“Eu nunca vou me recuperar disso”: a internet está cruzada em espiral sobre a morte prematura da coruja duolante

A dupla, a notória coruja da coruja, está morta.

O aplicativo de idioma dividiu as notícias no idioma da bochecha ontem. A causa da morte permanece sob investigação, mas Duolingo tem sua própria teoria: “TBH, ele provavelmente morreu esperando que ele faça uma lição, mas o que sabemos?” empresa escreveu em x. “Estamos cientes de que ele teve muitos inimigos, mas pedimos que você se abstenha de compartilhar por que você o odeia nos comentários”.

Uma mensagem importante da Duolima pic.twitter.com/jtt680yvs – Duolingo (@duolingo) 11 de fevereiro de 2025

A marca não perdeu a oportunidade de anexá -la Serviço premium Ou adicione: “Se você se sentir propenso a compartilhar, compartilhe também o número do seu cartão de crédito para que possamos denunciá -lo automaticamente em sua memória pelo Duolingo Max”.

A empresa também não conseguiu passar pela oportunidade de mencionar o meme viral confundindo a dupla com o Pop Star Dua Lipa: “Agradecemos o que você respeita com a privacidade de Dua Lipa neste momento”, escreveu ela. (A própria Dua Lipa respondeu às notícias que, infelizmente, postaram em X: “Til ‘Dua Dua Duo Part.”)

Duolingo se comprometeu totalmente com a foto essencial, atualizando sua foto do perfil X em uma foto de um dueto com desenhos animados cruzando os olhos. Enquanto isso, TictokO vídeo mostra seus colegas Duolongo Personagem Lily e Zari solenemente vestindo um caixão de um dueto em uma cama de caminhão. “BTW Im Suraf, então espero que seja uma música triste”, o texto do vídeo com vídeo é lido como a letra X-Green da música “Good Look” “Dixon Dallas Play.

A reputação do dueto sempre foi associada aos avisos incansáveis ​​de push de sua empresa de origem que são usuários de culpa para monitorar a prática linguística diária. “Número passou os últimos dias, me pedindo para estudar francês … e eu o ignorei …”, um X usuário publicado sob o anúncio. “Eu nunca vou me recuperar disso.”

Com o tempo, a dupla evoluiu de um mascote simples para meme para toda a Internet com sua própria caça (uma vez Drake de Drake e apareceu em Netflix Jogando Lula). Enquanto a coruja duolante recebeu muitos emaranhados da língua na bochecha, um pouco esperado que a empresa realmente matar ele dele. Ainda assim, eles fizeram exatamente isso. A dupla agora está se juntando às fileiras de ícones corporativos caídos como o Twitter -Blue Bird (Axad 2023, depois que Elon Musk gravou a plataforma como X) e o Sr. Peanut (morto pelo plantar no Super Bowl 2020).

No momento da redação. Uma empresa rápidaSolicitação de comentário. No entanto, a conta X oficial CHEASHED Hoje: “Atualização: os policiais identificaram a causa da morte. Mais detalhes a seguir. “





