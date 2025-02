Hora de verificar seus gerentes intermediários

Os gerentes intermediários dificilmente o começaram nos últimos cinco anos. Houve uma reversão da pandemia, seguida por constantes mudanças no local de trabalho enquanto as empresas foram adaptadas ao trabalho remoto e, em muitos casos, eles finalmente devolveram os funcionários ao escritório. No meio de todas essas flutuações, os gerentes foram encarregados de aliviar a baixa moral, direcionar a insatisfação dos funcionários e fazer malabarismos com suas responsabilidades pré -fabricadas, especialmente porque as placas finas são liberadas.

Os desafios que os gerentes intermediários enfrentam em breve parecem desaparecer, o que pode levar a altas taxas de tráfego em um futuro muito próximo. E também não está claro se a nova geração de trabalhadores está pronta – ou pronta – para tomar seu lugar se os gerentes deixarem suas postagens.

Em pesquisas, os trabalhadores da geração Z declararam que têm um pouco de ocupação Na gerência intermediária e nas altas taxas de ansiedade, eles poderiam impedir que eles assumam esses empregos. “Enquanto os gerentes estão lutando, a geração Z vê o pedágio e desiste, deixando menos funcionários para entrar nas funções de gerenciamento”, escreve o empresário Jan Bruce. “Isso torna uma pressão maior sobre os demais gerentes”.

Bruce afirma que muitas empresas poderiam enfrentar a “queda do gerente” este ano, que teria efeitos de alcance de longe, especialmente se os funcionários mais jovens não quiserem entrar nessas funções. Mas há algumas coisas que os empregadores podem e devem fazer para apoiar seus atuais gerentes do meio, bem como aqueles que poderiam tomar seu lugar no futuro.

Invista em programas que apóiam os gerentes intermediários

Uma coisa que os líderes podem fazer é avaliar o risco psicossocial, de acordo com Bruce, que pode identificar alguns dos maiores estressores enfrentados pelos gerentes da empresa. Isso pode incluir tudo, desde prazos estreitos a um conflito no local de trabalho ou carga excessiva de trabalho. Espera -se frequentemente que os gerentes também supervisionam as tarefas diárias, enquanto assumem projetos mais estratégicos e de longo prazo.

Expirando ao recurso para a saúde mental e outras taxas no local de trabalho também pode ser um aspecto importante do apoio a gerentes de tamanho médio, que geralmente se aplicam para se sentir invisíveis e subvalorizados. Férias obrigatórias ou “períodos de desconexão” podem ajudar a aliviar uma parte da combustão e enfatizar que é provável que os gerentes se sintam. Além disso, no entanto, eles também precisam de apoio adequado de seu maior investimento. “Certifique -se de que os gerentes tenham suporte consistente, suporte com seus próprios supervisores pode ajudar a reduzir o isolamento”, relata Bruce.

Treine a próxima geração de gerentes

Para tornar o controle médio mais atraente, as empresas também precisam pensar em nutrir uma nova safra de trabalhadores equipados para entrar nessas funções. Bruce observa que é importante se concentrar em algumas habilidades mais respeitadas nos gerentes e talvez subdesenvolvidas entre os funcionários da geração Z.

“Descobrimos que os funcionários são os mais importantes na resolução de mudanças e desafios – a realidade com a qual os gerentes lidam diariamente – têm o mais alto nível dessas mesmas habilidades: controle de emoções, gerenciamento de estresse, engajamento e positividade”, diz Bruce. “Essas são as áreas específicas e eficazes nas quais se concentrariam nos esforços das sessões de treinamento da Gen Z para melhorar sua capacidade de gerenciar o gerenciamento”.

O que os gerentes podem fazer

Se você é um gerente que procura diretrizes, também há etapas que você pode seguir para gerenciar melhor sua carga e cronograma de trabalho. Para evitar alternar entre diferentes tarefas, o Lia Garvin Expert recomenda agendar reuniões semelhantes no mesmo dia. “Quando nosso calendário parece um queijo suíço, podemos nos acostumar a inserir reuniões sempre que tivermos um momento livre, mas isso aumenta o efeito superior em tantos níveis diferentes em um dia”, ela escreve.

Como os gerentes geralmente saltam de reunião para reunião, pode ser difícil aceitar um trabalho mais estratégico ou projetos de longo prazo. Pode ajudá -lo com uma caneta que funcionará em sua programação, em vez de adivinhar que você poderá dar um tempo no seu dia. Os líderes mais velhos também podem ajudar a resolver esse ponto de dor, limitando as reuniões a determinados dias. “Em vez de instalar um trabalho em um lugar onde você puder, planeje”, diz Garvin. “Encontre e agende uma a duas horas por semana durante o projeto, durante o horário de trabalho, que você não agenda”.

Talvez a estratégia mais importante que os gerentes possam adotar, no entanto, é delegar mais e gastar menos tempo envolvido em detalhes de projetos que não exigem grande atenção. Imagine isso como uma maneira de oferecer a seus funcionários novas oportunidades e, ao mesmo tempo, libera o tempo do seu dia – e espero que seu trabalho faça sua menor parte. “Por fim, o papel de um gerente do meio é capacitar suas equipes a crescer”, acrescenta Garvin. “É impossível fazer isso quando estamos muito presos em todos os detalhes e mal conseguimos chegar ao ar”.

