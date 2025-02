Ferramentas de construção – sua lista de lançamento de emprego

Iniciando seu próprio negócio de construção? Você precisará de várias ferramentas de construção para estabelecer adequadamente sua cirurgia. Felizmente, ao contrário dos tempos antigos, obter essas ferramentas não é mais uma tarefa difícil ao iniciar um projeto de construção.

Considerações ao selecionar uma ferramenta de construção

Como proprietário de uma pequena empresa, você deve considerar vários fatores antes de começar a coletar suas ferramentas de construção. Vejamos algumas das principais considerações que precisam ser lembradas.

Contratar ou comprar: Cada empresa é diferente e cada proprietário da empresa tem um orçamento diferente a considerar. É por isso que, em muitos casos, poderia fazer sentido alugar seus materiais, não compra direta. Mínimo nu: Quando você começar a criar sua lista, descobrirá rapidamente que existem inúmeras ferramentas para se pensar. No entanto, nos estágios iniciais do seu negócio, você realmente precisa de todos esses materiais? Provavelmente não. Começando apenas com ferramentas essenciais de construção, você pode controlar o orçamento e expandir suas ações à medida que a situação financeira melhora. Qualidade da ferramenta: A qualidade é um parâmetro -chave ao comprar ou alugar qualquer ferramenta de construção. Em alguns casos, investir em materiais de alta qualidade é uma boa idéia, especialmente quando você não está familiarizado com eles. Facilidade de uso: A ferramenta sofisticada com alguns recursos interessantes não é útil quando é complicada demais para manusear. Portanto, é importante garantir que a ferramenta que você acha fácil de usar. Tipos de projetos: Você não precisa aceitar todos os tipos de projetos quando configura seu negócio. Se você estiver focado em reparos, não precisará de muitas ferramentas de projetos pesados.

Lista de ferramentas de construção a serem usadas em canteiros de obras

Independentemente da sua especialidade na construção da construção, você precisará de certas ferramentas para iniciar seu trabalho. Para ajudá -lo a escolher o direito, compilamos uma lista de ferramentas essenciais de construção.

Ferramentas elétricas

No topo da sua lista, você precisa incluir algumas ferramentas de eletricidade. Essas ferramentas de construção são necessárias na maioria dos projetos – grandes e pequenos. Quais ferramentas elétricas você precisa para se concentrar no seu negócio? Vamos olhar rapidamente.

1. Serra circular

Essas ferramentas usam um movimento de corte rotativo. Eles são usados ​​principalmente para cortar plástico, parede e madeira.

2. Furar

Seja perfurando ou moagem, os exercícios de energia sempre chegaram bem. Você pode optar por uma broca sem fio que vem com um carregador e uma bateria.

3. Moedor de canto

Um moedor de canto é usado para moer e polir. É uma ferramenta manual que ajuda a remover o excesso de material de uma peça específica.

4. Brad Nailer

Brad Nailers são usados ​​principalmente para adicionar ripas decorativas a painéis comuns. Eles são populares entre os modelos e fabricantes de multidões.

5. Pistola de calor

Se você estiver trabalhando em projetos de remodelação que incluem a remoção de fundos antigos e a alteração, provavelmente precisará de uma pistola térmica.

6. Mitra bebeu

Para cortar materiais em diferentes ângulos, os profissionais usam serras mitaric. Essas poderosas ferramentas de construção são capazes de fabricar linhas transversais precisas e estão disponíveis em vários tamanhos.

Ferramentas manuais

Entre outras coisas, sua caixa de ferramentas deve conter uma seleção de ferramentas manuais. Essas ferramentas são especialmente essenciais para aplicar os toques finais ao seu trabalho. Vamos revisar a lista para obter mais detalhes.

7. Lâmina

Saltado para saliências e superfícies de concreto são frequentemente usadas na construção de projetos. Esses formões tendem a ter uma alça e uma lâmina de borda forte que rompe o concreto.

8. Cortador de telha

Os cortadores de ladrilhos são usados ​​para cortar telhas em diferentes formas e tamanhos.

9. Ramlječ superficial

Os Reymes da Terra desempenham um papel significativo em grandes projetos de construção. Essas ferramentas de construção são projetadas para compressão eficaz ou solo compacto compacto.

10. Serra

Se você trabalha com materiais de madeira, precisará de uma serra manual. Também conhecido como painel de frango, essas ferramentas ajudam a cortar pedaços de madeira em diferentes formas.

11. Flutuador

A navegação é usada para suavizar uma superfície de madeira aplicada a uma argamassa e concreto recém -colocados.

12. Facas

Simplificando, as facas de kit são projetadas para aplicar e espalhar o material. Eles vêm em várias larguras; Lâminas estreitas são usadas principalmente para encher pequenos orifícios, enquanto as facas largas são adequadas para cobrir superfícies maiores.

