Este recurso de segurança do Google Maps realmente torna as estradas mais perigosas

Este recurso de segurança do Google Maps realmente torna as estradas mais...

Imagine o seguinte: montar uma estrada completa, prepare -se para trocar as tiras e passar pelo trator. Enquanto verifica seus espelhos, um som alto na tela do seu carro está tocando.

Estes são o Google Maps, perguntando se o carro parou ainda no ombro, como outros motoristas relataram. O inquérito aparece – sim ou não – procure uma resposta dentro de alguns segundos. Seu cérebro já tributado agora tem outra decisão de processamento, desde que você se mova 60 milhas por hora.

Cenários como esse se tornaram possíveis no verão passado, quando o Google reformulou seu aplicativo de navegação popular. Desde então, os motoristas usados ​​pelo Google Maps geralmente recebem instruções de confirmação “incidente“Como veículo policial ou carro parado, que outros usuários marcaram. Essas instruções são anunciadas com carrilhão, além de um texto e um cronômetro que consome a parte inferior da tela do aplicativo. Se houver uma maneira de desligar isso Recurso da verificação do incidente, eu não a encontrei.

Essas instruções podem ser desconfortáveis ​​com os motoristas que os consideram intrusivos. Ainda perturbador, especialistas em UX e fatores humanos tomam cuidado para que eles causem uma distração que leva a uma colisão.

“Se ocorrer um pedido em uma série de estradas onde você não tem muito, isso provavelmente não é um problema”, disse Birsen Donmez, professor de engenharia industrial da Universidade de Toronto, que explora o passeio distraído. “Mas se você aparecer quando você sabe que isso se desenrola e você realmente precisa se concentrar, isso pode confundi -lo e distraí -lo.”

É um problema perturbador para centenas de milhões de pessoas que usam o Google Maps, bem como para todos que compartilham o caminho com eles.

‘Estes são dados irrelevantes’

Google dominou a navegação Desde que ele lançou ingressos em fevereiro de 2005. Embora os concorrentes tenham aparecido – Apple, MapQuest e Tomes vão entre eles – ninguém abordou a correspondência moderna da base de usuários. Ano de 2013. O Google corrigiu a liderança por aquisição A startup israelense Waze, cuja tecnologia de relatórios de tráfego e incidentes mais tarde moldou os recursos do mapa -chave, embora o outro fosse um aplicativo separado.

Hoje, o Google Maps leva muito mais viagens do que outras ferramentas para encontrar o caminho. De acordo com um 2024. Análise de MarketWatch70% dos motoristas dos EUA usaram o Google Maps, em comparação com apenas 25% para o Waze e Apple Maps. MapQuest, uma vez onipresente, não é mais um líder de mercado, mas Ele ainda tinha 17 milhões de usuários regulares De 2022.

Mas, pela primeira vez após anos, o Google Maps agora enfrenta uma ameaça credível. Totalmente recuperado de Lançamento inascico de 2012Apple Maps agora é um serviço significativamente melhorado que foi coletado louvar Para elementos de design, como instruções do objeto (“vire à esquerda após o próximo semáforo”) que podem parecer mais intuitivos que o Google Maps (“por 500 pés, vire à esquerda”). Enquanto isso, o iPhone – que mapas da Apple tem como padrão – foi Participação de mercado Grabic do Android.

Com a concorrência com os mapas da Apple intensificados, Google descoberto Principais auditorias de ferramentas de mapeamento no verão passado. O Google Maps já convidou os usuários a enviar dados sobre incidentes de tráfego observados, que a empresa compartilharia com outros drivers. Agora, com sua nova atualização, uma empresa anunciado“Outros motoristas podem confirmar o incidente apenas por Slavin.”

Na prática, isso significa que os motoristas costumam ouvir o som quando a pergunta aparece na tela de entretenimento, como “um veículo parado relatado há 51 minutos do motorista do Google Maps. Isso ainda está lá? “O progresso da contagem regressiva leva os motoristas a tocar o botão rapidamente ou não rapidamente.” Prática consultiva de UX.

Depois de alguns segundos, o inquérito desaparece, seja porque o motorista respondeu à pergunta ou porque o cronômetro atingiu zero.

Embora possa parecer exigente, o exigente “apenas tap” pode ser perigosamente perturbador, disse Donmez da Universidade de Toronto, porque as telas sensíveis inevitavelmente exigem que um usuário desvie o olhar da estrada na frente. Ela acrescentou que os motoristas inexperientes ou mais antigos têm maior probabilidade de combater “suprimir estímulos irrelevantes”.

Donmez está particularmente envolvido na urgência do Google Maps para confirmar. “Os motoristas geralmente modulam seu envolvimento de distribuição com base no que vem na estrada, e é por isso que as colisões não acontecem”, disse ela. Por exemplo, muitos drivers estão esperando instintivamente enquanto mudam após o final da alteração da fita antes de escolher um novo podcast ou ajustar o ar condicionado. Mas a barra de progresso de carrilhão e contagem regressiva do Google Maps foi projetada para exigir atenção imediata, independentemente das condições da estrada.

