rede de criativos são ativos na arrecadação de dinheiro por várias causas, incluindo 826la e Instituto de Desenvolvimento de Primeiras Nações.

A fundação crítica de papel é apenas uma das muitas maneiras pelas quais o papel crítico se espalhou para novas áreas nos últimos anos. Exceto o seu Core ShowSérie de web única e spin-off, o grupo se ramificou em quadrinhos e livros, séries de animação e sua plataforma de streaming, Beacon. É um trabalho impressionante do que começou como um programa que destacou a alegria de jogar Masmorras e dragões com amigos.

Você pode doar e descobrir mais sobre critic.com/crflovers.

