JCPenney Store Fechando 2025: Veja a lista completa de locais condenados

Não foi um bom começo para 2025. Quando se trata de locais para fechar os principais comerciantes. Desde o final do ano passado, inúmeras empresas anunciaram a intenção de fechar suas lojas de tijolo e argamassa, incluindo Party City, Big Lots, Walgreens, 7-Eleven e Macy’s. Somente nesta semana, outro comerciante – JoAnn Fabrics – anunciou que seriam centenas de locais.

E agora o ícone da JCPenney Department Store também anunciou que fecha alguns locais. Aqui está o que saber:

JCPenney tinha vários anos

A icônica cadeia de lojas de departamento enfrentou várias lutas nos últimos anos, principalmente a partir da queda do tráfego na perna, enquanto os hábitos de compra dos consumidores dos EUA continuavam migrando de shopping centers da rede. Em maio de 2020. JCPenney Arquivado para falênciaE em junho daquele ano, a empresa anunciou que fecharia 200 de suas 850 lojas.

JCPenney terminou o futuro do ano comprado Para seus dois maiores locatários, o Simon Property Group e a Brookfield Asset Management.

Cortado em janeiro deste ano: JCPenney anunciou que seria combinado Com o Sparc Retail Group, dono da Aéropostale, Brooks Brothers, Eddie Bauer, Forever 21, Lucky Brand e Nautica, para formar uma marca catalisadora. Em combinação, as novas marcas de catalisador têm mais de 1800 lojas em seu portfólio de vendedores de roupas.

E desde ontem, JCPenney anunciou que fechará alguns de seus locais. A suposição usual do motivo do fechamento pode ser que eles estejam relacionados à conexão recente das marcas, mas em uma declaração de imprensa (através Hoje), JCPenney disse que o fechamento não está conectado.

“A decisão de fechar o comércio nunca é fácil, mas o fechamento isolado acontece de tempos em tempos devido ao vencimento de um contrato de arrendamento, mudanças no mercado ou outros fatores”, afirmou o comunicado. “Esses fechamentos não estão relacionados à conexão recente da marca Catalyst”.

JCPenney disse que “não há planos de reduzir significativamente o número de nossas lojas”, mas que o fechamento acontecerá “até o meio do ano”.

LOJAS DE ENCERRO JCPENNEY 2025 LISTA COMPLETA

Total, o fechamento anunciado incluía oito locais JCPenney publicado No site da SB360 Capital Partners. O SB360 ajuda as empresas a gerenciar liquidações e outros serviços. Chegamos ao SB360 para perguntar por que a lista não aparece mais em seu site.

JCPenney’s Localizador Atualmente, ele diz que a cadeia tem 656 lojas nos Estados Unidos. Aqui está a localização do JCPenney que deveria fechar (através Business da Fox):

Califórnia

Tanforane Shops – 1122 El Camino Real, San Bruno, Califórnia 94066

Colorado

Northfield Shops – 8568 E 49. Avenue, Denver, Colorado 80238

Idaho

Pine Ridge Market – 4201 Yellowstone Avenue Pocatello, Idaho 83202

Kansas

West Ridge Mall – 1821. SW Wanamaker Roadtopek, Kansas 66604

Maryland

Mall Annapolis – 1695. Annapolis Mall Road, Annapolis, Maryland 21401

Carolina do Norte

Asheville Mall – 3 com Tunnel Road Asheville, Carolina do Norte 28805

New Hampshire

Fox Run Market Center – 50 Fox Run Road Newigton, New Hampshire 03801

Virgínia ocidental

Centro Centro Carleston – 401 Lee Street E Charleston, Western Virginia 25301

Até 15.000 lojas podem ser fechadas em 2025

No entanto, não apenas a JCPenney e outros comerciantes listados na lista que as lojas por volta de 2025 em janeiro, a partir de janeiro, da Coresight Research, como um total de 15.000 lojas poderiam ser fechadas em toda a América este ano. Este é um aumento de 50% em comparação com 10.000 lojas que fecharam no ano passado.

O que desencadeia o fechamento? As razões provavelmente serão um pouco diferentes para cada vendedor, dependendo de suas circunstâncias únicas, mas a Coresight disse que duas grandes tendências contribuíram para fatores. Eles incluíram pressão da inflação, o que fez os consumidores reduzirem o consumo e aumentaram a concorrência on -line de novos concorrentes, incluindo Shein e o tópico.