Os defensores do novo UX Google Maps podem notar que o Waze, outro aplicativo de navegação de propriedade da Alphabeta, há muito tempo é solicitado pelos usuários a confirmar relatórios anteriores sobre incidentes de trânsito. Mas isso não significa que o design do Waze seja seguro. Em um 2019Uma equipe de pesquisadores Carnegie Mellon notou que Waze “é perigoso não apenas o motorista, mas também para motoristas, pedestres e ciclistas próximos”.

Quando perguntei como o Google Maps avaliou a segurança de sua atualização de UX antes de expulsá -lo, o porta -voz da corporação respondeu no UE -“:” Levamos a segurança muito a sério e testam regularmente os recursos de interrupção do motorista.

De acordo com a corporação blogO novo UX Google Maps é distribuído “globalmente”. A empresa não parece oferecer aos usuários a capacidade de desativar as instruções para verificar ou restringir certos tipos de incidentes. Um usuário perguntou sobre Comunidade do Google Maps Fórum Como desativar “ainda aí?” Perguntas durante a condução, “mas essa investigação permaneceu sem resposta.

Significativamente, muitos incidentes marcados pelo Google Maps não estão associados à segurança do tráfego, como o veículo -ombro -o -a -loould -GO, frequentemente encontrado sem outro pensamento. “Na maioria das vezes, isso é uma informação irrelevante para a segurança”, disse Donmez.

Considerando seu potencial de vergonha, bem como uma distração, essas instruções não devem ser inevitáveis, disse ela. “Alguns motoristas podem ser considerados uma característica útil”, disse ela, “mas devem ter a oportunidade de superá -lo facilmente”.

Moran concordou. “Não é que a intenção seja ruim por trás do recurso, mas a maneira como o problema é realizado é”, ela me disse. “Uma boa experiência permitiria que as pessoas diziam:” Não me procure mais com esses diálogos. “Mas seria melhor exigir que as pessoas se inscrevam. Em vez de envolvê -lo de acordo com as configurações padrão, deixe as pessoas que poderiam estar mais animadas para dizer na comunidade do Google para dizer” sim, responderei a essas perguntas e fornecerei informações proativamente as informações .

Em vez disso, todos os usuários do Google Maps agora estão cheios de solicitações de cheque, gostem ou não.

‘Só poderia ser uma falta de previsão’

Quanto ao motivo pelo qual o Google Maps mudou seu UX para solicitar os certificados do usuário, Moran sugere que a empresa provavelmente deseja criar um conjunto mais atual de dados da estrada. “Se você realmente quer saber se algo ainda está na estrada, a maneira mais rápida de obter essas informações é perguntar à pessoa que está passando”, disse ela.

Mas há outra possibilidade: o design inevitável e agressivo de chamadas pode ser o gerente infantil de projetos que são instruídos a aumentar o envolvimento do usuário de qualquer maneira.

“As pessoas que tomam decisões sobre os produtos UX geralmente estão sob alta pressão para obter métricas de curto prazo”, disse Moran. “Só poderia ser uma falta de previsão de que seja perturbador ou desconfortável”. (O Google Maps não respondeu às perguntas sobre os motivos pelos quais todos os usuários confirmam as condições da estrada).

Por enquanto, pelo menos, os usuários do Google Maps estão presos ao seu novo UX. É muito cedo para saber se o design aumentará a queda, mas a ameaça é real, especialmente devido à enorme base de usuários do aplicativo. Os advogados de segurança rodoviária já expressaram preocupação com a distração devido a Sistemas de entretenimento cada vez mais complexosEnquanto os fabricantes de automóveis procuram oferecer os designs mais brilhantes (embora muitos proprietários de carros Encontre uma tela de toque terrivelmente inferior nas alças e na escolha, eles substituíram). No estudo 2022Pesquisadores da Universidade Drexel concluíram que as informações relativamente simples -os sistemas de emprego do início de 2010 já são um fator de risco estatisticamente significativo para colisões.

No entanto, os sistemas de entretenimento permanecem não regulamentados nos Estados Unidos em 2012, emitidos pela Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário orientação voluntária Sugerindo limiares máximos para o tempo em que os motoristas precisam desviar o olhar da estrada para fazer uma tarefa por diversão, mas dentro de alguns anos de fabricantes de carros eram rotineiros quebrando. Eles não pagaram a penalidade por isso.

Dado que o governo de Trump é reflexivamente hostil de acordo com os regulamentos, novas medidas de proteção federais relacionadas a ferramentas de navegação ou sistemas de entretenimento e entretenimento não são prováveis. No entanto, Moran acredita que ações judiciais que incluem colisões causadas por passeios interrompidos podem forçar o Google Maps a mudar o curso. “A primeira vez que notei esse novo recurso, pensei”, infelizmente, fiquei surpreso que a equipe jurídica deles estivesse bem com isso “, disse ela.

Como alternativa, uma mão invisível do mercado pode trazer seu próprio veredicto no design UX do Google: seus usuários sempre podem Mude para a Apple.

