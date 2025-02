Goodyear revela a série de trabalho Cooper RHA 2 Tire para frotas super-regional e regional

A empresa Goodyear Tire & Rubber introduziu a série de trabalho da Cooper. O pneu Smartway-Verbal foi projetado para fornecer milhas longas para remoção e até desgaste, resolvendo os requisitos evolutivos das transportadoras menos que a transmissão (LTL) e as operações super-regionais.

Resolução de eficiência e resistência em um transporte super -regional

À medida que as transportadoras estão se aproximando das redes de expedição nos últimos quilômetros, a demanda por pneus comerciais que pode suportar as condições da estrada e da direção urbana está aumentando. Joe Burke, vice -presidente da América do Norte na Goodyear, enfatizou a importância de se adaptar a essas tendências.

“A categoria super-regional se desenvolve com rotas mais curtas entre os hubs de navios e o foco para melhorar a eficiência por mais perto da frota para enviar para a última milha”, diz Joe Burke, vice-presidente da América do Norte, um anúncio de bom ano. “A nova série de trabalho Cooper Rha 2 ajuda a resolver essas necessidades, combinando um piso em trilhas longas com um composto de proteção contra descascamento, criando um pneu pesado que pode lidar com tudo, desde viagens longas a tráfego urbano”.

Principais recursos da série Cooper Work Rha 2

O RHA 2 foi projetado para que as frotas forneçam desempenho e longevidade nas quais está localizado:

Uma combinação equilibrada de departamentos longos e regionais para melhorar a eficiência de combustível e a milhagem prolongada.

Schub Scouus definido para resistir ao desgaste da área alta com espaços altos.

Cinco pêlos com uma trilha larga e um ombro firme para promover o uso e a vida longa.

Pedra de listas de proteção para reduzir a retenção de pedra e melhorar a leitura.

Cooper Wear Square Um indicador para uma avaliação rápida da vida restante do piso.

Cooper Work Series Portfolio Extension

O RHA 2 se junta à série Cooper Work Goodyear, uma série pesada e uma série profissional no fornecimento de frotas comerciais com altos valores de pneus. Cada linha foi projetada para otimizar o custo total de propriedade, ao mesmo tempo que satisfaz a necessidade da durabilidade das operações de transporte modernas.

A série de trabalho da Cooper RHA 2 já está disponível.

Este artigo, “Goodyear descobre a série de trabalho da Cooper RHA 2 Tire para frotas super-regional e regional” foi publicada pela primeira vez em pequenas empresas tendências

Fonte