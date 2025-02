História oculta da varanda anterior

Antes de existir o ar condicionado, permanecer frio durante os meses de verão no sul dos Estados Unidos era uma habilidade estrangeira para os primeiros colonos europeus. Mas os africanos escravizados, que receberam de clima quente semelhantes, desenvolveram -se, por séculos, a estratégia arquitetônica para a luta contra as condições do verão. É a partir desses primeiros construtores escravizados que surgiram a característica arquitetônica mais pronunciada dos Estados Unidos: a varanda.

Alpendres, varandas, varandas e outros tipos de revestimento externo associados ao edifício existem há séculos em diferentes formas em todo o mundo. No entanto, o que pensamos como o estilo americano da varanda, pela primeira vez associado às casas no sul dos Estados Unidos, foi originalmente desenvolvido a partir da residência de pessoas escravizadas. O antropólogo James Deetz explica que os primeiros lares dos colonos não tinham varandas e que as varandas mais próximas eram pequenas, vestíbulos fechados semelhantes às lamas. Estados: “As varandas são provavelmente origem africana ..

Na mesma época em que as varandas foram construídas na plantação de Kingsmill, casas de casas de espingarda apareceram em Nova Orleans. O resultado da grande aparência de pessoas livres haitianas que vieram para os Estados Unidos no início de 1800, logo após a Revolução do Hait, a casa do tiro é uma adaptação da arquitetura residencial da África Ocidental e quase sempre tem uma varanda anterior. As casas de tiro são casas apertadas, geralmente não mais que doze pés, nas quais uma sala leva ao outro, sem um corredor entre eles. As casas da espingarda e suas varandas anexadas se espalharam pelo sul das décadas de 1860 a 1920. Com o aparecimento de madeira industrializada no final do século XIX, e graças à pequena trilha e à construção simples da espingarda, esse estilo de apartamentos se tornou popular nos pobres, comunidades de classe e classe média e preto e branco . Professor de Engenharia John H. Lienhard escreve:

Quando o custo da madeira caiu durante o final do século XIX, a casa da espingarda realmente se tornou a melhor maneira de os pobres manter o teto sobre suas cabeças. Mas até então, as espingardas adicionaram um novo elemento ao dicionário arquitetônico americano. Veja bem, as casas da espingarda nos deram a varanda do sul. Não tínhamos essas varandas na América antes. Como as próprias espingardas, as varandas do sul estão agora em toda a América.

O antropólogo John Michael Vlach escreve sobre o legado oculto da varanda anterior: a influência dos conceitos arquitetônicos africanos é irônica disfarçada, pois sua influência foi tão difundida; Eles eram invisíveis porque eram muito óbvios. Essa circunstância infeliz mostra a história desta extensão conjunta da casa – a varanda da frente.

As varandas não são a única inovação arquitetônica que as pessoas escravizadas eram essenciais para criar. Tabby, um material de construção exclusivo usado em toda a região costeira do sudeste, é feita de conchas trituradas de ostras, areia, água e cinzas. Essa substância é semelhante ao cimento originário da África, Mesa -American e Costa Ibérica, embora os historiadores tenham discutido onde foi usada pela primeira vez. Como a maioria das coisas na América, o empréstimo reside em uma mistura de culturas e idéias entre o povo indígena, africano e europeu. Em muitos casos, a inovação semelhante uma à outra se desenvolveu independentemente em todo o mundo, porque pessoas diferentes resolveram os mesmos problemas de maneiras semelhantes. Cientistas do estado da cultura material:

As conchas das ostras usadas para fazer o malhamento foram extraídas de conchas criadas pelos povos locais milhares de anos antes da chegada européia ao Novo Mundo. No início do século XVIII, o Tabby também foi usado na Flórida espanhola e na África Ocidental. Não está claro se a origem de Tabby está no sudeste costeiro ou se a técnica foi trazida da África Ocidental através de um comércio de escravos.

Algumas das mais antigas estrutura de malhamento original estão entre a residência de pessoas escravizadas na Kingsley Plantation em Jacksonville, Flórida. Os escravizados em Kingsley trabalharam no sistema de tarefas, comuns na Flórida espanhola. Embora ainda estejam limitados aos limites brutais da escravidão, as pessoas escravizadas nesse sistema foram fornecidas por uma certa medida de tempo independente para cultivar seus próprios alimentos, caça, peixes, socialização e busca de artesanato.

Vinte -cinco trinta e duas cabines de gato nas quais ele morava na plantação de Kingsley ainda permanece. Construídos na década de 1820, as cabines foram organizadas em um semicírculo, enfrentando um espaço comum no qual seus moradores já socializaram e cultivavam jardins depois de concluir suas tarefas diárias. A configuração semi -circular das casas ao redor do centro municipal é uma característica arquitetônica da África Ocidental; Ela é exclusiva de Kingsley e não viu nenhuma outra plantação no sul.

A explicação predominante para isso é que Anna Kingsley, esposa do proprietário da plantação de Kingsley Zephaniah Kingsley, era do Senegal. Anna Kingsley nasceu Anta Mujigeen Ndiaye, no Senegal, e Zephaniah comprou e escravizou em Cuba em 1806, quando tinha apenas 13 anos. Cinco anos depois, emancipou e eles fizeram um casamento público de uma lei geral. Anna liderou os empregos da Kingsley Plantation, bem como outras propriedades e empresas Zephaniah. Antropóloga Antoinette T. Jackson escreve sobre a vida extraordinária e complicada de Anna:

Em tenra idade, ela aprendeu a realizar seu próprio poder. Ela garantiu sua liberdade e liberdade de seus filhos cinco anos após sua chegada à Flórida, quando Zephaniah assinou seus documentos de emancipação em 1811, o que a tornou uma mulher livre legalmente reconhecida em cores. Ela continuou a administrar com sucesso a diversa empresa Zephaniah, administrar suas famílias e apreciar a propriedade de terras e riqueza.

A história de Anna lança luz sobre a complicada dinâmica social do tempo e como elas eram diferentes na região dos Estados Unidos. Prabana Anna Kingsley diz sobre o legado de seu ancestral: esta é obviamente uma história profundamente tocante. É também uma história que, na minha opinião, tem uma complexidade e contradição extraordinárias. Minha grande mãe não era apenas uma escrava, mas ela possuía escravos. . . Então, para sentir que minha grande mãe ganhou um tipo de riqueza e um tipo de prestígio que lhe permitiria possuir escravos, eu o equilibro com “Ela possuía escravos!”

Por outro lado, havia apenas inteligência extraordinária, habilidades. E como eu disse simplesmente perdido.

As raízes Senegal de Anna Kingsley, juntamente com as tradições arquitetônicas africanas presentes na plantação, tornam este lugar um local único da história arquitetônica afro -americana. A história de Kingsley também é uma prova da incrível diversidade de experiências negras nesse período e do papel que a cultura material pode desempenhar para ajudar a entender como as pessoas viviam e se conectavam, geralmente de uma maneira colorida do que podemos imaginar.

Da mesma forma, entender a varanda da frente como uma tradição arquitetônica altamente negra desafia as profundas suposições sobre a espalhamento de habilidades e conhecimentos no início da América. Os negros, sejam escravizados ou livres, são retratados há muito tempo como destinatários, não portadoras de inovação. Nada pode estar além da verdade.

