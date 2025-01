Fireaid la benefício concerto: transmissão ao vivo, doação, lista de artistas, lugares e tudo o que você precisa saber

De acordo com estimativas de Departamento de Proteção Florestal e Incêndio da CalifórniaMais de 16.200 edifícios foram danificados ou destruídos em incêndios devastadores que eclodiram na área de Los Angeles no início do ano.

Eles levarão anos para renovar, sem mencionar bilhões de dólares. As superestrelas da música decidiram dar aos seus talentos mais cedo para reunir fundos e tocar o épico concerto beneficente do FireAid que se estende em dois lugares.

O evento é realizado hoje à noite (quinta -feira, 30 de janeiro de 2025), a partir das 21:00 ET / 18:00 pt.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso, incluindo como fluir e doar:

Curto tempo Lane La Fire

Na manhã de 7 de janeiro, um incêndio eclodiu na área de Pacific Palisades. Incentivado pelos fortes ventos de Santa Ana e condições secas, ele se espalha rapidamente. Mais tarde, na mesma manhã, o fogo de Eaton começou ao norte de Pasadena, perto do Canyon Eaton. Condições climáticas semelhantes fizeram com que essa chama se reproduzisse rapidamente.

Desde o anúncio, o incêndio de Palisades queimou 23.448 acres e 96% está contido, enquanto a Eaton Fire queimou 14.021 hectares e consiste em 99%. Vinte -nove pessoas morreram nesses dois incêndios.

Em 2 de janeiro, o incêndio de Hughes eclodiu perto do lago Castaic, no norte de Los Angeles. Ele queimou 10.425 hectares e agora 98% estão contidos.

Vários incêndios menores também começaram, incluindo Lidia, Archer, Woodley, Sunset, Kenneth, Hurst e Auto Fire – coletando um total de 2.399 hectares. Eles não são mais considerados ativos.

Quem liderou o concerto do FireAid?

Shelli Azoff é um mestre por trás do show. A idéia nasceu em 9 de janeiro, apenas dois dias após o início dos primeiros incêndios.

“Quando se tornou óbvio que haveria uma necessidade, acho que estávamos apenas tentando contratar.” e administração completa de coonsismo, disse Associated Press.

Onde o fogo usará?

O concerto Intuit Dome foi anunciado em 10 de janeiro, que se expandiu ainda mais para o fórum da Kia, nas proximidades. Muitos artistas queriam ajudar que dois lugares fossem necessários – e ainda tinham que distrair alguns artistas.

Quem se apresenta onde?

Os parceiros de produção Azoff, Live Nation e AEG decidiram compartilhar os artistas o gênero. Os artistas pop se apresentarão em Intuit, enquanto os roqueiros conseguiram o fórum.

Cúpula : Billie Eilish, Gracie Abrams, Jelly Roll, Katy Perry, Lady Gaga, Lil Baby, Olivia Rodrigo, Peso Plum, Rod Stewart, Stevie Wonder, Styping, Tate McRae e Earth, Wind & Fire.

: Billie Eilish, Gracie Abrams, Jelly Roll, Katy Perry, Lady Gaga, Lil Baby, Olivia Rodrigo, Peso Plum, Rod Stewart, Stevie Wonder, Styping, Tate McRae e Earth, Wind & Fire. Para o fórum: Alanis Morissette, Anderson.

Cada ato apresentará duas a quatro músicas, o que trará mais de cinco horas ao tempo total de lançamento do show. Os artistas em dois lugares estarão fora e, independentemente da localização física do público, eles receberão o show inteiro. Além de 28 artistas, também haverá participações especiais para convidados – celebridades e pessoas afetadas por incêndios, incluindo as primeiras respostas.

Como posso doar o FireAid?

Você não precisa esperar um grande show doar. Você pode fazer isso certo Fireaidla.org.

Como posso assistir ou fluir um concerto ao vivo?

Se você se encontrar em Los Angeles, os ingressos podem ser adquiridos em um Ticketmaster. Cem por cento de todas as compras de ingressos serão a favor de um esforço para ajudar Freada e todas as taxas para um evento especial serão apreendidas.

Se você estiver fora de Tinseeltown ou os preços dos ingressos não estão no seu orçamento, nunca tenha medo. Deixe os teatros da AMC projeções.

Também existem muitas opções para ouvir ou fluir eventos. Nós instalamos IA Stream do YouTube Eventos abaixo.

Verifique em:

Música Amazon/Música Prime VideoApple

Aplicativo Appletv

Disney+/Upstream

Facebook/Instagram

Ihartrodo

KTLA+,

Máximo

Netflix/tudum

Paramount+

Pauna/NBC News agora

Canal exclusivo do SiriusXM “Life with John Mayer”

Soundcloud

Veeps

YouTube

Fonte