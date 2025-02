Housemarque anuncia Saros, seu sucessor de retorno

No evento de hoje, a situação do jogo “Outra coisa” que fechou o show foi a descoberta de um novo jogo de casas. O novo título, Saros, é mostrado apenas em um trailer de cinema que revelou um pouco sobre o jogo, mas provocou os detalhes da história e da criação e essa jogabilidade atualizaria o título anterior de Estudo, Return. Espera -se que Saros seja lançado em 2026.

O trailer do cinema mostra o protagonista Arjun Devraj, interpretado por Rahul Kohli, Soltari Enerforcer preso em um mundo chamado Carcos sob a visão do eclipse. Ele está se preparando para combater os monstros multimornidade que parecem desencadear um ataque no estilo de bala nos últimos segundos de descoberta. Housemarque revelará mais detalhes sobre o jogo ainda este ano.

Housemarque vem do sucesso de seu título anterior, Return, que declarou especialmente durante a descoberta. O tiro em terceiros, lançado em 2021, vendeu mais de um milhão de unidades dentro de dois anos e ganhou vários prêmios, incluindo o melhor jogo de ação nos prêmios de 2021. para “ficar sozinho”.

Considerando como Saros é diferente do retorno, disse o diretor criativo Gregory Louden em Postagem no blog“A principal diferença no jogo entre Saros e Return são recursos permanentes e progresso, tornando cada morte valiosa. Após cada morte, você enfrentará o mundo mudado, mas em Saros você poderá escolher e atualizar permanentemente seu carregamento do conjunto de armas em desenvolvimento e atualização do processo para “retornar mais forte” para superar os desafios que você enfrenta em Carcosi. “