Exibição de Sushi: opções para o seu negócio

Executar o bar de sushi é um trabalho de cócegas. Manter seu sushi fresco e delicioso enquanto os mostra de uma maneira deliciosa pode fazer ou quebrar uma experiência do usuário. O caso certo de uma tela de sushi pode desempenhar um papel importante na obtenção desse equilíbrio, garantindo que você sirva a comida mais fresca sempre.

Qual é o estojo de tela de sushi?

A caixa de tela de sushi é crucial em qualquer bar de sushi, café ou restaurante. Eles são especialmente projetados para manter as temperaturas seguras para alimentos, enquanto mostram lindamente sua seca e sashimi. Muitas vezes, com frentes de vidro curvo e iluminados por dentro, esses refrigeradores de tela de sushi permitem que seus clientes revisem sua escolha, reforçando facilmente a experiência gastronômica.

A importância dos casos de exibição de sushi na indústria de alimentos

Os casos para exibir secador na geladeira são muito mais do que um suplemento estético. Eles criam um banquete visual para os clientes, melhorando a atração do seu contador. Eles ajudam a manter o melhor sabor, os alimentos mais frescos resfriando efetivamente os secos. Isso garante que seus bares de sushi sejam sinônimos de qualidade, incentivando clientes que são repetidos.

O que procurar nos casos de tela de sushi

Quando recomendamos casos para exibir sushi, consideramos alguns critérios importantes para garantir que nossos produtos propostos sejam eficazes, confiáveis ​​e capazes de melhorar a apresentação do sushi com a preservação de sua frescura. Abaixo está o nosso processo de avaliação, juntamente com uma escala importante para cada critério:

Controle de temperatura e consistência:: Importância: 9/10

O controle preciso da temperatura é vital para manter o sushi na temperatura ideal, mantendo sua frescura e qualidade. Visibilidade e iluminação:: Importância: 8/10

O caso deve oferecer uma visibilidade clara do sushi, no caso ideal com iluminação atraente para melhorar a apresentação e atrair clientes. Tamanho e capacidade:: Importância: 8/10

O tamanho do gabinete deve corresponder ao volume do secador, fornecendo o espaço apropriado para ser exibido sem superlotação. Controle de umidade:: Importância: 9/10

O nível adequado de umidade é crucial para impedir o sushi seco ou ficar muito úmido. Design e estética:: Importância: 7/10

Um design visualmente atraente que corresponde à decoração do restaurante pode melhorar a experiência geral de refeições. Facilidade de limpeza e manutenção:: Importância: 8/10

A carcaça da tela Sushi deve ser projetada para facilitar a limpeza e a manutenção, com peças e superfícies acessíveis para promover a higiene e expandir sua vida de vida. A durabilidade e a qualidade do material:: Importância: 8/10

Materiais de alta qualidade que suportam o uso e o desgaste regulares são importantes para a longevidade. Eficiência energética:: Importância: 7/10

Modelos com eficiência energética são úteis para reduzir os custos operacionais e são melhores para o meio ambiente. Recursos de segurança:: Importância: 7/10

Recursos como vidro amolecido e obturador seguro são importantes para a segurança e a conformidade com os regulamentos de saúde. Preço e valor pelo dinheiro:: Importância: 7/10

Estimamos os custos sobre os recursos, a eficácia e a qualidade total do estojo de tela de sushi. Reputação da marca e suporte ao usuário:: Importância: 6/10

Consideramos o registro da marca em qualidade e confiabilidade, juntamente com as condições para usuários e condições de garantia.

Nosso objetivo é recomendar os casos de exibição de sushi que atendem às necessidades das instalações alimentares na preservação e preservação efetiva do sushi com a manutenção da qualidade e atração dos clientes.

Casos para exibir sushi – melhor escolha para sua pequena empresa

Hoshizaki 47 ″ de vidro curvo Sushi Coldre frio

Principais recursos:

O design de vidro frontal curvo

Fluxo de ar para o condensador traseiro em direção ao lado

Termômetro aprovado pela NSF

Painel espacial espaçoso de 5,6 polegadas no topo

CoICONTEIRO INDEPENDENTE

R600A CoICONTE

Dimensões: 47,2 ″ x 13,6 ″ x 11 ″ (wxdxh)

Capacidade líquida: 1,48 cu. ft.

