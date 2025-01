Jack Dorsey voltou com Goose, Novi, plataforma Ultra Simple para construir um agente de agente a partir de seu bloco de inicialização

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Uma identidade no Twitter no Twitter com o tema de um pássaro pode ter sido expulsa pelo novo proprietário Elon Musk, mas isso não foi interrompido por nenhum de seu co-fundador Jack Dorsey, para assumir novos nomes de pássaros para um novo projeto.

A segunda empresa de Dorsey BloquearPadr Square Square Square, Square Square, Sistema de pagamento de dinheiro móvel, serviços de música e outras ferramentas financeiras guiadas por técnicos, O ganso lançado hojelivre, Quadro de código aberto que busca simplificar o procedimento da construção do agente de IA (ou muitos agentes) com quase qualquer modelo linguístico imaginativo (LLM) como uma inteligência no fundo, seja um modelo profundo ou de propriedade como Openi, Google e Anthrop.

Menos de 24 horas atrás, Dorsey brincou para começar o ganso em vigor Publicação em x: “Tudo de código aberto tudo”.

Os agentes que o ganso projetou para construir estão focados principalmente no desenvolvimento do software e, na postagem do blog anunciando um novo quadro, o advogado do desenvolvedor de blocos Adwale Abati escreveu que o quadro já ajudou nas seguintes tarefas:

Gase o código de migração, como uma brasa para reação, rubi na bacia, prefeito-1 no prefeito-2, etc.

Mergulhe em um novo projeto em uma linguagem de codificação desconhecida

Transição da base dos códigos da injeção com base no solo baseado no solo -baseado no construtor na caixa de injeção de dependência.

Gastar valores de referência de desempenho para o comando de criação usando uma ferramenta de criação de automação

Aumentando a cobertura do código acima de um limite específico

Skale API para retenção de dados

Criando um monitor Datadog

Remoção ou adição de recursos de sinalizadores etc.

Geração de unidades para recurso

O anúncio anunciou hoje Block -O’s Open Code OfficeMarcando um passo significativo em direção à democratização dos fatores drivers da programação e além.

Mas como Jackie Brosamer, vice -presidente de dados e engenharia de plataforma de IA em bloco, para VentureBeat na entrevista em vídeo recentemente, o objetivo é permitir que os usuários construam agentes que possam cortar vários fornecedores de software, transportar dados do usuário, resumir e baixar ações em nome em nome de usuários em vários aplicativos.

“Acho que a vantagem do ganso é sua capacidade de trabalhar em diferentes sistemas. Não limitado ao Google Drive – por exemplo, também pode integrar o Google Drive com o Slack. Um dos membros da nossa equipe de negócios acredita que isso é especialmente útil para descobrir o que eles fizeram na semana passada, porque estão em 40 horas de reunião e não me lembro. E assim pode ser conectado a qualquer um desses sistemas diferentes, oposto à necessidade de usar um agente do Google, um agente de folga e de alguma forma casar com eles. “

O Google agora está disponível em permitido Licença Apache 2.0permitindo que ele seja usado para qualquer projeto imaginável de comercial para pesquisa.

O objetivo é desbloquear fluxos de trabalho inovadores, permitindo a interoperabilidade entre interfaces de usuário, modelos de IA e sistemas com os quais se comunicam.

O Goose foi projetado para funcionar com o contexto do contexto do contexto do modelo de código aberto (MCP) -um pacote de API padronizado que facilita os laços com ferramentas como a sala de armazenamento de conteúdo, aplicativos de negócios e ambientes de desenvolvimento.

Construção de blocos de ecossistema de IA abertos

De acordo com Dhanji Louvor, o principal oficial de tecnologia do Block, uma edição de código aberto destina -se à inspiração da onda de invenção nas indústrias. “Fazer um código de ganso aberto cria um quadro para as novas alturas de invenção e crescimento”, disse elogio. Ele enfatizou que o quadro já havia liberado os engenheiros do bloco de repetir tarefas, permitindo uma operação mais forte. “À medida que mais pessoas estão sendo construídas com a IA, desbloquearemos novas idéias e vantagens que podem reduzir coletivamente seus esforços e dar às pessoas o tempo para serem as mais criativas”, acrescentou.

O software é modular por design, permitindo que os desenvolvedores integrem o ganso em seus sistemas ou construam uma interface personalizada.

A Arquitetura Open Goose também permite que os usuários escolham o LLM de sua escolha, oferecendo flexibilidade para diferentes casos de uso.

Bradley Axen, líder da AI Tech em bloco, enfatizou essa adaptabilidade, afirmando: “Construímos um ganso para trabalhar com qualquer modelo de idioma grande, a partir de opções de abertura de código aberto. Essa adaptabilidade nos permite combinar as forças de diferentes fornecedores para obter o melhor desempenho. “

Atrás da engenharia

O foco inicial de Gose está na engenharia de software, onde funciona como um agente que pode automatizar tarefas de longo prazo. Atuar em tempo real em ambientes de desenvolvimento pode autônomo:

• Pesquisa e movimento da base dos códigos.

• Leia, escreva e edite arquivos.

• Instale os vícios e inicie os testes.

• Saídas roxas e resolva tarefas adicionais com controle mínimo.

Essa flexibilidade pode economizar um tempo significativo para os engenheiros com a melhoria da produtividade. No entanto, o bloco prevê uma aplicação mais ampla, desde a simplificação de processos criativos, como composição musical até a melhoria de experiências personalizadas de comércio eletrônico.

As capacidades de Goose foram aprimoradas bloqueando com a Anthropic, uma empresa líder de segurança e pesquisa de IA. Juntos, eles desenvolveram um MCP, que permite a dama -em interface com o crescente ecossistema de ferramentas e sistemas.

A natureza do ganso promove a inovação guiada pela comunidade. Como Brosamer explicou, “o desenvolvimento de um código aberto permite um ecossistema no qual novas integrações podem sair da empresa. Os usuários não precisam esperar para postar recursos; Eles podem se inovar. “

Axen enfatizou a filosofia por trás da edição de Goose: “Não lucram diretamente o ganso – completamente o Apache está licenciado. Em vez disso, queremos desenvolver produtos que funcionem perfeitamente com agentes, que se beneficiam de um ecossistema de código aberto”.

Em termos de privacidade, segurança e consideração, a natureza do código aberto permite a flexibilidade da implementação de gansos nas instalações ou nas nuvens privadas virtuais.

“Definitivamente, não temos nada no meio do uso de gansos – não há chamada para nossos servidores”, disse Axen.

“Você é capaz de hospedá -lo em qualquer lugar”, observou Brosamer. “E como uma empresa financeira super preocupada com os dados do usuário, sempre foi uma das razões pelas quais estamos realmente interessados ​​em modelos de código aberto: em vez de ter que transferir dados ou dados do usuário pela Internet, que vem com muitos Risco, somos capazes de trazer modelos onde os dados já estão hospedados.

Para mais detalhes, incluindo guias de instalação e contribuição, visite Goose’s Site do Github.