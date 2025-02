É verdade que você pode ficar em qualquer hotel e usar seu quarto como um assento de viagem de negócios. Você traria uma escolha mais sábia e desfrutaria de benefícios adicionais se ficar em marcas de hotéis que lidam com um passageiro de negócios.

Os hotéis de passageiros de negócios oferecem muito mais do que um café da manhã gratuito tradicional. O conteúdo dos passageiros de negócios pode incluir sombras gratuitas do aeroporto, locais de trabalho por fax e impressão, reuniões de conferência e estadias gratuitas, conforme acumulado por pontos de fidelidade.

Principais marcas de hotéis

As principais marcas de hotéis que lidam com passageiros de negócios são hotéis Hilton, hotéis intercontinentais, hotéis Marriott, hotéis eleitorais, hotéis Windham, hotéis Hyatt e hotéis Ritz Carlton. Muitas vezes, escolhendo essas redes de hotéis superiores, você pode acumular recompensas como noites gratuitas e/ou atualizações gratuitas de salas.

Cada um desses hotéis oferece uma série de eleições, do meio ao melhor acomodação. Por exemplo, as principais redes de hotéis dentro da marca são os melhores resorts de hotéis, que podem incluir serviços de limpeza e ferro de produtos químicos, uma série de viagens e atividades, um centro de fitness e muito mais.

Melhores hotéis para passageiros de negócios

Os passageiros de negócios levam em consideração vários fatores ao selecionar as melhores redes principais de hotéis, incluindo localização, benefícios necessários, pontos/programas de recompensa e amizade com animais de estimação. Um custo adicional (geralmente entre US $ 20 e US $ 40) para trazer um animal de estimação geralmente é menor que a taxa diária de embarque para animais de estimação.

Todo mundo oferece café da manhã e quartos gratuitos ao lado do seu quarto de hóspedes. Muitos hotéis de passageiros de negócios podem ser classificados como proporções de resort, pois oferecem benefícios adicionais, como salões de clubes, piscinas, áreas de churrasco e estacionamento reservado.

Crowne Plaza Hotels e IHG Resorts

Esta marca de topo está localizada na maioria dos principais centros urbanos. O foco é facilitar as reuniões. Os resorts da Crown Plaza Hotels também incluem o horário de trabalho (salas privadas com um escritório colocado) ou uma praça no local de trabalho (que vários trabalhadores podem usar). Para mais informações, procure Ihg

Wyndham Hotels Resorts

Os hotéis de escolha de Wyndham incluem 22 cadeias em 95 países. A abundância de correntes de hotéis sob o guarda -chuva de Wyndham é uma ótima opção para fazer quartos gratuitos, e você ganhará uma estadia gratuita no quarto de hotel toda vez que pagar duas estadias. Os especialistas em reservas de Wyndham oferecem um planejador de viagem. Para mais informações, procure Hotel Wyndham.

Homewood Suites de Hilton

Quando você ingressou no programa Hilton Honors (taxa anual), você chegará rapidamente ao status de elite para viagens de negócios. O status de elite significa participar de pontos generosos. Há um café da manhã grátis, mas você não será o apartamento de necessidade inclui um apartamento de um quarto com uma cozinha completa e até ao ar livre. Animais de estimação são bem -vindos. Veja Hilton para obter mais informações.

Holiday Inn Express

Holiday Inn Express é uma ótima opção para reuniões de passageiros de negócios. Os Reserves o ajudarão a bloquear os quartos para uma reunião ou conferência. Com o Programa Holiday Inn Express Rewards, as empresas ganharão 3 pontos por cada US $ 1 gasto pelos convidados de negócios. Isso inclui acomodações, refeições e outras despesas. Para mais informações, procure Holiday Inn Express.

Um grupo de hotéis intercontinentais

O IHG é a maior cadeia de hotéis. Inclui Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Candlewood, Residence Inn, Staybridge (estadia de longo prazo) e muito mais. Escolher uma acomodação de negócios do IHG Hotels Resorts é uma ótima opção para viagens internacionais, porque são resorts de hotéis IHG em todo o mundo. Para mais informações, procure Ihg.

Hotels Hyatt

Com os benefícios das propriedades de Grand Hyatta, Park Hyatt, Hyatt Regency e Hyatt House, há um serviço adicional que oferece a um funcionário de negócios a chance de se sentir como um passageiro de lazer. Um espaço para reuniões fora do local foi chamado. Hyatt é especialista em ajudar “equipes de trabalho” a se afastar – é claro, mas também para relaxar e se reconectar em salões de emprego. Para mais informações, procure Hyatt.

Hotéis e resorts Hilton

Dentro do programa Hilton Honors está Hilton Hospeding para suas reuniões e eventos. Você se registrará como planejador de reuniões e o Hilton o ajudará a postar detalhes usando uma lista de check -up que você pode ajustar às suas necessidades. Hilton é uma cadeia de hotéis adaptada aos animais de estimação. Para mais informações, procure Hilton.

Embaixadas

A Embassy Suites, Hilton Brand, está incluída no Hilton Honors Program. Esses hotéis oferecem atualizações como centros de negócios para a conexão comercial embasada, equipada com benefícios básicos como WiFi, máquinas de fax e impressora, disponíveis 24/7. Para mais informações, procure Apartamentos da Embaixada.