Hoshizaki 47 ″ de vidro curvo Sushi Coldre frio

Everest Curved Glass Cooler Sushi Holster

Principais recursos:

Capacidade: 2 pés cúbicos com 4 gavetas

Gabinete de poliuretano de alta densidade

Unidade de condensação independente colocada à esquerda em um aço exposto ao preto

Pré-conectado e pronto sem plugue de 5-15p

Equipado com um refrigerante ambiental R290

Everest Curved Glass Cooler Sushi Holster

Cooler Depot no coldre de sushi da geladeira

Principais recursos:

Dimensões: L53 ″ x D17 ″ x H10.5 ″

Faixa de temperatura de 32 ° F a 53,6 ° F.

52L Capacidade

Construído -Em controle de temperatura digital

Iluminação LED de energia eficiente

Design elegante com corpo preto e curta curva e de vidro minúsculo

Cooler Depot no coldre de sushi da geladeira

Geladeira de 46 ″ turbo para exibir sushi

Principais recursos:

Frio para hidrocarbonetos (R-290) para conservação de energia e aplicação ambiental

Iluminação interna LED que é energia -eficiente e fornece clareza e brilho

Exibição digital e controle de temperatura para manter temperaturas precisas e constantes

Faixa de temperatura a ambiental de 50 ° F ~ 80 ° F, temperatura de saturação 39 ° F

Empresas de aço inoxidável e um fundo magro para melhor drenagem

BOW-E revestido, uma porta de vidro com um chef com alças de plástico duráveis

Um compressor lateral que simplifica a manutenção sem a necessidade de mover o caso

Tipagem automática e gás quente e um bloco para conservação ideal de alimentos

Geladeira de 46 ″ turbo para exibir sushi

OMCAN USA 44 ″ em uma caixa de sushi de geladeira

Principais recursos:

Capacidade de 1,55 pés cúbicos: Este modelo foi projetado para manter quatro pan de 1/3 de GN, oferecendo uma abundância de espaço para exibir uma variedade de seleção de opção de sushi.

A iluminação LED interna é mostrada no topo do caso para melhorar a apresentação

As portas traseiras de vidro frontal e deslizante oferecem excelente visibilidade do produto e fácil acesso ao serviço de alimentação.

Ele usa o refrigerante R134A, garantindo um resfriamento eficaz.

Especificação de potência de 160W, garantindo uma operação efetiva de energia.

O resfriamento independente permite um procedimento de instalação simples e fácil

OMCAN USA 44 ″ em uma caixa de sushi de geladeira

Turbo Air 70 “em uma geladeira de coldre de sushi

Principais recursos:

Os meios de mistura para hidrocarbonetos (R-290) estão de acordo com os padrões de conservação de energia da DOE e o programa SNAP da EPA.

A iluminação LED com eficiência energética ilumina sua oferta de sushi com brilho e clareza.

Vista digital e controle da temperatura

Vidro dianteiro reto e fundo ligeiramente inclinado para máxima visibilidade do produto e melhor drenagem

Placas de aço inoxidável

BOW-E revestido, uma porta de vidro da lateral na lateral do chef

O compressor do transportador lateral

Tomado automático, loop de gás quente e almofadas de wicking

Elemento Lux LED Open Sign

Hoshizaki 83 ″ de vidro curvo de resfriamento seco de tela seca

Principais recursos:

As luzes LED garantem uma tela perfeitamente iluminada

O design de vidro frontal curvo aumenta a visibilidade e torna o produto mais atraente para os clientes.

O Fluxo de Air do Condensador foi projetado para entrar na parte traseira e sair ao lado, contribuindo para o desempenho eficaz de refrigeração.

