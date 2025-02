Interrupção rápida IA: Como os Databricks ajudaram a reduzir os Pacers a reduzir o custo de ML de 12.000x% enquanto acelera as idéias

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

As estatísticas podem ser todas no basquete – mas para o Pacers Sports and Entertainment (PS&E), os dados dos fãs são igualmente valiosos.

No entanto, enquanto a empresa doméstica Indianapolis Pacers (NBA), Febre de Indiana (WNBA) i INDIANA MAD ANTS (NBA G League) bombeou inúmeras quantidades em plataforma de aprendizado de máquina no valor de US $ 100.000 por ano (ML) para gerar modelos preditivos em torno de fatores como preços e demanda por ingressos, as idéias não são rápidas o suficiente.

Jared Chavez, gerente de engenharia e estratégia de dados, destinou -se a mudar isso, uma mudança para os bancos de dados para o Salesforce há um ano e meio.

Agora? Sua equipe realiza a mesma gama de projetos preditivos com configurações cuidadosas de cálculo para obter informações críticas sobre o comportamento dos fãs – por apenas US $ 8 por ano. É aparentemente inimaginável, aparentemente inimaginável, Chávez merece em grande parte capacidade de reduzir o cálculo de ML em uma quantidade quase infinitimal.

“Somos muito bons na otimização de nosso cálculo e entendemos até onde podemos abaixar a borda para começar nossos modelos”, disse ele à VentureBeat. “Isso é realmente o que nos é conhecido com os Databricks”.

Cortando o Opex por 98%

Além de três equipes de basquete, a PS&E com sede em Indianapolis é gerenciada pela Pacers Gaming eSports Business, hospeda a March Madness Games e administra um trabalho movimentado com 300 horas durante o evento durante o evento GAINBRIDGE FIELDHOUSE Arena (shows, shows de quadrinhos, rodeios, outros eventos esportivos). Além disso, a empresa só publicou planos para construir US $ 78 milhões no mês passado Centro de desempenho esportivo de Indiana Foverque conectará a Skybridge à arena e à garagem (espera -se abrir 2027).

Tudo isso torna a quantidade incrível de dados e a expansão dos dados. A partir dos dados dos dados sobre a infraestrutura de dados, Chávez apontou que até dois anos atrás a organização hospedou dois armazéns completamente independentes construídos Microsoft Azure Synapse Analytics. Diferentes equipes de todo o negócio usaram sua própria forma de análise, e os conjuntos de ferramentas e habilidades variaram muito.

Embora o Azure Synapse tenha feito um ótimo trabalho conectando -se a plataformas externas, foi estimulante para a organização da PS&E, explicou. Além disso, integrando a plataforma ML com uma empresa com Microsoft Azure Data Studio levou à fragmentação.

Para resolver esses problemas, Chávez mudou para Databricks AUTOL E Local de trabalho para Databricks de aprendizado de máquina Em agosto de 2023. O foco inicial era configurar, treinar e organizar modelos em torno de ingressos e demanda por brincadeiras.

Os usuários técnicos e não técnicos consideraram imediatamente as plataformas úteis, Chavez observou e acelerou rapidamente o processo ML (e reduziu os custos).

“Isso melhora drasticamente o tempo de resposta da minha equipe de marketing, porque eles não precisam saber codificar”, disse Chávez. Estes são todos os botões para eles, e todas essas informações são retornadas ao Databricks como registros contados. “

Além disso, sua equipe organizou 60 não-lados da empresa Dados de energia de vendas Nuvem. Agora, ele relata que eles têm 440x mais dados em armazenamento e 8x várias fontes de dados em produção.

Hoje, a PS&E possui pouco menos de 2% de seus custos anuais anuais anuais anteriores. “Encontramos centenas de milhares por ano apenas em cirurgia”, disse Chávez. “Nós o reescustamos para enriquecer as informações dos clientes. Reintestamos em melhores ferramentas para não apenas para minha equipe, mas também unidades analíticas em torno da empresa. ”

Treinamento contínuo, compreensão profunda dos dados

Como sua equipe calculou tão incrivelmente baixa? O Databricks refinou continuamente configurações de cluster refinadas, oportunidades de conexão aprimoradas com esquemas e modelos integrados de volta à tabela de dados PS&E, explicou Chavez. O poderoso mecanismo ML “é continuamente enriquecido, refinado, conectado e previsto” nos registros de PSA e clientes em todos os sistemas e receitas.

Isso leva a previsões mais bem informadas com todas as iterações e, de fato, o modelo automático ocasional às vezes entra diretamente na produção sem nenhum ajuste adicional de sua equipe, informou Chavez.

“É verdade que é apenas saber o tamanho dos dados, mas também sobre quanto tempo levará para treinar”, disse Chávez. Ele acrescentou: “Esse é o menor tamanho de cluster que você pode começar, só poderia ser um cluster otimizado para a memória, mas é apenas um conhecimento das faíscas do Apache e saber como poderíamos armazenar e ler dados de maneira ideal”.

