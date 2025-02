Isso é mercado imobiliário de comprador ou vendedor? Análise de Zillow para mais de 200 áreas do metrô

Quer mais histórias sobre o mercado de apartamentos Lanka LambertPicandoEm seu e -mail recebido?Inscreva -sesobrePicando boletim.

Os economistas de Zillow desenvolveram um modelo econômico chamado Índice de Mercado de Zillowque mede a competitividade do mercado de vida nos Estados Unidos -em que esse modelo analisa fatores como mudanças nas casas, níveis de estoque, dias de mercado e demanda de clientes para alcançar a classificação indica se o mercado está quente (favorecendo os vendedores) ou legal (favores clientes).

O resultado mais alto indica o mercado de apartamentos mais quentes no metrô, onde os vendedores têm mais energia. O resultado mais baixo indica o mercado de apartamentos mais frios no metrô, onde os clientes têm mais energia.

De acordo com Zillow, uma nota de 70 ou mais indica uma vendedora de mercado, 55 a 69 é o mercado de vendedores, 44 a 55 é um mercado neutro, 28 a 44 é um mercado de compradores e o resultado de 27 ou menor é um forte comprador mercado.

Nacional, Zillow avalia o mercado de apartamentos dos EUA em 50.

Clique aqui Para revisar a versão interativa do mapa abaixo.

Entre os 200 maiores mercados do metrô, esses 10 são os mercados mais quentes, onde os vendedores têm mais poder:

Rochester, Nova York: 146 San Jose, Califórnia: 120 San Francisco, Califórnia: 91 Hartford, Connecticut: 83 Syracuse, Nova York: 81 Bridgeport, Connecticut: 76 Buffalo, Nova York: 75 Manchester, New Hampshire: 75 Boston, Massachusetts: 74 Nova York, Nova York: 73

E esses são 10 mercados mais frios, onde os clientes têm mais poder:

Beaumont, Texas: 9 Gulfport, Mississippi: 12 Macon, Geórgia: 17 Brownsville, Texas: 21 Evansville, Indiana: 23 Kennewick, Washington: 23 Longview, Texas: 24 Lubbock, Texas: 26 Mobile, Alabama: 28 Cape Coral, Flórida: 32

O Resiclub concorda com a avaliação de Zillow? Eu acredito que Zillow identificou corretamente muitos mercados imobiliários regionais, onde os clientes ganhavam energia – especialmente nas baías – bem como os mercados onde os vendedores mantinham o controle, incluindo grandes partes do nordeste e sul da Califórnia.

No entanto, acredito que o modelo de Zillow subestima que os vendedores de poder ainda estão segurando a maior parte do oeste do oeste. Eles dois mapas Ilustrar melhor minha perspectiva sobre a dinâmica atual da força. Você pode encontrar minha última análise de ações regionais (no nível do medidor e no condado) aqui-e a mais recente análise de preço regional da casa aqui.

Fonte