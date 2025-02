Ford perdeu US $ 5 bilhões em seu negócio de EV 2024 – e as coisas podem piorar este ano

O Ford Motor projetou até US $ 5,5 bilhões em seus veículos elétricos e operações de software na quarta -feira deste ano, que é uma perda semelhante à do ano passado e um sinal de dificuldade séria em reduzir os custos nas baterias.

O fabricante de automóveis prevê lucratividade total em 2025, mas mesmo que foi menor do que no quarto trimestre, informou um lucro líquido de US $ 1,8 bilhão, o que é uma perda de US $ 500 milhões em comparação com os custos trimestres relacionados à pensão vagala no Resultados.

As ações da Companhia caíram quase 5% em após o comércio de tempo.

O diretor executivo da Ford, Jim Farley, procurou seguir o Chappy 2024 com resultados mais consistentes, em um ano que já é moldado para ser perturbado por balanços na política americana.

O fabricante de carros de Dearborn, Michigan, está trabalhando para superar a qualidade permanente da qualidade e aumentar o preço das ações que diminuíram 18%no ano passado. Ele agora está enfrentando incerteza sobre as tarifas ameaçadoras do presidente dos EUA, Donald Trump, no México e no Canadá. Se forem implementados, as medidas aumentariam os custos dos fabricantes de matérias -primas e provavelmente prejudicariam a demanda de venda.

Farley disse que analistas em uma teleconferência para que a Ford pudesse passar o tempo no tempo, mas se há muito tempo -com 25% de tarefas no México e no Canadá, “tiveram um enorme impacto em nossa indústria, com a exclusão de bilhões de dólares em lucro industrial excluído, e efeito prejudicial nos empregos americanos. “Farley acrescentou que acredita que Trump pretende fortalecer a indústria automobilística, e não enfraquecê -la.

O quarto trimestre de US $ 48,2 bilhões superou a expectativa de analistas de US $ 43 bilhões, de acordo com os dados da LSEG. O lucro adaptado por ação de 39 centavos também venceu as previsões de analistas de 33 CentHis por ação.

No ano passado, Farley fez uma redução significativa nos planos da empresa, sentando um SUV elétrico de três arenosos e demorados e atrasando o lançamento de seu caminhão elétrico para o relâmpago da próxima geração. A empresa está fortemente apoiada em sua equipe da Califórnia “Skunkworks”, que desenvolve EVs desde o início, e disse que o primeiro veículo a preços favoráveis ​​dessa equipe será um Pikap elétrico médio que chega em 2027.

Embora a Ford não desenvolva um novo VE no próximo ano, o Contrast General Motors, que introduz novos modelos de Blitz e aprimora a venda de seu Blajzer e Equinox EV, Farley está amplamente apoiado contra híbridos e a GM não é gasta em 2027.

As perdas da Fords do VE incluem investimentos significativos em modelos futuros e também aumentaram o volume com a redução dos custos em US $ 1,4 bilhão, disse Sherry House, diretor financeiro da Ford.

A Ford vendeu cerca de duas vezes mais híbridos em comparação com o EV no ano passado, com 187.426 híbridos vendidos e 97.865 eV.

A abordagem multi-powertrain para o fabricante de carros “deve ajudar a aliviar qualquer efeito adverso na venda da remoção do empréstimo federal federal de EV, diferentemente de uma empresa como a GM que está apostando de maneira muito agressiva nas baterias de EVs”, disse Garrett Nelson, analista da CFRA para Pesquisa da CFRA. O governo de Trump analisou 7.500 dólares em dólares dos consumidores disponíveis em determinado EV.

A empresa previa um lucro mais baixo antes dos juros e impostos de US $ 7,0 bilhões a US $ 8,5 bilhões em 2025. Ele conheceu suas diretrizes anuais para 2024, depois de ser reduzido no final do ano passado, observando um eBith anual de US $ 10,2 bilhões.

Os desafios que a Ford enfrenta este ano é um ambiente mais rigoroso para os preços, disse House, e um fabricante de automóveis está planejando cerca de 2% de preço mais baixo no setor.

Tarifa

A Ford é o primeiro fabricante de carros principais a ganhar dinheiro desde que Trump assinou no sábado uma ordem executiva afirmando que agora imporá 25% das tarifas nesta semana do México e do Canadá, o que afetará a Ford, bem como rivais em GM City e Stellantis. No entanto, Trump atrasou a decisão um mês depois de conversar com cada país.

O fabricante de automóveis não é um fator tarifário na aparência anual, disseram os gerentes.

Farley disse aos analistas que cada política tarifária tinha que ser “abrangente para a nossa indústria”, acrescentando que os rivais asiáticos foram capazes de introduzir veículos nos EUA sem “tarifas incrementais”.

As tarifas do México afetariam o popular caminhão Maverick da Ford, um de seus veículos mais favoráveis, o Bronco Sports, bem como o Mach SUV Mustang Mach, que são montados em plantas mexicanas. Analistas disseram sobre grandes fabricantes de carros em Detroit, a Ford é a menos exposta às tarifas. A GM e a Stellantis produzem veículos maiores ricos em lucro fora dos Estados Unidos.

No mês passado, o presidente executivo Bill Ford disse aos repórteres que Trump o chamara de “o céu do lado Vela”.

“Ele entende a importância de nossa indústria e a Ford na indústria”, disse Bill Ford, referindo -se a Trump. Ford Presidente acrescentou que “ele está muito convencido de que a Ford terá uma voz e um lugar à mesa”.

– Nora Eckert e Nathan Gomes, Reuters

