Google Scraps Dei Objetivos, espiando o comando executivo de Trump

O Google abole alguns objetivos de emprego de sua diversidade, juntando -se à lista de extensão das empresas americanas que desistiram ou reduziram seus programas de diversidade, igualdade e envolvimento.

A medida, mencionada na quarta -feira, Madail enviada aos funcionários do Google, foi seguida pelo comando executivo emitido pelo presidente Donald Trump, que foi parcialmente direcionado aos artistas do governo para abolir sua iniciativa DEI.

Como várias outras empresas tecnológicas principais, o Google vende parte de sua tecnologia e serviços ao governo federal, incluindo sua divisão em rápido crescimento na nuvem, que é uma parte essencial de sua pressão na tecnologia artificial.

A empresa de origem do Google, Alphabet, também sugeriu um turno de um relatório anual de 10 K, que esta semana foi enviado pela Comissão de Valores Mobiliários. Nele, o Google removeu a linha envolvida no relatório anual anterior, dizendo que “dedicado à produção de diversidade, igualdade e envolvimento de uma parte de tudo o que fazemos e a crescente força de trabalho representativa para os usuários que servimos”.

O Google gera a maior parte da receita anual de US $ 350 bilhões e produz quase a força de trabalho de 183.000 183.000 do mundo.

“Estamos defendendo criar um trabalho em que todos os nossos funcionários possam ter sucesso e ter oportunidades iguais e, no ano passado, analisamos nossos programas para ajudar a chegar lá”, disse o Google em comunicado da Associated Press. “Atualizamos nossa linguagem de 10 k para refletir isso e, como artista federal, nossas equipes também avaliam as mudanças necessárias após decisões recentes sobre ordem judicial e executiva sobre esse tópico”.

A mudança de idioma também ocorre pouco mais de duas semanas após o diretor executivo do Google, Sundar Pichai, e outros executivos de tecnologia proeminentes – incluindo o CEO da Tesla Elon, o fundador da Amazon, Jeff Besos, o diretor executivo da Apple, Tim Cook, e as plataformas de meta Mark Zuckerberg por trás de Trump, que vieram atrás da inauguração de Trump.

No mês passado, a meta passou seu programa DEI, pouco antes da inauguração, enquanto a Amazon interrompeu alguns de seus programas DEI em dezembro após as eleições de Trump.

Muitas empresas desistiram de Dei fora da indústria tecnológica. Eles incluem Walt Disney Co., McDonald’s, Ford, Walmart, Target, Lowe’s e John Deere.

O recente comando executivo de Trump ameaça impor sanções financeiras aos artistas federais que se considerem que tenham programas dei “ilegais”. Se a empresa for violada, pode estar sujeita a danos em massa sob a lei em declarações falsas de 1863. A lei diz que os contratados que apresentam falsas reivindicações ao governo podem ser responsáveis ​​por três vezes a compensação do governo.

O comando também instruiu todas as agências federais a selecionar os objetivos de até nove investigações em empresas de comércio público, principais organizações sem fins lucrativos e outras instituições com políticas de Dei que representam “discriminação ou tendência ilegal”.

O desafio para as empresas é saber quais políticas da DEI para as quais o governo Trump pode decidir ser “ilegal”. A Ordem Executiva de Trump busca “abolir todas as preferências, mandatos, políticas, programas” e outras atividades discriminatórias e ilegais do governo federal e forçar a agência federal “na luta contra preferências, assentos, políticas, programas e atividades ilegais. “

Mesmo no setor público e privado, as iniciativas para a diversidade incluíram várias práticas, desde treinamento de antidiscriminação e condução de estudos de capital para empregar para empregar vários membros de grupos minoritários e mulheres como funcionários.

O Google, com sede em Mountain View, Califórnia, tentou contratar mais pessoas dos grupos sub -representados por mais de uma década, mas aumentou esses esforços em 2020, depois que o assassinato da polícia de George Floyd em Minneapolis lançou uma bagunça por mais justiça social.

Logo após a morte de Floyd, Pichai pretendia aumentar a representação de grupos insuficientemente representados em Mountain View, Califórnia, em grande parte na liderança asiática e branca, até 2025. Não mudou dramaticamente.

A representação dos negros na liderança da Companhia aumentou de 2,6% em 2020 para 5,1% no ano passado, de acordo com o Relatório Anual de Diversidade do Google. Para a mudança latino -americana foi de 3,7% a 4,3%. Enquanto isso, a proporção de mulheres nos principais papéis aumentou de 26,7% em 2020 para 32,8% em 2024, informou o relatório da empresa.

Os números não são muito diferentes na força de trabalho total do Google, e os funcionários negros representam apenas 5,7%e os funcionários latinos de 7,5%. Dois termos da força de trabalho mundiais do Google são homens, de acordo com um relatório de diversidade.

———

Represea Alexandra Olson contribuiu para este relatório.

– Michael Liedke, escritor de tecnologia da AP

Fonte