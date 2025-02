Golden State Warriors lançando um álbum de sua própria gravadora onde os artistas eram a área da Bay Area

Golden State Warriors são conhecidos por seus jogos eletrizantes e superestrela Stephen CurryMas agora uma equipe de pioneiros em um novo plano de jogo: misturando esportes e diversão de uma maneira que nenhuma franquia da NBA é antes.

Como a primeira e única equipe da NBA com seu próprio ângulo de registro, The Golden State Enterinment, os Warriors expandem seu alcance com o novo álbum “para The the the the the the the the”, lançado esta semana. Projeto com os melhores artistas musicais Bay Area – deE-40Muito curto,PileetieG-Eazy, Goapele, Larussell e Larry June-Sisa a tempo para o fim de semana do All-Star Game em São Francisco.

“O time de basquete com um ângulo de recorde foi inédito até agora, que é um testemunho de guerreiros e baía”, disse o P-Lo, um rapper filipino-americano que produziu “para o solo”, uma edição colaborativa entre o Golden State Entretenimento e Império, Companhia de Distribuição e Publicação. Na quinta-feira, haverá ao vivo durante a festa da NBA para a All-Star Tipoff em Thrive City, uma área de reunião com 11 hectares ao redor do Chase Center.

“Esta é uma inovação, trazendo uma nova idéia para a mesa”, disse P-Lo, um fã de guerreiros ao longo da vida que colaborou com artistas como Yo Gotti, Saveetie eBatida. Sua franquia não é um estranho, montando seu carro conversível como parte do desfile do Warriors, comemorando a equipe de 2022.

“Estamos aqui para quebrar as barreiras enquanto tento processar tudo”, acrescentou. “Sou grato por esta ocasião.”

Guarda guerreiraGary Payton IIEle disse que estava planejando ouvir o álbum.

“Para mim, ser a primeira equipe a ter uma empresa de música ou uma empresa de produção, é meio legal”, disse Payton. “P-lo gate e faz. Eu sei que há muitos artistas talentosos por trás dele Bay Area, então é algo que eu espero e fico empolgado.”

P-Lo desempenhou um papel fundamental na reunião da Best Artists Bay Area, contribuindo para todas as nove músicas do álbum. O processo começou no final do verão passado, cooperando com um talento local para criar um projeto bem realizado.

“O P-Lo pode produzir, fazer rap e trazer todos esses artistas que são como sua família”, disse David Kelly, diretor executivo da Warriors. Ele liderou o lançamento do Golden State Enterinment 2022 antes da equipe vencer o campeonato naquele ano.

Várias equipes da NBA ao longo dos anos se juntaram aos artistas: Drake comoEmbaixador global Toronto RaptorsJay-Z como umEx -proprietário da minoriaDe Brooklyn Nets -Ai Miami Heat, que colaborou com o DJ Khaled, que se apresentou nos jogos. Hawks de Atlanta também sãoaceitou a cena do rap de sua cidadeTrabalhe com você, 2 Chainz e Quavo.

Mas uma equipe da NBA com suas próprias gravadoras e divisão de um partido? Foi aqui que Kelly viu a oportunidade para os guerreiros quebrarem o novo solo. Ele disse que a criação de um rótulo, cortar hip-hop e basquete fazia sentido.

“É apenas autêntico e natural para a cultura”, disse Kelly, que ingressou na organização em 2011 e atualmente é o diretor de negócios de Enterinment do Golden State. “Muitas vezes as pessoas parecem tentar separá -las ou mesclar, o que não faz sentido. Mas se você é uma parte adulta de ambos, eles estão naturalmente entrelaçados”.

Kelly primeiro deu a idéia de que os Warriors tinham uma gravadora e depois o presidente Rick Welts antes de levá -la ao proprietário da equipe Joe Lacob e ao presidente, Peter Guber. Ele disse que a liderança dos guerreiros aceitou sua visão e esperava que mais pro -Tim sigam isso.

“Vendo uma cultura que se apresentou de uma maneira que é verdadeira e reflexiva no grande nível internacional”, disse Kelly, um ex -rapper em Chicago, cujo nome artístico era a capital D. “Esperamos Estado de ouro e cultura.

– Jonathan Landrum Jr., escritor AP Entertainment

O escritor de esportes da AP Schuyler Dixon contribuiu para este relatório em Dallas.

