Ex-abertura da Mira Mira Murata revela Máquinas de Pensamento: Startup focado na multimodalidade, colaboração em um homem-ai

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Desde que Mira Murata saiu do Openi no outono passado, muitos se perguntaram sobre o próximo passo do antigo CTO. Bem, agora sabemos (ou, pelo menos, temos uma idéia aproximada).

Murata levou hoje em X para anunciar seu novo empreendimento O laboratório para pensar em máquinasA IA Research and Manufacturing Company com o objetivo de “progredir a IA, tornando -a amplamente útil e compreensível por meio de fundações sólidas, ciências abertas e aplicações práticas”.

Muti publicado: “Construímos três coisas: ajudamos as pessoas a ajustar os sistemas de IA para trabalhar para suas necessidades específicas; Desenvolvendo fortes fundações para a construção de sistemas de IA mais capazes; Incentivar uma cultura científica aberta que ajuda todo o campo a entender e melhorar esses sistemas. “

Uma equipe de pensar sobre duas dúzias de engenheiros e cientistas está localizada com outros alumas-u-caves e pioneiros para aprender o profundo reforço de John Schulman e Chatgpt pelo co-fundador Barret Zoph Koji poderia iniciar um lançamento para alcançar etapas significativas em Pesquisa por IA e desenvolvimento.

Desde a publicação deste artigo, a empresa recém -estabelecida é X conta @ThinkyMachines já coletou aproximadamente 14.000 seguidores.

Inteligência modelada, multimodalidade, forte infraestrutura

Os pensamentos de Machine não estão errados com a supercomputação agora defeituosa e a empresa de IA da IA ​​dos anos 80-sempre não oferece exemplos concretos de projetos programados, mas sugere um amplo foco em habilidades multimodais, cooperação de Man-AI (Sistemas de Agentes Puros) e Strong Systems e Strong infraestrutura. O objetivo é construir mais “sistemas de IA mais flexíveis, adaptáveis ​​e personalizados”, a empresa escreve sobre seu Novo site.

A multimodalidade é “crítica” para a IA futura, eles dizem que pensar em máquinas, porque permite uma comunicação mais natural e mais eficaz que registra a intenção e apóia a integração mais profunda. “Em vez de nos concentrar apenas na produção de sistemas de IA completamente autônomos, estamos entusiasmados em construir sistemas multimodais que trabalham com pessoas juntos”, escreve a empresa.

Avançar, a startup criará modelos “com o limite de possibilidades” em áreas, incluindo ciência e programação. O modelo de inteligência será crucial, bem como a qualidade da infraestrutura. “Nosso objetivo é criar coisas adequadamente para maximizar a produtividade e a segurança, em vez de tomar atalhos”, escreve Machines Think Machines.

Chamando progresso científico de “esforços coletivos”, a empresa diz que colaborará com a comunidade de IA e publicará postagens técnicas em blogs, artigos e códigos. Ele também precisará de uma abordagem “empírica e iterativa” da segurança da IA ​​e promete manter uma “faixa de alta segurança” para evitar abusos, execução de vermelho e depois de distribuir e compartilhar as melhores práticas, conjuntos de dados, especificações de código e modelos.

Espalhando a equipe decorada

As máquinas pensantes possuem uma equipe impressionante de cientistas, engenheiros e construtores por trás dos principais modelos de IA, incluindo chatgpt, personagem AI e Mistral, além de um popular bacalhau aberto Pytorch, a Biblioteca Openi Gython Python, uma ferramenta para modelar a sequência de sequenice Fairseq e segmento meta ai ai segmento.

A startup deseja expandir para essa base; Atualmente, ele está procurando um gerente de programa de pesquisa, além de especialistas em produtos e aprendizado de máquina (ML). O objetivo é montar uma “pequena equipe de alto calibre” como doutorado e auto -obtido, escreve a empresa. Aqueles que estão interessados ​​deveriam Faça login aqui.

Outro concorrente do Openai?

Murati renunciou abruptamente ao Openi em setembro de 2024.-para a partida inesperada de outros executores, incluindo Schulman e co-fundador da ex-cientista Ilya Sutskever-Then, que ingressou na empresa em 2018 e a ascensão do CTO 2022 (o ano que trouxe nós nos revolucionários chatgpt).

Naquela hora, Ela provocou x: “Eu saio porque quero criar tempo e espaço para minha própria pesquisa”.

Seu próximo passo foi o tópico de adivinhação, dada a reputação da força operacional permanente durante o período aberto do período aberto no final de 2023, quando a tentativa do comitê do diretor executivo Sam Altman compensou brevemente a empresa. O interno foi visto como um líder pragmático que se mantinha abertamente estável através da incerteza. Sua decisão de se estragar, seguida de uma mudança mais ampla no cenário de pesquisa de IA ao longo de uma corrida de partida para o modelo crescente, o local da ERI aplicada IA, sistemas agênticos e execução real é fornecida.

Seu anúncio de pensamento vem no meio do barulho de novos modelos e quebra de referência. O OpenAI continua com avanços inovadores, citando seu novo modo de pesquisa O3 Deep, que move a Internet e nutre extensos relatórios-também enfrenta uma forte concorrência em todas as direções. Hoje, por exemplo, Xai foi publicado por Grok 3, que subiu ao desempenho do GPT-4O.

Dado que o co-fundador do Openi Ilya Sutskever lançou a Superintelligência Segura e outros veteranos da indústria desenhando seus próprios caminhos, a questão agora é onde as máquinas pensantes farão suas apostas nesse cenário em evolução.