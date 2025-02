EV O inverno está aqui. Os fabricantes de carros estão apostando no degelo

A transformação em veículos elétricos é a maior transformação da indústria automobilística desde que os carros substituíram os cavalos no início do século passado. Sobre todos os fabricantes de carros tradicionais passam por seu próprio cálculo com uma transição de EV, que representa uma enorme oportunidade – e um risco existencial. Até agora tem sido difícil.

Os clientes não apareceram nos números que o setor projetou apenas alguns anos atrás. Agora, muitos fabricantes de carros fazem grandes perdas em seu EV. Muitos fabricantes de carros tradicionais tiveram dificuldade em atrair suas fábricas EV -AI corrigindo a tecnologia da bateria. Alguns fabricantes de automóveis agora demoram a passar seus planos para novas fábricas e abolir alguns futuros modelos elétricos. Alguns o chamaram no inverno EV.

No entanto, as baterias e as fábricas de carros elétricos ainda estão passando pelo meio do oeste e sul. Dezenas de novos modelos de acionamento de bateria atingirão os salões dos EUA este ano, auxiliados por campanhas de publicidade multimiliones.

Tanto quanto hoje, uma história confusa de VE, os fabricantes de automóveis não podem se dar ao luxo de quebrar suas estratégias de EV. Isso ocorre porque as duas forças herdadas pelos fabricantes de carros empurraram o caminho elétrico não liberam. Tesla Elon Musk e uma série de gritos de jogadores chineses se mobilizam para ampliar seu potencial no que muitos jogadores industriais ainda vêem como o futuro do transporte.

Você pode estar se perguntando por que a transição de EV era uma sílaba para fabricantes de carros tradicionais como General Motors, Ford Motor e Volkswagen. O carro elétrico ainda tem quatro portas e freios e um painel de controle. Na verdade, é um design mais simples mecânico do que um carro de combustão e pode ser montado mais rapidamente. Por que os fabricantes de carros devem gastar dinheiro em dinheiro e energia mental para entender isso?

Primeiro, requer uma enorme renomação das cadeias de suprimentos. Substituir o intestino intestino do motor e a transmissão na bateria e os motores é como o transplante de coração e pulmão combinado. E as coisas que os fabricantes de automóveis precisam passar para os VEs geralmente não são as coisas em que estão. Baterias, motores e eletrônicos -esses são o domínio de grandes fornecedores asiáticos, como a LG -Ai Panasonic -Ai China. Se o mundo gravitar com carros elétricos, a GM ou o domínio dos blocos de cilindros da Toyota, pistões e trens de válvulas não serão importantes no final.

Segundo, as baterias ainda são horríveis caras, o que compõe igualmente um dos terços do VE. As empresas estão apostando que isso mudará, os custos da bateria cairão e poderão lucrar bem com todo esse crescimento à medida que o mundo vai para elétrons. No entanto, as reivindicações sobre algum avanço direto que reduzirão os custos da bateria nunca se encaixam – é provável que a redução de custos seja um incremento ao longo dos anos.

Por enquanto, os VEs permanecem 10-15% mais altos que um carro comparável em gás nos EUA, e não há muitos disponíveis por menos de US $ 40.000. Esses preços mais altos podem ser a maior socialização para os clientes de carros que ainda estão nervosos para entrar em um carro completamente elétrico.

Outra grande retirada da aceitação do consumidor do VE é a preocupação com o preenchimento. Não há carregadores públicos suficientes – especialmente nos Estados Unidos – e não demorarão muito. Aqueles que geralmente são quebrados estão quebrados, eles não podem ser conectados ou não sincronizados ao aplicativo. A JD Power Survey revelou que um dos cinco motoristas de EV que parou na estação de carregamento sem ser alimentado.

Mas e se esses dois problemas tiverem sido resolvidos? Basta olhar para o cinema.

Pequim estabeleceu um plano estratégico há duas décadas para pular na frente do resto do carro global. Ele apostou muito bem que os fabricantes de carros atuais como VW e GM não adotariam totalmente os VEs, pois suas linhas inferiores estavam ancoradas em carros com combustão. Foi também a mesma aposta que Elon Musk trabalhou na mesma época.

