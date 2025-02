Imaginando anúncios de vídeo com humor

Neste episódio Marketing de podcast com fitasEu entrevistei Emily McGregor, fundador Ponguin Cat criativamenteCópia de agências especializadas em fluxos e campanhas de marketing altamente convertidos. Com mais de 20 anos de experiência em marketing de vídeo, conteúdo cômico e publicidade criativa, Emily ajudou os autores mais vendidos, os principais influenciadores e carimbos de comércio eletrônico para fazer anúncios de vídeo convincentes que são contratados pelo humor e vendas desencadeadas.

Durante nossa conversa, Emily compartilhou fortes insights sobre como as empresas – independentemente do orçamento – podem influenciar o humor no marketing para melhorar o envolvimento do cliente, criar uma voz forte da marca e criar anúncios em vídeo. Envolvendo o marketing emocional, a narração em psicologia de marketing e publicidade, as marcas podem ser destacadas em um cenário digital lotado.

A experiência de Emily McGregor em publicidade em quadrinhos e anúncios de vídeo criativos prova que, quando é feito corretamente, o humor pode ser um trocador de jogos em estratégias de marketing digital. Esteja você trabalhando com um orçamento apertado ou deseja atualizar a voz da sua marca, o uso do humor pode levar a uma maior conexão com os clientes, um maior envolvimento nas mídias sociais e o aumento dos convertidos de vendas.

Aceitação chave:

Comédia é uma poderosa ferramenta de marketing – O humor no marketing cria relacionamentos emocionais atuais, aumentando a confiança dos clientes e do engajamento. Ajuda a marca da marca a se destacar e os tópicos compostos a tornam mais relativizada.

– O humor no marketing cria relacionamentos emocionais atuais, aumentando a confiança dos clientes e do engajamento. Ajuda a marca da marca a se destacar e os tópicos compostos a tornam mais relativizada. Conheça seu público profundamente – A comédia eficaz da marca requer a compreensão da dor, linguagem e humor do seu estilo de público para criar um conteúdo que realmente ecoa.

Ligue para as restrições da criatividade – cálculos limitados não devem ser vistos como obstáculos; Em vez disso, eles podem inspirar estratégias de marketing inovadoras e altamente convertendo. Locais simples, conceitos inteligentes e forte narração no marketing podem superar a produção de alto orçamento.

– cálculos limitados não devem ser vistos como obstáculos; Em vez disso, eles podem inspirar estratégias de marketing inovadoras e altamente convertendo. Locais simples, conceitos inteligentes e forte narração no marketing podem superar a produção de alto orçamento. Autenticidade é importante em anúncios de vídeo – Os consumidores de hoje atraem conteúdo real e atraente. Uma campanha de marketing de vídeo bem -artesanal e humorística cria clientes e desencadeia um envolvimento nas mídias sociais.

Autenticidade é importante em anúncios de vídeo – Os consumidores de hoje atraem conteúdo real e atraente. Uma campanha de marketing de vídeo bem -artesanal e humorística cria clientes e desencadeia um envolvimento nas mídias sociais.

– O melhor marketing de vídeo não é apenas piadas; É uma tecelagem de humor para convincentes narrativas que enfatizam a voz da marca e aprimoram os fluxos de marketing. Teste, purifique e otimize – Criar conteúdo cômico influente inclui iteria. Até os comediantes profissionais ajustam suas piadas com base na resposta do público – as empresas devem fazer o mesmo com suas campanhas de marketing.

Capítulos:

(00:09) Apresentando Emily McGregor

(01:12) O que é conteúdo cômico?

(02:32) Comédia ótima para os laços dos clientes

(03:44) Existe uma fórmula para engraçado?

(04:27) Comédia se comunica para entender

(05:47) Como os anúncios de baixo orçamento podem competir com

(08:49) Desenvolvendo uma voz de marca com humor

(09:57) Quais indústrias podem usar comédia?

(10:59) Procedimento de redação de comédia

(13:49) Quando eles brincam

(14:25) Compreendendo seu cliente ideal

(15:47) Qual é o local do vídeo nos canais de marketing?

