Jeans, bourbon e manteiga de amendoim: como a UE pode se opor às tarifas de aço de Trump

As tarifas dos EUA sobre aço e alumínio “não serão não respondidas”, o chefe da UE, Ursula von der Leyen, prometeu na terça -feira, acrescentando que começaria a severas contramedidas das nações do bloco 27. Isso significa que a indústria americana icônica, como bourbon, jeans e motocicletas, deve ter cuidado.

“A UE agirá sobre a proteção de seus interesses econômicos”, disse von der Leyen em comunicado como uma reação à imposição do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre tarifas sobre aço e alumínio no dia anterior.

“As tarifas são impostos – ruins para os negócios, pior para os consumidores”, disse Von der Leyen. “Tarifas injustificadas na UE não serão deixadas sem resposta – a empresa será lançada e uma contramedida proporcional”.

Assim como Trump impôs tarifas semelhantes durante sua primeira presidência, o balcão da UE poderia representar facilmente os usados ​​para vingança, se eles mexeram em vigor em 12 de março.

Bernd Lange, presidente do Comitê do Parlamento Europeu, alertou que as medidas comerciais anteriores foram suspensas e poderiam ser facilmente revividas.

“Quando começar de novo, é claro, retornaremos nossas contramedidas imediatamente”, disse Lange à RBB24 Alemanha.

“Motocicletas, jeans, manteiga de amendoim, bourbon, uísque e uma série de produtos que, é claro, também afetariam os exportadores dos EUA”, seria alvo, acrescentou.

A Comissão da UE, que negocia as relações comerciais em nome do bloco, disse que não está claro o que os anti -medidores serão aplicados, mas funcionários e observadores disseram que direcionariam o estado republicano e as exportações tradicionalmente fortes dos EUA.

Na Alemanha, que é a maior economia da UE, o chanceler Olaf Scholz disse ao Parlamento que “se ele nos deixar agora, ele não é outra escolha, então a União Europeia responderá United”, acrescentando: “No final, as guerras comerciais sempre custou a prosperidade de ambos os lados. “

Trump atinge um aço estrangeiro e um alumínio imposto de 25% na esperança de que os fabricantes locais facilitem intensa concorrência global, permitindo que eles cobrem preços mais altos.

O vice -presidente da UE, Maros Sefcvich, disse na terça -feira que as tarifas eram “economicamente contraproducentes, especialmente considerando as cadeias de produção integradas profundas estabelecidas por meio de nossa extensa conexão transatlântica e de investimento transatlântica”.

“Vamos proteger nossos trabalhadores, empresas e consumidores”, disse Sefcvich, mas ele acrescentou que “esse não é o nosso cenário preferido. Ainda somos dedicados ao diálogo construtivo. Estamos prontos para negociações e encontramos soluções mutuamente úteis sempre que possível”.

A UE estima que o volume da loja entre os dois lados é de cerca de US $ 1,5 trilhão, o que representa cerca de 30% do comércio global. “Há muito a ser sobre os dois lados”, disse ele à legislação da UE.

Embora o bloco tenha um excesso de exportação significativo nas mercadorias, ele diz que é parcialmente compensado pelo excesso de comércio de serviços dos EUA.

A UE diz que o comércio de mercadorias atingiu 851 bilhões de euros (878 bilhões de dólares) 2023, com um excesso comercial de 156 bilhões de euros (161 bilhões de dólares) para a UE. O comércio de serviços valia 688 bilhões de euros (US $ 710 bilhões) com um déficit comercial de 104 bilhões de euros (US $ 107 bilhões) para a UE.

Geir Moulson contribuiu de Berlim, Lorne Cook de Bruxelas

—Raf Casert, Associated Press

Fonte