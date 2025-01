Indiana Jones e The Great Circle é a única edição de dezembro no ranking superior | Circan

A venda do hardware de videogame caiu 25% em comparação com o ano anterior, no final de 2024, de acordo com as empresas da indústria da Cican. O consumo de conteúdo de videogame geralmente aumentou em comparação com o ano anterior, mas a venda de hardware – junto com quase todas as outras vendas, exceto os acessórios – caiu em dezembro. Apenas um jogo de dezembro estava na lista dos melhores jogos de venda, que é Indiana Jones e o Grande Círculo de Machinegames

2024 Mudar Total de vendas de videogara (projetado no mercado total) $ 8282 $ 7543 -9% Conteúdo Videiigara (jogo físico e digital, DLC/MTX e consumo de assinaturas em plataformas de console, nuvens, dispositivos móveis*, laptops e realidade virtual) $ 604 $ 5761 -5% Hardware de videogame $ 1555 $ 1112 -29% Jogos de vídeo $ 673 $ 671 0% *Consumo móvel fornecido pela Torre do Sensor

A maioria das perdas, tanto para dezembro quanto para o ano inteiro, vem da queda das vendas do console, que foi constantemente reduzida ao longo do ano. Mat Piscatella, o produtor executivo da CiCane para relatórios de jogos, disse no relatório: “O consumo no hardware PlayStation 5 caiu 18% em comparação com dezembro de 2023, com a série Xbox e Switch caíram 38%. Os gastos anuais em hardware de videogame terminavam 25% abaixo de 2023, para US $ 4,9 bilhões.

No entanto, o consumo dos jogos reais dos jogos para 2024. Aumentou 2% em comparação com o ano anterior e foi “o segundo maior consumo total para o conteúdo da história dos EUA na história dos EUA, atrasando apenas $ 52,0 bilhões de 2021 ”, diz Piscatella. O consumo no conteúdo do console caiu 11%, mas o crescimento de um conteúdo móvel, de computador pessoal, nuvem, VR e assinante foi compensado. Adicionou o escritor Postagem em Bluesky“Mas era esperado (outono), uma vez que a Switch está no mercado há tanto tempo e que os dois PS5/XBs passaram o destaque da venda”.

Ano Mudar Total de vendas de videogara (projetado no mercado total) 59 294 dólares 58 659 dólares -1% Conteúdo Videiigara (jogo físico e digital, DLC/MTX e consumo de assinaturas em plataformas de console, nuvens, dispositivos móveis*, laptops e realidade virtual) $ 49 850 50 639 dólares 2% Hardware de videogame $ 6453 $ 4854 -25% Jogos de vídeo $ 2992 $ 3166 6% *Consumo móvel fornecido pela Torre do Sensor

O consumo de acessórios registrou da mesma forma um crescimento de 6% em 2024, apesar do mercado de hardware e vendas geralmente mornos que geralmente permaneciam inalterados em dezembro. O portal do PlayStation foi o suplemento mais vendido do ano, lançado nos EUA no final de 2023.

Circana, dezembro de 2024: 20 jogos mais vendidos nos EUA

Classificação Título Editor 1 1 Call of Duty: Black Ops 6 Microsoft (Corp) 2 2 Madden NFL 25 Artes eletrônicas 3 4 EA Sports College Football 25 Artes eletrônicas 4 3 EA Sports FC 25 Artes eletrônicas 5 6 Super Mario Party Jamboreree* Nintendo 6 8 Sonic X Shadow Generations Peça 7 11 O legado de Hogwarts Jogos da Warner Bros 8 13 Astro Bot Sony (corp) 9 18 Minecraft ^^ Vários fabricantes de videogames 10 9 NBA 2K25* Take-dois interativos 11 5 Dragon Ball: Sparking! Zero Bandai Namco Enterinment 12 29 Anel de Elden Bandai Namco Enterinment 13 14 Marvel’s Spider-Man 2 Sony (corp) 14 NOVO Indiana Jones e o Grande Círculo Microsoft (Corp) 15 37 Hellders II Sony (corp) 16 38 Mario Kart 8* Nintendo 17 7 Mario & Luigi: Irmandade* Nintendo 18 27 O deus da guerra: ragnarok Sony (corp) 19 23 Lenda de Zeldi: Ecos da Sabedoria* Nintendo 20 30 Just Dance Edition 2025 Ubisoft *As vendas digitais não estão incluídas para títulos marcados