Quem provavelmente comprará ingressos sazonais?

Um dos modos da equipe de Chavez é o uso de dados, a IA e o ML preferem ingressos sazonais. Como ele disse, “vendemos um número ímpio deles”.

O objetivo é determinar quais características dos clientes influenciam onde eles decidem sentar. Chávez explicou que sua equipe de endereços geo-loiculosos que eles têm de acordo com a correlação entre dados demográficos, níveis de receita e distância de viagem. Eles também analisam o histórico de comprar usuários em varejo, alimentos e bebidas, engajamento de aplicativos móveis e outros eventos que poderiam participar do campus do PS&E.

Além disso, eles retiram os dados do StubHub, assentos nerds e outros fornecedores fora do Ticketmaster para avaliar os preços e determinar quantos suprimentos se movem. Isso pode se casar com tudo o que eles sabem sobre um comprador do dia para entender onde se sentará, explicou Chávez.

Armados com esses dados, por exemplo, eles poderiam compensar o comprador da Seção 201 à Seção 101 Centro Central. “Agora só podemos revender nosso assento em um baralho mais alto, já podemos vender outro pacote menor nos mesmos assentos que ele comprou no meio da temporada, usando as mesmas características para outra pessoa”, disse Chávez.

Da mesma forma, os dados podem ser usados ​​para melhorar os patrocínios que são cruciais para qualquer franquia esportiva.

“É claro que eles querem combinar as organizações que se sobrepõem aos deles”, disse Chávez. “Então, podemos obter melhor enriquecer? Podemos prever melhor? Podemos fazer segmentação personalizada? “

Idealmente, o objetivo é a interface em que qualquer usuário pode fazer perguntas como: “Dê -me parte dos fãs do Pacers no meio do final dos 20 anos com a renda disponível”. Mais adiante: “Procure aqueles que ganham mais de US $ 100.000 por ano e estão interessados ​​em veículos de luxo”. A interface pode então restaurar uma porcentagem que se sobrepõe aos patrocinadores.

“Quando nossas equipes de parceria estão tentando fechar essas ofertas, elas podem, com demanda, retirar informações sem confiar na equipe analítica para fazê -las”, disse Chavez.

Para apoiar ainda mais esse objetivo, sua equipe deseja criar uma sala de limpeza de dados ou um ambiente seguro que permita compartilhar dados confidenciais. Isso pode ser particularmente útil com os patrocinadores, bem como a cooperação com outras equipes e NCAAs (com sede em Indianapolis).

“O nome do jogo para nós é atualmente um tempo de resposta, seja um cliente ou interno”, disse Chávez. “Podemos reduzir drasticamente nosso conhecimento, precisamos reduzir as informações e classificá -las usando a IA?”

Coletando dados e IA para entender os padrões de tráfego, melhorar as inscrições

Outra área de foco para a equipe de Chávez examina onde as pessoas estão a qualquer momento no campus de PS&E-Lee (que contém uma arena de três camadas com um platô externo). Chávez explicou que as habilidades de coletar dados em toda a infraestrutura de rede são através de pontos de acesso WiFi.

“Quando você entra na arena, joga com todos eles, mesmo que não faça login neles porque seu telefone verifica o WiFi”, disse ele. “Eu vejo para onde você está se movendo. Não sei quem você é, mas vejo para onde você está se movendo. ”

No final, pode ajudar a liderar as pessoas pela arena – digamos, se alguém quiser comprar caneta e procurar um suporte de concessão – e ajudar sua equipe a determinar onde posicionar alimentos e mercadorias.

Da mesma forma, os dados de localização podem ajudar a determinar pontos ideais para a inscrição, explicou Chávez. Uma maneira interessante de reconhecer o número de número de impressão para a inscrição é a colocação dos gradientes de visão no local equivalente à altura média do ventilador.

“Então vamos calcular o quão bem alguém o veria andando com o número de pessoas ao seu redor”, disse Chávez. “Então, posso dizer aos meus patrocinadores que você tem 5.000 impressões e 1.200 deles foram muito bons”.

Da mesma forma, quando os fãs estão em seus assentos, eles estão cercados por sinais e telas digitais. Os dados de localização podem ajudar a determinar a impressão de qualidade (e quantidade) com base em um ângulo em que eles se sentam. Como Chavez observou: “Se esse anúncio estivesse na tela, fosse apenas 10 segundos no terceiro trimestre, quem o veria?”

Depois que a PS&E tiver dados de localização apropriados que o ajudarão a responder a esses tipos de perguntas, sua equipe planeja trabalhar Laboratório GR da Universidade de Indiana Para modelar todo o campus. “Então teremos uma caixa de areia muito divertida para iniciar e responder a todas essas perguntas espaciais em 3D que me assaram nos últimos dois anos”, disse Chávez.