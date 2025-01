Ex -Google, os líderes de metas lançam a Palona AI, trazendo clientes personalizados e emocionais de clientes em empresas que não são tehies

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Falando consigo mesmo, a interação com qualquer chatbot comercial em seu site geralmente é um exercício de frustração. As árvores das vozes do robô geralmente são piores. Aposto que mal estava na minha estimativa. Quem não experimentou muito tempo entre nós, respostas lentas, falta de informações atualizadas e conscientização sobre a história da conta do cliente, uma educação falsa de presente e uma infinidade de outra ineficiência?

Nova startup chamada Palolo Ele fez sua estréia na semana passada, com o objetivo de reparar esse triste estado. Ele fornece às empresas um pensamento direto do consumidor que os vendedores de pizza e os fornecedores de eletrônicos-s, os agentes de vendas 24/7 para suporte ao usuário, que são refletidos exclusivamente em personalidade, voz, fornecimento de ações e o valor do estoque da marca. O fornecedor de eletrônicos tem um agente “mágico” que fez Palona, ​​enquanto a pizzaria recebe um cara de surfista de agência pessoal – naturalmente.

Em todos os casos, Palona se concentra na criação de agentes de IA que têm um alto “EQ” ou “Inteligência emocional / quociente emocional”, construindo -os a partir de um código aberto e a propriedade dos modelos de IA e o treinamento de alguns deles usando pesquisa sociológica humana .

“Uma espécie de tese fundamental de que uma empresa é que podemos criar algo uma experiência maravilhosa e que se sente original, como uma conversa humana real”, disse o co -fundador de Palon e o principal diretor tecnológico (CTO) Tim Howes, Em uma entrevista pessoal com a VentureBeat recentemente. “O ChatGPT é uma ferramenta extremamente útil, mas não parece uma conversa humana”.

Palona afirma que seu sistema pode implementar facilmente uma marca que não é um técnico em seu site, um aplicativo móvel ou linhas telefônicas unigamente adaptadas a todas as marcas e qualquer ambiente de comunicação. E, de fato, seus agentes já estão trabalhando para lidar com comandos, responder a perguntas e reclamações e sugerir produtos e compensação para os clientes.

Fundo de fundação forte

Além de Howes, Palona é confrontado e administrado por uma equipe de engenheiros de algumas das melhores empresas tecnológicas do mundo, entre elas: Maria ZhangDiretor Executivo da Palone, ex -vice -presidente de engenharia do Google, VP/GM AI para produtos no Meta e CTO do Tinder. Ela também fundou o mesmo, que o Yahoo adquiriu em 2013.

Cientista -chefe de Palon Steve Liu, Ph.D.Anteriormente, ele era o cientista -chefe do Samsung AI Center e Tinder. O professor da McGill University, Liu, também é associado da IEEE e da Academia Canadense de Engenharia, com mais de 390 trabalhos de pesquisa em seu nome.

E Howes é um padrão industrial, um código aberto de protocolo de luz (LDAP) do sistema de armazenamento de dados, bem como co-fundador da LoudCloud e OBware (o último HP comprou por US $ 1,65 bilhão). Anteriormente, ele também era o principal diretor tecnológico do Netscape, HP Software e liderou a produtividade dos desenvolvedores na infraestrutura da Meta AI.

“Estamos construindo um agente de vendas completamente autônomo – não ferramentas para vendedores, mas vendedores de IA reais”, disse Zhang na mesma entrevista ao vivo, acrescentando que é “o funcionário do século”.

24 horas por dia, 7 dias por semana, diferentes agentes de vendas personalizados e personalizados

A Palona AI se posiciona como uma solução para empresas que desejam melhorar seu desempenho de vendas, envolvimento do cliente e lealdade à marca.

Os agentes da Palona atuam como funcionários adaptados de vendas virtuais, combinando habilidades de vendas suaves com uma disponibilidade de 24/7, capacidade ilimitada e recall de memória avançada e pode se comunicar com os clientes no formato da Web Chatbot, SMS/número textual que eles podem responder ou até vozes com a unidade na IA por telefone.

