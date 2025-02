Famílias, os proponentes tratam o governo de Trump para bloquear a ordem de proibição de cuidar de jovens transgêneros

Famílias de crianças transgêneros na terça -feira pediram ao tribunal federal que bloqueie o comando do presidente Donald Trump para acabar com todos os recursos financeiros federais ou apoio a cuidados de saúde que ajudam travessias nativas para pessoas com menos de 19 anos de idade.

Em uma ação movida contra a administração de Trump no Tribunal Federal de Maryland, famílias que representam Lambda Legal e a União dos EUA da Liberdade Cívica, eles afirmam que a ordem discrimina pessoas trans e transcende a autoridade de Trump como presidente.

A Casa Branca não respondeu imediatamente à solicitação de comentários.

Como resultado da ordem, diz -se que, em uma ação judicial, os hospitais de todo o país já começaram a cancelar reuniões para tratamentos de transição de gênero.

Os promotores dizem que sua nomeação foi cancelada nos últimos dias por um Hospital Nacional para Crianças em Washington, DC, NYU Langon em Nova York, um Hospital Infantil de Boston e um Hospital Infantil de Richmond na Virgínia. Os hospitais não são cobrados no caso.

Trump, um republicano, disse em 28 de janeiro que “a política dos Estados Unidos é que ela não financiará, patrocina, promove, auxilie ou apoiará a” transição “de uma criança de uma criança de um gênero para outro, e Implemente rigorosamente todas as leis que proíbem ou limitam essas ações destrutivas e de vida.

Detalhes de quanto comando atingirão e como eles serão implementados não são imediatamente claros.

Ele citou o Ministério da Saúde e Serviços Humanos dos EUA para “tomar todas as ações apropriadas para acabar com a mutilação química e cirúrgica de crianças”. Isso pode incluir as condições impostas aos prestadores de cuidados de saúde que recebem financiamento, o que quase todos os hospitais o fazem.

O processo chamado “parte de um ataque amplo e forte do presidente Trump iniciou a” ideologia de gênero “e pessoas transgêneros”.

Isto foi seguido por uma ordem executiva anterior de Trump, que proibiu pessoas trans das forças armadas, e outros afirmando que o governo não reconheceria a identidade de gênero que não seja a “classificação biológica invariável do indivíduo como homem ou mulher”.

A ordem do Exército já foi desafiada por grupos de direitos de transgêneros. O outro foi desafiado em dois processos separados de mulheres transgêneros fechadas em prisões federais que enfrentaram a transmissão das prisões masculinas, uma das quais ganhou uma ordem temporária absterna que bloqueou sua transmissão.

Os comandos cobertos pelo comando da puberdade, hormônios e cirurgia que foram prestados aos pacientes para fins de transição de gênero. Tais tratamentos são frequentemente conhecidos como cuidados com a confirmação de gênero.

Os republicanos em mais da metade dos 50 países aprovaram as leis ou políticas que proíbem a assistência de gênero a menores, alguns dos quais bloquearam ou cancelaram. O desafio para a proibição do Tennessee foi ouvido pela Suprema Corte dos EUA, que ainda não foi feita por um veredicto que poderia determinar a legalidade de tais proibições em todo o país.

A administração do ex -presidente Joe Biden, democrata, apoiou o acesso a bloqueadores e hormônios da puberdade, embora não seja cirurgia, para menores transgêneros. Isso trouxe a regra para proibir a discriminação de pessoas trans em saúde, que o juiz bloqueou no ano passado.

A Academia Americana de Pediatria anunciou que o cuidado da confirmação do gênero provou impedir o suicídio e melhorar a saúde mental.

As organizações de saúde em alguns outros países são mais guardadas e a Academia Européia de Pediatria, que requer mais pesquisa e auditoria do governo que patrocina na Inglaterra, concluindo que as evidências existentes de cuidados de gênero para os jovens são fracas.

– Brendan Pierson, Reuters

Fonte