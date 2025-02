Github Copilot visualiza o modo de agente como um mercado AI Ferramentas para acelerar

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

A IA Agentic hoje é a raiva em vários setores, incluindo o desenvolvimento de aplicativos e codificação.

Hoje finalmente, Girlub Ingressou na parte do agente AI com o lançamento do agente do GitHub Copilot. A promessa do agente IA em desenvolvimento refere -se a permitir que os desenvolvedores construíssem mais códigos com apenas uma pergunta simples. O novo modo de agente permitirá que a Copilot repita seu próprio código e corrija automaticamente os erros. No futuro, o Github também navegando em um agente completamente autônomo de engenharia de software, o Projeto Pasawan, que pode enviar independentemente tarefas de desenvolvimento inteiras.

A nova IA Agentic comemora o último passo nos muitos anos de evolução do espaço de codificação na IA que o Github ajudou no pioneiro. O Github da Microsoft foi o primeiro a examinar o GitHub Copilot 2021, e a disponibilidade geral chegou em 2022 no mundo da IA, isso é muito antes de o ChatGPT se tornar o nome da família e a maioria das pessoas já ouviu o termo “IA geradora”.

O GitHub é constantemente repetido no co -piloto. Inicialmente, o serviço contou com o Great Language of Openi Codex (LLM). Em outubro de 2024. Os usuários obtiveram escolha entre diferentes LLs, incluindo Claude Antrópico, Google Gemini 1.5 e GPT4O da Openi. Além do modo de lançamento, o GitHub agora adiciona suporte ao Blamin 2.0 Flash e Openi O3-Mom. A Microsoft enfatiza o agente AI, compilando um dos maiores ecossistemas do agente de IA do mercado.

AI que suporta ‘programação de pares’

O novo serviço do Github Copilot Agent está chegando porque é uma série de rivais, que é liderada principalmente por startups, abalou o cenário de desenvolvimento. Cursor, reprodução, parafuso e querido, todos nós perseguimos o mercado crescente para o desenvolvimento que é a unidade de IA que o Github ajudou na criação.

Quando o GitHub Copilot apareceu pela primeira vez, ele foi configurado como uma ferramenta de programação do programa, que se conecta ao programador. Agora, o Github se inclina na programação de pares terminados enquanto aceita o agente AI.

“As equipes para desenvolvedores em breve se juntarão a equipes de agentes inteligentes e cada vez mais avançados de IA que atuam como programas de pares para tarefas diárias”, disse Thomas Dohmka, diretor executivo do Github. “Com o lançamento de hoje do agente copiloto do GitHub, os desenvolvedores podem gerar, o refaltor e implementar o código nos códigos dos códigos de qualquer organização com um comando respirável”.

Redução técnica: como o github -a um novo ato de arquitetura de agentes

A partir de sua estréia inicial, o GitHub Copilot forneceu vários recursos básicos. Entre eles está o final inteligente do código, que é a capacidade de propor clipes do código para executar uma função específica. A Copilot também funciona como assistente, permitindo que os desenvolvedores inseram uma consulta de idioma natural para gerar um código ou receber respostas sobre uma base de código específica. O sistema, embora inteligente, ainda requer uma quantidade não trivial de interação humana.

O modo agente vai além disso. De acordo com o GitHub, a plataforma permite que o copiloto repita sua própria saída, bem como os resultados dessa saída. Isso pode melhorar significativamente os resultados e a saída do código.

Aqui está um detalhamento detalhado do trabalho do agente.

Tarefas de compreensão e planejamento::

Quando solicitado, o modo agente não apenas gera o código – analisa os requisitos completos das tarefas;

Segundo o GitHub, o sistema pode “concluir tarefas adicionais que não estão listadas, mas também são necessárias para a solicitação principal de trabalho”.

Execução iterativa:

O agente é encontrado em sua própria produção e o resultado dessa saída;

Ele continua sua iteria até que todo o subtape seja concluído.

