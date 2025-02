Hims e os dela compartilham uma rosa 23%: Telehealth Company anuncia expansão em testes de sangue semanas após o Super Bowla Buzz

No meio de um mês de preços das ações e da mídia sonora sem precedentes, Hims e Hers estendem seu território para testes domésticos e diagnósticos em casa.

A HIMS ganhou um laboratório de testes em casa, Trybe Labs, disse a Telehealth na quarta -feira. Usando sangue em casa, o HIMS agora oferecerá mais de 70 testes de diagnóstico em casa, variando da saúde do coração a certos testes de detecção de câncer.

Tudo isso pode ser organizado através da aplicação, sem uma visita médica.

“Testar um laboratório em casa é outro passo mais emocionante para levantar cuidados pessoais e abrangentes neste país, deve esperar”, Dr. Patrick Carroll, diretor -chefe da HIMS disse CNBC.

O Trybe Labs está sediado em Nova Jersey, e Hims & Hers usarão esses laboratórios para “processar exames de sangue com baixos custos para os membros Hims & Hers, usando o estado de equipamento de diagnóstico”, ele afirma O site dele.

Os dados de preços para esses testes aparecerão no próximo ano, de acordo com a empresa.

As ações da HIMS aumentaram 23% durante o comércio do meio -dia na quarta -feira, após as notícias da aquisição.

Ao oferecer testes em casa, Hims & Hers agora está competindo com grandes juggernauts industriais, como Labcorp e Diagnostics. As seções da HIMS saltaram 230% nos últimos três meses, enquanto a LabCorp e a Quest aumentaram apenas 4 e 6% ou 6%.

Esse movimento ocorre durante o que parecia um mês de dominação. A telessaúde, que prometeu “pular suas visitas desajeitadas a um médico”, recentemente entrou em consciência pública com o vírus e controverso Anúncio Super Bowl.

O AD criticou a indústria farmacêutica, promovendo -se como uma alternativa mais barata. Dentro do anúncio, a porta -voz diz: “Há drogas que funcionam, mas os preços são lucrativos, não pacientes”.

Depois de anúncios de publicidade, Hims e o dela viram 650% de aumento do tráfego no site e aumento de 11% em ações.

Fonte