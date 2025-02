Favs de fim de semana 1. Fevereiro

Minha rotina de blog para o fim de semana inclui postar para um punhado de ferramentas ou excelente conteúdo que lidei durante a semana.

Não aproveito as descobertas, mas encorajo você a garantir que elas pareçam interessantes. A foto da postagem é a favorita de uma semana de uma fonte on -line ou a que eu tomei no caminho.

Quieto -Este assistente da AI Drive que se integrou ao e-mail para gerenciar cronograma, pesquisa e gerenciamento durante a operação.

-Este assistente da AI Drive que se integrou ao e-mail para gerenciar cronograma, pesquisa e gerenciamento durante a operação. Artesão -A plataforma de vendas de tratamento guiada pela IA com AI BDR (AVA) que automatiza a formação de alcance de chumbo e personalizado.

-A plataforma de vendas de tratamento guiada pela IA com AI BDR (AVA) que automatiza a formação de alcance de chumbo e personalizado. 11x -Trabalhadores adgitais com AI Drive como Alice (AI SDR) e Mike (agente telefônico da AI) que automatizam vendas, retops e envolvimento do cliente.

Estes são os meus favoritos de fim de semana; Eu adoraria ouvir sobre alguns seus – conecte -se comigo LinkedIn!

Se você quiser verificar mais fava de fim de semana, pode encontrá -los aqui.