Fontes dizem que os EUA planejam impor novas sanções à ‘frota sombra’ de petroleiros russos

A administração Biden está a planear sanções contra navios-tanque que transportam petróleo russo vendido acima do preço máximo de 60 dólares por barril estabelecido pelo Ocidente, disseram as fontes. A Rússia usou esta chamada frota sombra de navios antigos para fugir do limite. Muitos dos navios são menos seguros e propensos a derramar petróleo, dizem especialistas em navegação.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em Fevereiro de 2022, os Estados Unidos sancionaram dezenas destes navios, de uma frota estimada em centenas, para reduzir a sua capacidade de financiar a guerra na Ucrânia.