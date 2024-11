Generali Tranquilidade Surge em Portugal Após Fusão e Rebranding

Em outubro de 2020, as seguradoras Generali e Tranquilidade finalizaram a fusão das suas operações, após o grupo italiano Generali adquirir a Seguradoras Unidas – empresa que incluía as marcas Tranquilidade e Açoreana – por um valor de 510 milhões de euros. Esta aquisição marcou o início de uma nova etapa para as seguradoras em Portugal.

Recentemente, o grupo Generali anunciou a reformulação da sua marca no país, com a nova designação de “Generali Tranquilidade”, incorporando oficialmente a seguradora adquirida em 2020. Essa operação de rebranding significa também o desaparecimento da Liberty Seguros, cuja compra foi concluída em janeiro deste ano e que agora integra a nova identidade da Generali Tranquilidade.

Em comunicado divulgado hoje, a Generali destacou o lançamento da nova imagem corporativa em Portugal, afirmando que esta marca o início de uma nova fase na sua trajetória no setor segurador. O investimento para esta transformação ronda os três milhões de euros, e o objetivo é reforçar a presença da Generali em Portugal e consolidar a sua marca junto dos colaboradores, clientes e parceiros.

Pedro Carvalho, presidente executivo da agora denominada Generali Tranquilidade, destacou que a integração proporciona uma maior força ao grupo. Segundo Carvalho, essa expansão reforça a resiliência dos colaboradores e da estrutura da empresa, consolidando a presença da marca em território nacional.

A Açoreana, marca com forte presença nos Açores, continuará a atuar na região com o seu nome. No entanto, a nova imagem da Generali Tranquilidade incluirá o icônico leão da Generali, símbolo que representa a marca internacional, mantendo também a tipografia da Tranquilidade.

A mudança da imagem já se reflete nos portais online da Generali e da Tranquilidade desde esta quinta-feira. Estima-se que aproximadamente 1.500 locais, incluindo cerca de 900 lojas em todo o país, serão atualizados com a nova identidade ao longo dos próximos dois anos.

Vale lembrar que a Tranquilidade já havia passado por um processo de mudança de mãos antes da aquisição pela Generali. Originalmente parte do Grupo Espírito Santo (GES), a seguradora foi transferida para o Novo Banco durante a resolução do Banco Espírito Santo (BES). Em 2015, o fundo de investimento Apollo adquiriu a Tranquilidade por aproximadamente 215 milhões de euros – 50 milhões pagos em dinheiro e mais de 150 milhões destinados ao reforço do capital da empresa.

Este rebranding da Generali Tranquilidade simboliza um novo capítulo para o setor segurador em Portugal, integrando e fortalecendo marcas de longa data e com uma forte base de clientes no mercado português