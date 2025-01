Gastos fora de controle? Esses três truques irão ajudá-lo a controlá-lo

Anos atrás, uma amiga ficou chateada quando descobriu que faltavam US$ 2.000 em sua conta bancária. Ela não conseguia imaginar como alguém conseguiu roubá-la – até perceber que era ela alguém. Durante um período muito estressante de seis semanas, ela gastou dois mil em idiotas e idiotas, nunca gastando mais de US$ 45 por vez.

A situação do meu amigo é um exemplo clássico de por que compreender seus próprios gastos é crucial para o orçamento. Mas, a menos que você seja o tipo de pessoa que realmente gosta de planilhas (e, sim, eles existem), monitorar seus gastos é provavelmente tão atraente quanto uma colonoscopia.

Felizmente, existem maneiras de controlar seus gastos que não exigem o acompanhamento de cada centavo. Aqui está o que você precisa saber.

Por que seus hábitos de consumo são importantes

Basicamente, um orçamento é uma estrutura para determinar quanto dinheiro entra e sai a cada mês. Para atingir seus objetivos, você deve escolher ativamente o seu dinheiro, em vez de simplesmente deixá-lo fluir pelas suas mãos sem qualquer premeditação.

E é por isso que é tão importante entender seus hábitos de consumo, já que é a parte das suas finanças pessoais que menos pensamos antes de agir. Embora a perda de US$ 2.000 do meu amigo tenha sido um exemplo extremo, cada um de nós teve uma experiência semelhante. É extremamente fácil gastar dinheiro (especialmente na hora de fazer compras com um clique), mas é impossível somar mentalmente suas despesas.

Não faltam oportunidades para gastar, gastar mais e pedir emprestado para gastar, o que significa que estamos travando uma batalha difícil tentando manter nossas despesas abaixo de nossas receitas. Acompanhar seus gastos é uma maneira de ficar ciente de seus hábitos de consumo e pensar sobre suas escolhas financeiras – mas não é a única maneira.

Crie um orçamento sem rastreamento

Existem várias maneiras de lidar com seus hábitos de consumo sem precisar controlar suas despesas. Qualquer uma dessas estratégias pode fornecer as informações necessárias para tomar decisões orçamentárias proativas.

Deixe um robô fazer isso por você

Quase todas as instituições financeiras oferecem agora uma ferramenta de análise de gastos que mostra para onde está indo seu dinheiro a cada mês. Tudo o que você precisa fazer é marcar uma data regular com seu dinheiro para revisar quais dados o robô bancário coletou para você.

Para muitas pessoas, um check-in mensal será suficiente, embora os novatos em orçamento ou qualquer pessoa que tenha dificuldades com gastos excessivos possam querer reuniões financeiras diárias ou semanais. A boa notícia é que a ferramenta de análise de gastos faz todo o trabalho pesado. Tudo o que você precisa fazer é entender como as informações que eles fornecem afetarão suas futuras decisões financeiras.

Limite seu poder de compra

O monitoramento de seus gastos foi projetado para evitar que você ultrapasse seu orçamento – mas você também pode fazer isso definindo e aplicando limites de gastos rígidos. Planejador financeiro certificado Roger P. Whitney desenvolveu esse sistema, que chamou de Balde de Fluxo de Caixa.

De acordo com este plano, você começará depositando seus contracheques em sua conta poupança, em vez de em sua conta corrente. A partir daí, você definirá um limite máximo de gastos mensais e esse valor será automaticamente transferido para sua conta corrente. Assim, você pode gastar dinheiro facilmente sem monitorar ao longo do mês.

Lembre-se de que você precisará verificar o saldo da sua conta regularmente para ter certeza de não gastar demais acidentalmente. (Mas lembre-se, os bots bancários também o protegem, já que você pode configurar alertas de saldo baixo quando o saldo da sua conta cai abaixo de um determinado valor.)

A vantagem deste sistema é que ele fornece uma estrutura de gastos mensais sem solicitar que você controle seus gastos. Como sua renda é depositada na poupança, a poupança também é automática.

Rastreie apenas categorias de problemas

Muitos de nós somos perfeitamente capazes de tomar boas decisões sobre gastos na maior parte do tempo – mas chove assim que nos reunimos na livraria (ou outro covil de pecado e tentação).

Se isso soa como sua situação financeira, você pode querer rastrear apenas certas categorias que consistentemente fazem com que você gaste demais. Em vez de ter que rastrear cada compra que você faz, você apenas terá que se lembrar de registrar suas compras nas categorias de problemas e ainda terá uma boa noção de quanto dinheiro extra está gastando.

Essa estratégia também aumenta a probabilidade de você pensar duas vezes antes de comprar algo – porque você sabe que terá que anotar. Se você escolher duas ou três categorias de gastos problemáticos para rastrear, ainda assim se beneficiará ao reconsiderar suas compras antes de sacar seu cartão de crédito.

Assuma o controle de seus gastos

Apesar do que você aprendeu, não é necessário controlar cada centavo para criar um orçamento que funcione. No entanto, você precisa entender fundamentalmente para onde está indo seu dinheiro para tomar as melhores decisões sobre suas finanças. Mas há uma série de estratégias que permitem fazer isso sem se tornar um geek de planilhas.

Para acompanhar o fluxo de caixa sem monitorar os gastos, considere usar a ferramenta de análise de gastos da sua instituição financeira e configurar check-ins regulares. Como alternativa, você pode depositar sua renda na poupança e apenas transferir o valor dos gastos mensais para o cheque todos os meses para limitar quanto você pode gastar. E para futuros orçamentadores que geralmente são frugais, apenas rastrear categorias de problemas pode fornecer a visão de gastos necessária para permanecer dentro do orçamento.

Saber exatamente quanto você gasta é menos importante do que pensar proativamente sobre seus hábitos de consumo. Isso porque são as decisões ativas de gastos, e não o rastreamento, que evitam a pergunta “o que aconteceu com meus US$ 2.000?” pânico.

