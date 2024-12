Jan De Nul instalará cabos para conectar futuros parques eólicos flutuantes na costa sul da Bretanha, na França

Jan De Nul instalará os cabos que transportarão a energia renovável dos primeiros parques eólicos flutuantes em escala comercial da França, da subestação offshore até a costa. Juntamente com a Hellenic Cables, Jan De Nul é responsável pelo projeto, fabricação, instalação e proteção de três sistemas de cabos de corrente alternada de alta tensão (HVAC) de 225 kV, que juntos abrangem cerca de 150 quilômetros.

Além do transporte e da instalação, o empreiteiro marítimo incorporará os cabos no fundo do mar.