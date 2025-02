Favs de fim de semana 15.

Minha rotina de blog para o fim de semana inclui a publicação de conexões para um punhado de ferramentas ou excelente conteúdo que lidei durante a semana.

Não aproveito as descobertas, mas encorajo você a garantir que elas pareçam interessantes. A foto da postagem é a favorita de uma semana de uma fonte on -line ou a que eu tomei no caminho.

O elevador atômico oferece ellaai,,, A plataforma da estratégia de marketing destinada à IA que ajuda empresas e especialistas em marketing no desenvolvimento de estratégias abrangentes, criando conteúdo e otimizando campanhas por meio de quadros e informações comprovadas com base em dados.

A plataforma da estratégia de marketing destinada à IA que ajuda empresas e especialistas em marketing no desenvolvimento de estratégias abrangentes, criando conteúdo e otimizando campanhas por meio de quadros e informações comprovadas com base em dados. Raiva é uma plataforma na AI Drive que coincide com as franquias de aspiração com as opções certas com base em seus objetivos.

é uma plataforma na AI Drive que coincide com as franquias de aspiração com as opções certas com base em seus objetivos. Adição é uma ferramenta que facilita o compartilhamento de eventos e o gerenciamento do calendário, permite que os usuários criem eventos e forneçam “Adicionar títulos ao calendário” para um cronograma simples.

Estes são os meus favoritos de fim de semana; Eu adoraria ouvir sobre alguns seus – conecte -se comigo LinkedIn!

Se você quiser verificar mais fava de fim de semana, pode encontrá -los aqui.