^^ Vendas digitais em plataformas Nintendo não incluídas

Como observado acima, Indiana Jones e The Great Circle, da Machinegames, é a única edição de dezembro, que chegou ao ranking mensal de Cican dos melhores jogos de vendedor. Além disso, o quarto jogo de melhor vendedor está nas plataformas Xbox e a terceira mais comumente jogada nessas mesmas plataformas, de acordo com as ferramentas da Cican para monitorar vendas e engajamento. As segundas edições em dezembro que não são cobertas por relatórios de Circan incluem rivais da Marvel, Path of Exile 2 e Infinity Nikki, embora os dois primeiros apareçam em relatórios para a maioria dos usuários ativos diários em vapor e consoles.

O restante da lista dos melhores jogos de venda de dezembro contém vários jogos que estavam originalmente no ranking mais baixo e saltos entre os 20 primeiros – provavelmente por causa das vendas de férias. O ano de guerra Ragnarok, por exemplo, foi oferecido como parte da venda de férias vários meses após o lançamento no PC. Outros títulos como Elden Ring e Hellders 2 podem ter recebido um incentivo dos prêmios do jogo e o lançamento de um novo conteúdo.

Circana, dezembro de 2024: 20 melhores jogos de vendedores 2024

Classificação Título Editor 1 2 Call of Duty: Black Ops 6 Microsoft (Corp) 2 1 EA Sports College Football 25 Artes eletrônicas 3 3 Hellders II Sony (corp) 4 4 Dragon Ball: Sparking! Zero Bandai Namco Enterinment 5 5 NBA 2K25 ** Take-dois interativos 6 7 Madden NFL 25 Artes eletrônicas 7 6 Call of Duty: Modern Warfare III (2023) Microsoft (Corp) 8 8 EA Sports FC 25 Artes eletrônicas 9 10 Anel de Elden Bandai Namco Enterinment 10 9 EA Sports MVP Package Artes eletrônicas 11 14 O legado de Hogwarts Jogos da Warner Bros 12 11 Dragon Dogma II Capcom agora 13 12 WWE 2K24 ** Take-dois interativos 14 13 MLB: Mostrar 24^ Vários fabricantes de videogames 15 15 Grand Theft Auto V ** Take-dois interativos 16 19 Minecraft ^^ Vários fabricantes de videogames 17 16 Final Fantasy VII: Retorno Square Enix Inc (Corp) 18 17 Tekken 8 Bandai Namco Enterinment 19 21 Marvel’s Spider-Man 2 Sony (corp) 20 18 NBA 2K24 ** Take-dois interativos ^ Vendas digitais nas plataformas Nintendo e Xbox não estão incluídas

** As vendas digitais de outubro a dezembro não estão incluídas

^^ Vendas digitais em plataformas Nintendo não incluídas

O jogo de Call of Duty ficou em primeiro lugar no ranking, o que não é uma grande surpresa. Se nada mais, é um retorno à forma, já que Hogwarts Legacy do ano passado foi o primeiro jogo a conquistar o título de Call of Duty do primeiro lugar do ranking dos best -sellers da Cican desde 2008. O COD também continua sendo a franquia mais vendida nos EUA pelo 16º ano consecutivo. O restante da lista contém uma pequena mistura das posições de novembro, com a maioria dos mesmos jogos que restam.

Além da lista no final do ano, a Cicana também publicou gráficos individuais de vendas para cada console (embora os Nintendores sejam inseridos em sua própria escada classificada principalmente de acordo com dados de vendas físicas, pois a Circani não fornece informações de vendas digitais). O Red Dead Redemption está no ranking do Xbox, mas não no PlayStation, enquanto este tem vários de seus títulos exclusivos em sua própria lista, com o Hellldives II em terceiro lugar. A lista da Nintendo contém um grande número de novas edições com as principais fortalezas, como Mario Kart 8 e Super Smash Bros Ultimate.