‘Existem muitos atores ruins’: a geração Z descobre a maneira mais difícil de não receber seus conselhos financeiros de Tictok

A Internet pode ser um ótimo lugar para aprender hacks aleatórios e chorar sobre a pesca. Mas qual é a gestão do dinheiro?

De acordo com Novas informações da Intuit Credit Karma77% da geração Z e 61% dos millennials recorrem às mídias sociais para obter aconselhamento financeiro. Os milênios buscam principalmente o YouTube, o Facebook e o Instagram para obter informações, enquanto para a geração Z, Tiktok apareceu como um pouco provavelmente o Centro de Conselho Financeiro, sob a hashtag Fintok. Aqui, criadores de conteúdo como @Yourrichbfff e @Johnefinans Combinou os milhões seguintes com vídeos oferecendo dicas sobre tudo, desde Recompensas do cartão de crédito para Custos de voo para 401kesmagado em menos de um minuto.

Muitos finfluenceters não estão tão envolvidos em credenciais ou qualificações acadêmicas, quanto sobre experiência experiente, com títulos de vídeos populares, incluindo “Hábitos monetários para um valor líquido de 6 números“E”Como eu manifestei um milhão de dólares. “Muitas vezes, os clipes parecem um conselho de dinheiro sólido, mas como é o caso de qualquer coisa na rede, se parecer bom demais para ser verdadeiro.

@Breakyourbudget Hábitos reais que podem ajudá -lo a atingir um valor líquido de 6 números ♬ Som original – Michela – interrompe seu orçamento

Alguns descobriram esta lição de uma maneira difícil. Apesar da popularidade da Internet Finfluencera, 39% da geração Z e um terceiro (33%) Millennium diz que nunca mais aceitará conselhos financeiros das mídias sociais ou on -line, o que tem um efeito negativo em suas vidas. Erros e más decisões financeiras podem ser caras. Por 37% da Geni, um quarto (25%) do milênio, eles acabaram com problemas (HI, auditoria do IRS) depois de tomar medidas sobre conselhos financeiros das mídias sociais ou online. Um quarto do gene Z e 23% do milênio também admite que os maus atores os enganaram, fingindo oferecer diretrizes financeiras.

“Enquanto as plataformas de mídia social e a Internet como um todo oferecem fácil acesso a toneladas de informações úteis que as pessoas podem adotar na vida cotidiana, os consumidores devem sempre explorar e verificar as informações que encontram on -line antes de agir, especialmente quando se trata de suas finanças , “Diz Courtney Alev, advogado financeiro do consumidor no karma de crédito. danos à vida financeira das pessoas.

Embora seja sempre melhor verificar (e verificar) as informações que você está movendo on -line, às vezes você pode atingir o ouro. De fato, 64% da geração Z e 63% do milênio diz que os conselhos financeiros que receberam dos influenciadores tiveram um efeito positivo em suas vidas. Basta chamar a atenção profunda e não tomar uma decisão financeira apenas porque está na tendência online.





Fonte