Agora, uma série de marcas de carros chineses estão desfrutando de enormes vantagens que lhes permitem lançar EVs elegantes, de qualidade e acessíveis. Eles usam uma cadeia de suprimentos mais barata, abordagem de matérias -primas para baterias, financiamento do governo e força de trabalho barata para oferecer aos VEs cerca de 30% abaixo daqueles grandes rivais globais. E a rede chinesa dos carregadores rápidos mais poderosos é usada principalmente ao longo da estrada é cerca de 20 vezes maior que a dos Estados Unidos

Como resultado, os VEs e os híbridos plug-in representam cerca de metade de toda a venda de novos veículos na China, o maior mercado de automóveis do mundo. Isso é comparado a 20% na Europa e cerca de 10% nos EUA

Na China, os fabricantes de carros domésticos despojaram uma tonelada de participação de mercado de players multinacionais. As empresas chinesas estão agora se espalhando para o exterior, o efeito do movimento da pilha de capacidade de carros de fábrica. Cerca de dez anos atrás, a China entregou muito poucos veículos a outros países. Em 2023, ele superou o Japão como o maior exportador de veículos do mundo, estendendo a liderança no ano passado com um transporte de quase cinco milhões de carros.

Líderes políticos e empresariais na Europa e nos EUA sentem pressão para verificar o ataque chinês. No ano passado, os Estados Unidos e a União Europeia mataram tarifas em importações chinesas de veículos elétricos e baterias. O presidente Trump prometeu ainda mais.

Essa condição do jogo deixa a GM, a Ford e outros carros globais de titânio com a escolha. A desaceleração da EV em seus mercados domésticos significa que eles podem aumentar para dezenas de bilhões de bilhões que já se concentraram em novas cadeias de suprimentos, projetos de EV e fábricas? Eles vão parar de trabalhar duro para reduzir os custos da bateria? Ele vai parar novamente no desenvolvimento de um EV acessível para massas?

A produção dessas coisas pode diminuir as perdas acentuadas em suas operações de VE e talvez aumentar os preços das ações. Mas os gerentes de automóveis sabem o que aconteceu na última vez em que os fabricantes de carros americanos ignoraram a dinâmica do mercado variável. Os fabricantes de carros japoneses nas décadas de 1970 e 80 brilhavam no mercado dos EUA com importações menores e, eventualmente, estabelecem uma negociação com fábricas americanas. Os fabricantes de carros de Detroit mal sobreviveram e nunca recuperaram essa participação de mercado perdida.

Alguns executivos veem a ameaça da China como ainda mais terríveis e não afetam a idéia de que as tarifas os protegerão a longo prazo. Eles dizem que, no final, se os fabricantes de carros chineses são os únicos que oferecem um bom e acessível, os consumidores os procurarão. É por isso que o carro -os manobradores não quebram seus planos de EV. Dezenas de novos modelos de acionamento de bateria atingirão os salões dos EUA este ano, auxiliados por campanhas de publicidade multimiliones.

Na Europa, isso não é mais um risco teórico. Em apenas alguns anos, as marcas de carros chineses conquistaram 20% do mercado europeu de carros elétricos. Mais vem.

Manhãs frios em fevereiro de 2024, as notícias das equipes se reuniram na Alemanha Luka Bremerhaven no Mar do Norte para assistir a mais de três mil carros rolarem do enorme navio de carga azul-branco decorado com cartas, Tesla de Kina, foi uma viagem de solteira para o Byd Explorer no. 1, o primeiro navio mapeado do fabricante chinês de carros. Mais sete carros vestindo navios já estavam pedindo. Byd já lançou tantos carros em suas fábricas domésticas que começou a aumentar as exportações para a Austrália, Brasil, Israel e outra Europa, com planos de abrir uma fábrica na Hungria até 2026.

A América do Norte pode ser a próxima. BYD confirmou os planos de construir uma fábrica no México. Em uma entrevista à 2024. Para o Yahoo News, o diretor executivo Byd e Stella disse que o fabricante de automóveis não planeja entrar nos Estados Unidos. Mas a leitura para carros americanos era comum: a fábrica BYD no México daria à empresa uma praia em potencial para espalhar os EUA.

Se esse pensamento não foi assustador o suficiente para os fabricantes de carros rivais, a pesquisa encerrou a conversa perguntando ao LI o que ele pensa sobre as decisões recentes de alguns fabricantes globais de carros para adiar ou cancelar as fábricas e investimentos em conexão com o EV devido à imagem trêmula de demanda.

“Se você não investe em um carro elétrico, você está fora. Você vai morrer”, disse ela. “Você não tem futuro.”

Representado com a permissão da Harvard Business Review Press. Adaptado deInevitável: dentro de uma transição bagunçada e imparável para veículos elétricosAutor Mike Colias. Copyright 2025 Mike Colias. Todos os direitos reservados.