Hotéis Conrad

Conrad Hotels é outra oferta de Hilton. Os hotéis Conrad são linhas de luxo com resorts, sem resorts. As empresas costumam usar hotéis Conrad para conceder aos funcionários férias semelhantes a férias enquanto fazem seus empregos. Para mais informações, procure Hotéis Conrad.

Hampton Inn

Hampton Inn é uma oferta de Hilton que oferece preço moderado a médio. Você receberá um café da manhã gratuito generoso, wifi e acomodações espaçosas com mesas para mesas e mesas. Com mais de 2.500 ofertas de Hampton Inn em 30 países, uma excelente opção para a construção de prêmios nas honras de Hilton. Animais de estimação são bem -vindos. Para mais informações, procure Hampton Inn.

Hotéis do Marriott

O Marriott Hotels oferece benefícios para os viajantes de negócios, como check -out tardio e aplicação antecipada quando solicitado no momento da reserva. Você também pode trabalhar com o Planeador de Eventos do Marriott para ajudar a organizar seu evento ou conferência de trabalho. Além disso, a Marriott oferece serviços de fax, cópias de copiadora e durante a noite. Através do programa Marriot Bonvoy, você pode acumular pontos que podem ser resgatados para atualizar o aluguel de um carro, estadia futura e/ou cartão -presente. Para mais informações, procure Marriott.

A qualidade da pousada pela escolha do hotel

Esta opção adaptada ao orçamento da escolha do hotel contém um café da manhã quente gratuito. O portfólio eleitoral do hotel inclui o Comfort Inn, Bainstay e Cambria. Com mais de 7000 à sua disposição, você pode ganhar pontos durante a sua estadia. Além disso, você pode usar preços de desconto corporativo. Para mais informações, procure Quality Inn.

Ritz Carlton

Ritz Carlton oferece acomodações de passageiros de negócios de luxo com vários benefícios. Se você organizar um evento de negócios, estará conectado a um especialista em reuniões da Ritz Carlton que oferecerá um serviço personalizado. O serviço pode incluir a decoração de reuniões, como saídas de grupo para atrações locais. Para mais informações, procure Ritz Carlton.

Sheraton Buenos Ares e Centro de Congresso

Este hotel de luxo generalizado é o primeiro lugar de reunião na América do Sul. Inclui 21 reuniões diferentes e 10 opções diferentes de tipos de salas. Por exemplo, os tipos de salas variam de básico a luxo, apartamentos e apartamentos. Os pontos de encontro incluem qualquer equipamento necessário, como o projetor LCD e o microfone. Para mais informações, procure Sheraton.

Passagem para o vento

A passagem do vento está localizada em St. Thomas, as Ilhas Virgens Americanas – os passageiros de negócios não precisam de um passaporte. Os serviços e benefícios da passagem de barlavento incluem transporte gratuito de aeroportos, conteúdo de banquetes, reuniões, serviços de limpeza e ferro química. Para mais informações, procure Passagem para o vento.

Como escolher os melhores hotéis de viagem de negócios

O melhor hotel para sua viagem de negócios depende das instalações necessárias:

Noites grátis

Um programa de recompensa ou fidelidade

Centro de fitness

Animais de estimação

Conferências e/ou quartos de reuniões

Serviço de fax e cópia

Wifi grátis

Café da manhã quente grátis

Piscina

Qual é a melhor cadeia de hotéis para passageiros de negócios?

Uma das maiores diferenças na escolha da melhor cadeia de hotéis para o seu negócio é o tamanho do seu negócio.

Se você é o único proprietário, há uma reunião ou sala de conferências à sua disposição não é tão importante. Se você possui uma empresa com uma equipe de passageiros de negócios a caminho, opte por uma cadeia com um programa de bons prêmios. Se você deseja recompensar essa equipe após um ótimo ano ou um projeto especial, escolheria a lista de destino de um hotel de negócios.

Se houver certas cidades em que você costuma visitar um emprego, obviamente escolhe entre uma oferta de hotel comercial.

As viagens de negócios são consideradas deduzindo custos para o seu negócio, mas é aconselhável manter esses custos para o controle. Uma opção é se inscrever em um programa de recompensa com uma grande cadeia de hotéis, enquanto você decide sobre as eleições do hotel no meio.

O que é um hotel de classe executiva?

Sim, você pode ficar em qualquer hotel e administrar um trabalho comercial. Você pode usar um ponto focal no seu telefone celular para entrar na Internet. No entanto, o hotel da classe executiva se concentra em um passageiro de negócios. No seu quarto, você geralmente obtém conteúdo mínimo de wifi gratuito e espaço definido para funcionar, como uma tabela projetada para trabalhar no seu computador.

Muitos hotéis de classe executiva também oferecem espaços de trabalho, onde você pode usar máquinas e bastardo de fax, se necessário. Muitos locais de trabalho estão abertos 24/7.

Quais são os hotéis mais populares para empregos?

Os passageiros comerciais e gratuitos buscam valor. Eles não querem pagar os benefícios de que não precisam. Por exemplo, você pode não precisar de uma sala de reuniões ou um centro de negócios para uma equipe de trabalho. Se for uma estadia única, você não precisa de um serviço de lavanderia. Se você estiver viajando de 4 noites a partir de uma semana, é claro, deseja o benefício de boas recompensas ou programas de fidelidade, onde ganhará pontos ou dólares em direção a uma estadia futura.

