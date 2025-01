Grande Atualização de LOTA Fechamento: Gordon Brothers publica uma nova lista de locais condenados com aluguel para venda

Os funcionários do grande vendedor falido de muitos lotes tiveram que viver com muita incerteza desde que a empresa anunciou em meados de dezembro que estava saindo do trabalho e fechando todas as suas lojas.

Pouco mais de uma semana depois, Big Lots anunciou que havia feito um acordo com os comerciantes da Gordon Brothers, para transferir algumas propriedades grandes para grandes lotes para atacadistas e outros comerciantes. De acordo com o anúncio, isso significava que alguns locais grandes, entre 200 e 400 lojas, permaneceriam abertos e operando, potencialmente salvariam milhares de empregos.

Infelizmente, ainda não se falam sobre quais grandes localizações da trama continuarão trabalhando, deixando muitos trabalhadores grandes incertos sobre o emprego futuro.

Em meados de janeiro, a Gordon Brothers publicou uma lista do arrendamento dos grandes lotes que ele estabeleceu para venda, sugerindo que as lojas nessa lista não estariam entre os resgatados. Agora, a Gordon Brothers atualizou essa lista em várias lojas, dando um pouco mais de informações às quais os locais estão fechados ou fecharão para sempre.

Fase 2 de grandes lotes de vendas totais

Algumas semanas atrás, Gordon Brothers postou uma lista de “Nova fase 1 de mercado Local 1. “Esta lista incluía centenas de locais de lotes grandes com aluguel para venda. Quando o contrato da loja está sendo vendido, o proprietário está procurando um comprador que se mude para o local da loja, libertando -o de suas obrigações de aluguel.

Ele incluiu locais na lista em 47 países, com a Flórida, Nova York e Texas entre países com os inquilinos mais altos à venda.

Agora Gordon Brothers postou uma lista atualizada sob o nome “NOVO MERCADO FASE 2 Localização 2. “A lista de fases 2 inclui muitos estágios da lista da Fase 1, mas adiciona quase 150 novos locais, sugerindo que esses locais não estarão entre os locais salvos por meio de um contrato com diversos atacadistas e outros comerciantes.

Entre os países com as lojas mais adicionais marcadas para a venda de seu aluguel, incluem Kentucky, Ohio, Pensilvânia e Tennessee.

Quando os grandes lotes salvaram?

Embora as fases 1 e as fases 2 nos dêem um bom indicador de que as lojas nelas não estarão entre os que foram salvos, muitos funcionários e clientes da LOTSC grandes aguardam ansiosamente informações que as lojas retirarão.

Infelizmente, podemos não ter uma lista final por um tempo. Como Uma empresa rápida Relatado anteriormente, na apresentação de um tribunal de falências em janeiro, grandes lotes revelaram que todas as partes “estavam trabalhando rapidamente para determinar quais (locais) poderiam estimular o valor adicional na propriedade ou consistir em um grupo de tempo para concluir essa análise”.

Big Lots pediu ao tribunal que lhe desse uma lista de lojas que continuariam a trabalhar até 7 de abril.

