Governo ou 4chan? O relato das mídias sociais da Casa Branca foi lançado

O relato oficial das mídias sociais da Casa Branca está sob fogo por postagens que se assemelham a algo geralmente localizado no site 4chan.

Post dividido em 14 de fevereiro, em forma de cartão de namorado, leia: “Rosas são vermelhas, violetas são azuis, venha aqui ilegalmente e nós deportaremos você. “Desde então, 36,6 milhões de vezes foram examinados. Enquanto muitos apoiadores do presidente Donald Trump elogiaram a mensagem, outros a condenaram como atrevidos”. Absolutamente nojento! “Um usuário X comentou.” Sem classe “, o outro simplesmente colocou.

Boa sorte no Dia dos Namorados ♥ ️ pic.twitter.com/6d7qmo7gtz – Casa Branca (@whitehouse) 14 de fevereiro de 2025

Em 18 de fevereiro, outro post entrou na tendência da AMRA – uma variedade para uma “resposta meidiana sensorial autônoma”, um termo para sensação de formigamento que alguma experiência em resposta a certos sons ou displays visuais. O vídeo continha o som da aeronave, as correntes que chocam no chão, as raposas foram presas e os degraus elevados por uma escada de metal. Foi intitulado: “ASMR: Vôo ilegal de deportações alienígenas. “

ASMR: Deportação ilegal de vôo de alienígenas 🔊 pic.twitter.com/o6l1iyt9b4 – Casa Branca (@whitehouse) 18 de fevereiro de 2025

X Proprietário e chefe do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) Elon Musk postou a redação de vídeo, “Haha, Wow”, acompanhada por Frankenstein e emojis de medalhas de ouro. Muitos comentaristas, no entanto, foram perturbados pela aparente trivialização de uma questão humanitária séria. “E você me diz que isso não é uma ditadura fascista? Fazer ‘ASM’ no ser humano é deportado cruel. É um mal dos tipos de desenhos animados “, escreveu um.

Outro comentou: “Como o europeu viu esse reality show chamado” American Politics “, eu não achava que poderia ir abaixo no momento”.

Define as casas brancas sinalizam uma mudança de tom e estratégia da norma para as contas oficiais daqueles que gerenciam a terra. Em vez de manter uma voz burocrática e neutra, o relato oficial X da Casa Branca agora se assemelha ao de três em redes sociais. Em resposta a uma reação de retorno, porta -voz da Harrison Fields Casa Branca disse New York Times“O presidente Trump se dedica ao uso de qualquer linha direta de comunicação com o povo americano”.

Enquanto a eleição de 2024 – e o discurso constante em torno de Kamal HQ -AI Brother Summer – relaxado na política da linguagem da Internet, permanece: onde a linha deve atrair para a conta oficial do governo?





