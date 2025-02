Flórida podia ver uma taxa de seguro crescente em 89% graças à mudança climática

Se você possui uma casa, os prêmios de seguro provavelmente cresceram nos últimos anos. E Um novo relatório Ele afirma o quanto isso poderia ser alcançado porque a catástrofe climática está crescendo constantemente: na Flórida, por exemplo, os custos de seguro para a casa média podem aumentar 89% nos próximos 30 anos. Em Miami, o custo dos proprietários pode aumentar em 322%ou mais US $ 11.000 por ano.

À medida que você paga mais ao seguro, é provável que o valor da sua casa caia ao mesmo tempo se você estiver em área de alto risco. Relatório, de uma organização de risco climático sem fins lucrativos Primeira ruaEle estima que a casa média na Flórida perderá cerca de 29% de seu valor até os anos 2050. Enquanto isso, os valores da casa aumentarão em certas áreas – como Madison, Wisconsin – que enfrentam mais baixo risco climático.

O relatório classifica cerca de 21.000 comunidades como “abandono climático” – eles são coletados com alto risco climático e picos nos prêmios de seguro, onde é provável que a população seja reduzida. É provável que milhares de outras áreas inventem isso capotando mais tarde. Em outras áreas de alto risco, como Miami, a população crescerá porque há outros benefícios suficientes para que as pessoas estejam dispostas a viver com riscos e custos.

“O que vemos é que, em alguns lugares onde a estrutura econômica é um pouco mais fraca, a influência do clima é mais forte”, diz Jeremy Porter, chefe de pesquisa de implicação climática na primeira rua. “É algo que é apenas um fator adicional que as pessoas decidem:” Tudo bem, isso é suficiente. Não consigo um emprego aqui e também não quero lidar com eventos permanentes e chuvosos permanentes ou algo assim. “À medida que mais pessoas saem e as cidades têm menor receita tributária, e a economia local lutará ainda mais.

Nacionalmente, os prêmios de seguro residencial aumentarão em média 25,3%, e alguns dos saltos mais puros do oeste e sudoeste. Idaho verá que os custos aumentam 50%; Os prêmios no Novi México podem aumentar em 82%.

No passado, os custos de seguro eram relativamente estáveis. Nos anos 2000 e início de 2010, houve 7% a 8% dos pagamentos de hipotecas. Mas, mais de uma década, eles aumentaram 115%. Isso se deve às enormes perdas que as companhias de seguros enfrentam o desastre em crescimento. Em 2023, as seguradoras pagaram cerca de 10% a mais do que haviam coletado prêmios. (Ironicamente, apesar do impacto em suas mudanças nos negócios, as companhias de seguros continuam investindo em combustíveis fósseis.) O relatório calculou quanto o custo da seguradora provavelmente aumentará devido às mudanças climáticas e quanto o prêmio aumentará adequadamente.

Quando o prêmio do proprietário do proprietário estiver crescendo, a casa deles será menos valiosa quando forem vendidos. E, como os clientes entendem melhor os riscos climáticos, isso também afeta o valor. Quando a casa, por exemplo, é adicionada à zona da FEMA, ela diminui o valor em 4%. “Quando a consciência ao seu redor é aumentada, os ativos são um pouco menos desejáveis”, diz Porter. “Aumenta a bandeira que haverá um pouco mais para essa propriedade em relação ao custo de propriedade das casas”.

No Paradiseu, na Califórnia, após um incêndio devastador em 2018, os custos de seguro aumentaram 36,8%, para 2023. Os valores da propriedade caíram 42%.

A primeira rua fabrica ferramentas que os clientes de casa podem usar para entender melhor o risco de desastres climáticos, como inundações ou incêndios em uma casa específica. Se você está procurando uma casa em Zillow, Realtor.com, Redfin ou Homes.com, os dados são integrados. Um estudo recente de Zillow revelou que 80% do cliente da Câmara agora considera pelo menos um risco climático ao procurar uma casa.

Os proprietários de casas podem usar as mesmas ferramentas para encontrar maneiras de tornar sua casa mais resistente. Se você mora em um bairro que não inundou no passado, mas os primeiros modelos de rua lhe dizem que agora há uma alta probabilidade de inundações, você pode investir em um jardim chuvoso, faltando estrada ou box no seu quintal (ou, dependendo Sobre o risco, você pode gastar muito mais para fazer você levantar a casa). As sociedades de seguros começam mais proativas a incentivar os proprietários a fazer alterações para se preparar para desastres, incluindo a startup da Califórnia, que se concentra em casas em incêndios de alto risco.

Os planejadores da cidade podem usar as mesmas ferramentas para planejar a resistência e tentar ajudar os residentes a evitar alguns dos custos financeiros que o relatório fornece. Embora apenas algumas grandes cidades tenham equipes focadas no risco climático, as ferramentas podem ajudar a preencher a lacuna para outras pessoas. “Entendendo quais são partes da comunidade em risco, o que os residentes, quais ativos, quais partes da infraestrutura fornecem a possibilidade de distribuir de maneira eficaz e eficaz para distribuir os recursos para proteção da comunidade e são realmente adaptados ao risco climático”, diz Porter.