Oportunidades de auto -cicatrização:

Reconhece automaticamente erros em sua saída;

Pode reparar perguntas identificadas sem intervenção dos desenvolvedores;

Analisa os erros de desempenho e realiza correções;

Sugere e executa os comandos de terminais necessários.

Projeto Palawan traz desenvolvimento de ‘força’

Embora o agente de modo seja certamente mais forte que a operação básica Github Copilot, essa ainda não é uma experiência completamente automatizada.

Para chegar a essa experiência completa, o Github está navegando no projeto Palawan. Na cultura popular, “Padawan” é uma referência a um único estagiário de Guerra nas Estrelas franquia de ficção científica.

O projeto Palawan se baseia na maneira dos agentes e o expande com mais automação. Na postagem do blog, Dohmka observou que Palawan permitiria que os usuários atribuam o problema ao Github Copilota, e o sistema do agente AI lidará com toda a tarefa. Essa tarefa pode incluir o desenvolvimento do código, a colocação do armazenamento e a atribuição das pessoas para revisar o código final.

“Em certo sentido, será como o embarque de um copiloto como uma contribuição para qualquer armazém no Github”, disse Dohmka.

Comparação do agente do Github -D com outros recursos de codificação AIC

O Github é um participante tardio do agente de codificação, como em alguns aspectos.

O cursor AI e Bolt AI estream seus primeiros agentes AGTA 2023 AI, enquanto a réplica publicou seu agente em 2024. Essas ferramentas tinham mais de um ano de idade, ganham o seguinte e desenvolvem a lealdade dos selos.

Eu pessoalmente experimentei agentes de reprodução nos últimos meses. Somente nesta semana, a empresa trouxe tecnologia para seu aplicativo móvel – o que você não acha que é um grande negócio, mas é. A capacidade de usar aceleração simples, sem a necessidade de concluir a superfície de trabalho para fabricar software, é poderosa. O agente REPT também oferece ajuste rápido de IA para ajudar a gerar o melhor código possível. O sistema de re -operação funciona completamente na nuvem, e usuários como eu não precisam assumir nada.

Bolt não possui um aplicativo móvel, mas possui uma interface da web muito boa que facilita o início dos iniciantes. O cursor é um pouco pesado, pois envolve o download, mas é uma ferramenta poderosa para desenvolvedores profissionais.

Então, como um agente de copiloto do GitHub é comparado? O Github é um padrão de fato para o Code Warehouse na Internet hoje. Mais de 150 milhões de desenvolvedores, incluindo mais de 90% das empresas da Fortune 100, usam o GitHub. Segundo a empresa, mais de 77.000 organizações foram aceitas pelo GitHub Copilot. Torna a tecnologia muito pegajosa. Essas organizações já estão em grande parte depender do Github e do copiloto não se afastará facilmente da tecnologia.

Comparado às RE -ANDs, o agente do GitHub Copilot não é um recurso significativo, pelo menos não hoje. Atualmente, sua revisão está disponível apenas com o GitHub Copilot no código VS. Isso cria um pequeno obstáculo à entrada para o recém -nascido absoluto, mas a realidade é que o código VS é provavelmente o ambiente de desenvolvimento integrado mais popular e mais comumente usado (Going).

Os desenvolvedores são uma multidão exigente. É por isso que existem tantas linguagens e quadros de programação diferentes (uma nova caixa JavaScript aparece que aparece a cada dois meses). O ponto principal fala de conforto e o curso do trabalho. Para os usuários existentes do GitHub Copilot e do Code, um novo agente é trazido pelo recurso muito necessário que ajudará a melhorar a produtividade. Para aqueles que não estão presos no mundo do GitHub Copilot, o modo agente pode ajudar a apoiar o GitHub Copilot a falar sobre qual ferramenta para o agente de codificação Ai-veden usar.

Atualmente, o Modo do Agente do Github Copilot está disponível no exame e requer Insiders de Código, que se destina a adotantes iniciais. O Github ainda não deu os preços ou data para a disponibilidade geral.