“100% – apoiamos a voz”, explicou Zhang, “por exemplo, ao pedir pizza, a voz ainda é o principal padrão de usuário. No meio do oeste, cerca de 50% das pessoas ainda estão pedindo ordem. No leste e Costa oeste é cerca de 20 %, mas ainda é significativa.

As vozes de Paloni são licenciadas, mas a empresa tem a capacidade de treinar e distribuir adaptado, até mesmo a clonagem de voz de repetições autorizadas de clientes ou diretor executivo.

A empresa percebeu testando que a versão de voz dos agentes de vendas da Palon precisaria ter estilos de interação extremamente diferentes do chatbot de texto.

“Testamos diferentes interações de voz e, para pedidos de pizza, por exemplo, os clientes queriam eficiência”, Zhang está conectado. “Eles não queriam uma IA falada – eles só queriam fazer uma ordem o mais rápido possível. Portanto, o otimizamos, tornando -o menos personalidades, menos verbosidade, maior eficiência”.

Ao contrário dos chatbots tradicionais que servem como assistentes de representantes humanos, a Palona AI foi projetada para processar ciclos de vendas inteiros sem intervenção humana.

“Existe uma grande lacuna entre os modelos de IA da vida, como ChatGPTA, e o que a empresa realmente precisa – ai um agente que pode vender, converter e compensar completamente”, explicou Zhang.

Palona afirma minimizar erros e reduzir alucinações em até 98%, fornecendo interações confiáveis.

Zhang e Howes disseram que, mesmo para as empresas mais analógicas, era uma equipe líder curta que começaria com Palon, apenas alguns dias para facilitar a implementação.

Paloni fornece “perguntas frequentemente feitas, manuais para treinar funcionários, políticas e procedimentos”, disse Howes.

Em seguida, aqueles com Palon definem quais ações o agente deve executar – seja um pedido de processamento, reconciliação para consultas ou resolver problemas de apoio.

“Os maiores fatores que afetam o tempo de instalação são: quanta integração é necessária com os sistemas de clientes existentes (por exemplo, POS, CRM, plataformas para pedidos). Se já estamos apoiando o sistema deles, é um plug-and-play, “Howes explicou”. Se eles usam um sistema novo e desconhecido, que requer trabalho de engenharia adicional, que pode levar mais tempo. “

Além disso, Zhang disse que Palona estava realmente no processo de automação do agente.

Três modelos linguísticos são melhores que um

Palona faz tudo isso combinando três modelos diferentes: o primeiro é adaptado, ajustado finamente um grande modelo linguístico (LLM) que serve de base para cada loja de pizzas de negócios extremamente pronunciada para pizzaria de venda, recebe um tom e personalidade diferentes dos eletrônicos fornecedores, e cada um é adaptado a cada cliente fora da caixa.

Há também um modelo de supervisão que revela, captura e remove alucinações do modelo principal antes de enviá -las ao comprador.

Finalmente, o sistema também inclui um monitoramento de memória em tempo real, monitorando um pequeno modelo linguístico (SLM), permitindo criar perfis de clientes profundos com base em interações anteriores em conversas personalizadas e no relacionamento mais forte com os clientes.

“A IA é muito boa na memória de absolutamente tudo, o que leva a uma experiência terrível”, disse Howes, porque ele apresentou detalhes irrelevantes. “Ou ele se lembra de qualquer coisa, que, novamente, uma experiência terrível”, porque ele não saberá o que aconteceu antes na conversa.

Para ignorar isso, Palona treinou seu próprio modelo para ajudar seu banco de dados LLM a gerenciar sua memória.

É esse pequeno modelo “trabalho de entender”, ok, o que é importante aqui, o que não importa “, disse Howes.

Geralmente, a empresa incluía um conjunto interessante de dados para todos os seus modelos que refletem uma ampla gama de respostas emocionais humanas que todas as pessoas (e agentes) que os clientes enfrentam devem estar regularmente envolvidos em clientes.

