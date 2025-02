Estratégias de informações frias que realmente atuam em 2025.

Neste episódio Marketing de podcast com fitasEntrevistei Matthew McQueen, co -fundador da Coldylytics, uma empresa especializada em pesquisas baseadas em uma geração de leads para obter informações de resfriado. Matthew ajudou as agências digitais e as empresas B2B a aperfeiçoar seus Estratégia fria e -APmelhorar Saia de vendase aumentar a aquisição de um cliente com listas de pesquisa direcionadas e de alta qualidade.

Durante nossa conversa, Matthew compartilhou informações eficazes sobre como as empresas podem melhorar frio Focused on personalized, value engagement, not on the tactics of mass eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-eeeeeeeeeeeeeeee-Etoda. Explicou por que muitos Frio e -a As campanhas falham, pois as empresas podem usar Você tem em venda Para melhor Personalização e -aE por que listas menores e altamente alvo de prospecto levam a respostas mais altas.

A abordagem de Matthew à pesquisa digital e ao marketing B2B é um trocador de jogos para empresas que desejam melhorar os resultados do alcance do frio. Priorando dados de alta qualidade, personalização e engajamento multi -canal, as empresas podem aumentar o crescimento dos negócios e concluir com mais eficácia várias ofertas.

Aceitação chave:

Qualidade sobre quantidade na produção de chumbo “Em vez de explodir milhares de e -kor, concentre -se em Geração direcionada de chumbo Estratégia alta intensa com maior probabilidade de se envolver.

“Em vez de explodir milhares de e -kor, concentre -se em Geração direcionada de chumbo Estratégia alta intensa com maior probabilidade de se envolver. A personalização é fundamental – genérico E -porkes frios Não funciona. Usar Personalização e -a Técnicas como referência de dados no site, envolvimento no setor ou atividade de marketing anterior para se conectar com clientes em potencial.

– genérico E -porkes frios Não funciona. Usar Personalização e -a Técnicas como referência de dados no site, envolvimento no setor ou atividade de marketing anterior para se conectar com clientes em potencial. IA e automação podem ajudar – mas apenas se usado corretamente – Automação de vendas ferramentas e Você tem em venda Eles podem melhorar a eficiência, mas devem melhorar a personalização em vez de substituir a conexão humana.

– Automação de vendas ferramentas e Você tem em venda Eles podem melhorar a eficiência, mas devem melhorar a personalização em vez de substituir a conexão humana. A extensão multi-touchpoint funciona melhor – uma combinação Marketing via e -mail,,, Marketing diretoO engajamento do LinkedIn e até as chamadas telefônicas criam uma abordagem omnichannel que cria confiança mais rapidamente.

– uma combinação Marketing via e -mail,,, Marketing diretoO engajamento do LinkedIn e até as chamadas telefônicas criam uma abordagem omnichannel que cria confiança mais rapidamente. O sucesso no marketing de saída requer testes – Melhor marketing de saída As estratégias incluem testes e iteração constantes – otimizar Prospecto E -A Sequências e mensagens para melhores taxas de conversão.

– Melhor marketing de saída As estratégias incluem testes e iteração constantes – otimizar Prospecto E -A Sequências e mensagens para melhores taxas de conversão. Censos menores e qualificados são melhor convertidos – Em vez de enviar um E MASSIVE E – você envia um público amplo, cria uma lista refinada de perspectivas ideais com base no tamanho da indústria, tamanho da empresa e atividade de marketing digital.

Capítulos:

(00:09) Introdução a Matthew McQuinn

Mais o Matt McQueen:

Este episódio de canais de marketing traz você

