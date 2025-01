Este ipod nano gigante é na verdade um espelho

A Retro Tech tem um momento indiscutível. Vimos o renascimento dos jogadores e do teclado áspero. A gentileza da SEGA, até o repórter é recentemente renovado. Agora, podemos adicionar um iPod à lista de gadgets “vintage” que um jovem dos EUA anseia pela primeira vez.

O design da seca coletiva com sede em LA entra nesse desejo com o iMirror, uma réplica de icônico iPod nano 5 pés, com um espelho em vez da tela (como o nome sugere). Imirror vem em seis cores, é vendido por US $ 375 e cairá on-line Hoje às 15:00 em uma série limitada de apenas 200. Quem realmente quiser pegar em um objeto que o dispositivo enfrenta terá que agir rapidamente: de acordo com o fundador da seca de Jake Olshan, a primeira queda do Imirrora em Agosto “imediatamente se tornou viral”, com todos os 200 espelhos no primeiro minuto.

(Foto: Seca)

O fascínio de Olshan por tudo o que é retrô é visível nas gotas anteriores da seca, em colaboração com os clipes de papel gigante, incluíram um “CD ardente”, em colaboração com o Microsoft Office Mascot, Clippy e melhor com uma fivela que foi feita como Internet Explorer -ov Logo para o início da Aughts. Foi apenas uma questão de tempo até o iPod, que estreou em 2001, juntou -se às fileiras de itens tecnológicos estéticos do passado. Deveríamos saber que veio quando o Urban Outfitteri começou a romper os dispositivos Gen Alpha por US $ 349 em 2023.

(Imagem: seca)

De acordo com Olshan, nascido em 1997, o conceito para o Imirror veio de sua própria nostalgia pela tecnologia (ele possuía modelos clássicos, shuffle e nano quando os iPods eram quentes). A escolha de um modelo de espelho caiu principalmente no tamanho da tela, que era o maior do Nano.

“Além disso, havia tantos elementos icônicos dessa campanha de nano -iPod – cores, anúncios, escolhendo uma música para anúncios”, diz Olshan. “Além disso, pensando em alguns anos a uma década adiante, achei que seria melhor sobreviver ao teste do tempo como uma decoração real de peças de casa e arte”. Em 20 anos, acrescenta ele, é improvável que os mais jovens tenham uma idéia do que é o iPod “, mas eles poderão descobrir sobre eles através deles. Acho que é uma maneira legal de prestar homenagem a isso”.

(Foto: Seca)

O iMirror vem com botões de energia de aço inoxidável e detalhes em texto no espelho, incluindo a frase “encontre -se” acima da música para o progresso da música e um pequeno ícone de bateria no canto superior direito. A seta iPod -e -Apod Gumba foi substituída Seca.

“Vejo que essa queda atrai dois públicos principais: aqueles que cresceram com esses objetos e sentem uma forte conexão com eles, assim como as pessoas mais jovens que podem não ter experimentadas em primeira mão, mas são atraídas por atração nostálgica”, diz Olshan . “Por um lado, um grupo se mantém no que se sabe, enquanto o outro está ansioso para fazer parte dele e experimentar essa nostalgia”.