“Treminamos nossos modelos de que temos uma pesquisa mais alta de EQ (inteligência emocional) por literatura em psicologia e identificando o que realmente faz com que alguém emocionalmente inteligente”, Howes me disse. “Acontece que existe uma definição timensional de EQ e treinamos nossa IA contra esses valores de referência”.

Palona também treinou seus modelos para realizar “persuasão gentil” e respostas aos clientes com humor, emoji e sensibilidade.

Testemunho precoce do cliente: Wyze, Mindzero e Pizza My Heart

Palona AI já colabora com várias marcas de consumo, incluindo Wyze, Mindzero e Pizza, meu coração para melhorar as interações com os clientes e aumentar a conversão de vendas.

A Wyze, uma empresa inteligente de câmeras domésticas, integrou os assistentes de direção AI para personalizar o suporte ao usuário.

Yun Zhang, diretor executivo da Wyze, disse em comunicado: “Eu sempre quis me conectar pessoalmente com cada cliente para compartilhar por que eles escolheriam nosso plano de câmera e camplus. Palona o permitiu com o agente do Wyze Wizard AI, entregando correio ao correio, personalizado Compre viagens, eu gostaria de poder dar a todos os clientes.

A Mindzero, um estúdio de bem -estar especializado em terapia contrastante, usa agentes da Palon AI para se envolver naturalmente e se envolver em perguntas dos clientes. David Semerad, diretor executivo da Mindzero, apontou a influência da tecnologia: “Nossa agente Palon, Jen, tornou -se nossa nova melhor amiga – ela é capaz de responder às perguntas dos clientes a uma maneira tão autêntica, gentil e útil, isso realmente sopra nossas mentes. “

Pizza My Heart, uma famosa cadeia de pizza de pizza na costa oeste, transformou sua marca em uma experiência interativa com a IA Drive. O agente da AI da Palona, ​​”Jimmy, o surfista”, permite que os clientes pedam pizza através de voz ou texto enquanto lidam com conversas leves.

Chuck Hammers, Pizza My Heart CEO comentou a experiência: “Palona Ai revivou Jimmy de uma maneira que apenas sorriu para mim – o que eu nunca esperava da IA. Jimmy ajuda meus clientes a pedir pizza diretamente conversando com eles – via GLAS ou texto”.

Três pilares do sucesso de Palon

As soluções de AI da Palona foram construídas em três princípios básicos:

1. A consistência da marca – os agentes da IA ​​são treinados no conhecimento da empresa para garantir que as conversas permaneçam fiéis à voz e identidade da marca.

2. Alta Eq (Inteligência Emocional) – Os agentes de Palon se adaptam dinamicamente às conversas e superam os representantes humanos e os modelos competitivos de IA em engajamento emocional.

3. Privature-AI identifica os principais recursos de vendas, recomendando proativamente amostras e vendas cruzadas nos momentos certos para aumentar o valor da receita e do valor ao longo da vida dos clientes (LTV).

Eu vi tudo em ação em uma breve demonstração do agente de vendas “mago” para venda de clientes, na qual mesmo quando eu reclamei com meus cães latindo para meus vizinhos (desculpe pessoal!), Ele conseguiu ressuscitar a conversa suavemente Em um eu poderia comprar uma câmera doméstica para ajudá -los a cuidar deles.

O que se segue para Palon?

“Começamos deliberadamente primeiro após o problema mais difícil – vendas e conversão”, observou Zhang. “Isso requer mais sofisticação técnica, mas se você puder resolvê -la, se espalhe para outras áreas, como suporte ao usuário e programa de fidelidade, é mais fácil”.

Enquanto a IA continua a moldar o futuro do comércio, a abordagem de Palon sugere que eles não precisam sacrificar com os clientes para automação – em vez disso, a IA pode melhorar a personalização, acionar a conversão e criar uma lealdade permanente da marca.