Um grande diâmetro de drenagem de 1 polegada na frente

Interior da frente para trás: a unidade tem uma profundidade de 11 polegadas, fornecendo espaço suficiente para exibir itens diferentes.

CoICONTEIRO INDEPENDENTE

Diperlos sólidos para comida com um raio inserido

Hoshizaki 83 ″ de vidro curvo de resfriamento seco de tela seca

Turbo Air 59 ″ em uma geladeira de tela de sushi

Principais recursos:

Metades para hidrocarbonetos (R-290)

Mantém as temperaturas entre 35 ° F ~ 41 ° F, o que é ideal para preservar o sushi. A faixa de temperatura do ambiente está entre 50 ° F e 80 ° F, com uma temperatura de saturação de 39 ° F.

Ele contém um vidro dianteiro curvo que se inclinou para melhorar a visibilidade.

Um compressor lateral -pode ser atendido sem a necessidade de mover a unidade.

Aço inoxidável externo

Elementos de design prático, incluindo um fundo ligeiramente inclinado para melhor drenagem e um orifício de drenagem de 1 ”de diâmetro com uma tampa de plástico. Placas de aço inoxidável também estão incluídas.

O refrigerante independente é fácil de instalar e requer manutenção mínima.

Turbo Air 59 ″ em uma geladeira de tela de sushi

Como manter seus casos de sushi frio

Os casos de secador não são baratos, por isso é muito importante garantir que seus melhores trabalhos. Aqui estão algumas dicas para obter ajuda:

Limpeza e manutenção regulares

A limpeza regular é necessária para qualquer tela ou equipamento de armazenamento de alimentos. Certifique -se de limpar regularmente a caixa de sushi e geladeira para impedir que o mofo ou as bactérias se acumulem.

Monitoramento de temperatura

Siga consistentemente a temperatura da geladeira de sushi e da vitrine. Isso é importante para garantir que seu sushi seja sempre mantido a temperaturas seguras.

Lidar com problemas usuais

Como qualquer dispositivo, sua tela de sushi e estojo de geladeira podem enfrentar alguns problemas. Desde a flutuação da temperatura até a nebulosa de vidro, é crucial tratá -lo imediatamente para tornar o sushi o mais feroz.

Perguntas frequentemente feitas

Confira essas perguntas frequentes para obter informações mais bonitas!

Com que frequência preciso limpar minha tela de sushi?

É aconselhável limpar pelo menos uma vez por semana; No entanto, se suas instituições experimentarem tráfego alto, pode ser uma limpeza mais frequente. A manutenção da limpeza é crucial não apenas para os regulamentos de saúde e segurança, mas também para a extensão da vida útil do seu equipamento.

Qual é a temperatura ideal para a geladeira seca?

A temperatura ideal é geralmente entre 33 ° F e 41 ° F (0,5 ° C – 5 ° C). É importante manter os produtos de peixe cru resfriados nessa faixa para impedir o crescimento de bactérias nocivas, mantendo a frescura e a segurança do seu sushi.

Qual é o melhor material para a geladeira de tela de sushi?

O melhor material de tela de sushi é geralmente aço inoxidável, especialmente para o interior. O aço inoxidável é durável, fácil de limpar e efetivamente manter temperaturas frias. Para a tela frontal, o vidro soppado é uma ótima opção porque oferece excelente visibilidade, seja resistente a arranhões e facilmente limpa.

Como posso escolher o tamanho certo para o meu estojo e uma geladeira exibir sushi?

Ao escolher o tamanho certo para o seu estojo e a geladeira exibir o sushi, considere o volume do sushi que planeja vender diariamente, o espaço disponível em seu objeto e a aparência do seu contador. É importante escolher um tamanho que possa receber o volume do seu produto sem multidões enquanto instalou confortavelmente em seu espaço.

Encontrar a tela certa para o seu negócio não é apenas para manter os alimentos frescos. Trata -se de mostrar comida da melhor maneira possível, promover clientes e o instituto para comprá -los. Considerando cuidadosamente os fatores sobre os quais conversamos, você estará bem equipado para tomar uma decisão que usa seus negócios e seus clientes.