13. Pistola

Coulk é usado para selar as rachaduras e o vazio. A pistola de molde permite que as pessoas usem efetivamente as malas.

Organizadores e acessórios

Para qualquer trabalho de construção, você precisará de mais do que apenas as ferramentas de mão e eletricidade. Você também usará uma variedade de suplementos. Essas ferramentas facilitarão sua vida de várias maneiras diferentes. Vamos olhar rapidamente.

14. Bucket de 5 galões

Um balde durável de 5 galões é necessário ao trabalhar com água e cor.

15. Escada

Para alcançar um canto difícil, você precisará de uma escada.

16. Cadeira

As cadeiras de passo são fundamentais do ponto de vista prático. Eles são úteis quando você precisa de um pouco de altura extra para alcançar com segurança os cantos.

17. Cabos de extensão (25 ‘e 100’)

Embora sejam necessários, especialmente quando o trabalho elétrico está em andamento, os cabos prolongados precisam ter cautela.

Equipamento

Como seu trabalho incluirá materiais como cimento, é importante investir no equipamento certo que pode ser bem -vindo. Vejamos algumas dessas ferramentas.

18. Plumb Bob

Os bobs de prumo são úteis para estabelecer paredes verticais em projetos de construção ou portas na porta.

19. Regra

Uma placa estreita com uma linha de prumo e bob, uma regra de prumo, é usada principalmente em projetos de carpintaria.

20. Misturador de concreto

Como o nome sugere, o misturador de concreto combina cimento, água e agregados, como cascalho ou areia para criar concreto.

21. polonês

O uso de polimento permite que você contorne os andares irregulares, resultando em operações mais equilibradas.

22. Caixa de medição

A caixa de medição é usada para medir materiais de construção, como poeira, cimento e areia.

23. Frigideira

A panela principal ajuda você a levantar facilmente o solo ou o concreto escavado.

24. Compressores de ar

Os compressores de ar fornecem energia para ferramentas elétricas, como moedor, perfuração e rifles de unhas.

Estoque essencial

25. Lâminas de serra circular

Para obter um corte rápido, reto e frio de metal, você precisará de uma serra circular.

26. Painéis de placa

Vários painéis dos painéis são usados ​​em projetos de construção. Com base em seus requisitos, entre outros, você pode escolher entre várias opções, incluindo painéis retos, placas teimosas e placas inundadas.

Equipamento de segurança

Por razões óbvias, a indústria da construção é considerada um dos segmentos mais perigosos do país. É por isso que é ainda mais importante manter o suprimento de equipamentos de segurança, incluindo luvas e óculos. Vejamos um dos equipamentos básicos de segurança que você precisará para o seu negócio.

27. Óculos de segurança

Para sua própria segurança, invista em óculos de segurança que podem protegê -lo de itens perigosos.

28. Plugues de ouvido

Os profissionais de construção trabalham em um ambiente extremamente barulhento que são um risco sério de ouvir. Portanto, é um equipamento importante para proteção auditiva, como tampões para evitar danos.

29. Joelhos

Os jovens fornecem suporte para travesseiros quando ajoelhados, o que é bastante comum nas obras.

Ferramentas especializadas

Além das ferramentas e equipamentos essenciais necessários para as obras, existem ferramentas de construção especializadas que ajudam a cumprir determinadas tarefas. Vamos olhar.

30. Martelo aéreo

Os martelos aéreos também são usados ​​na construção e em empregos de demolição. Essas ferramentas pneumáticas podem remover ladrilhos, quebrar superfícies de concreto e cinzel através de metal como aço.

31. Momento -chave da casa

Ferramentas eficazes, teclas de torque são usadas para aplicar um torque específico ao fixador, como uma porca ou parafuso.

Onde você coloca resíduos como o excesso de concreto?

Para descartar resíduos como o excesso de concreto, você precisa considerar algumas opções de processo. Você pode decidir alugar lixo, levá -lo ao aterro, entrar em contato com uma empresa de desenho de lixo ou doar para a comunidade local para futuros projetos.

Qual ferramenta mais usa trabalhadores da construção civil?

Entre todas as outras ferramentas de construção, os martelos podem ser mais comumente usados ​​na indústria da construção.

Como é um investimento inicial em ferramentas de construção?

Para obter as ferramentas básicas necessárias, você pode começar US $ 2.000.

Pensamentos finais

Como em qualquer outro trabalho, você deve iniciar uma lista de ferramentas necessárias para configurar as coisas. Lembre -se, você sempre pode alugar ferramentas que custam mais e não serão usadas com frequência. Quanto mais você estiver preparado, maiores suas chances de sucesso.

