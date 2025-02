JoAnn Fabrics deixa de trabalhar e fechar todas as lojas após uma falência tumultuada e vendas

Fabric and Craftsman Joann Inc. exclui oficialmente todas as suas lojas após uma falência tumultuada.

Em janeiro, a empresa apresentou uma solicitação de proteção de falências no capítulo 11 em janeiro por menos de um ano, a princípio, dizendo que seria aberta às suas lojas durante a reestruturação da dívida. No entanto, apenas algumas semanas após a apresentação do pedido, JoAnn revelou o curso e anunciou que fecharia 500 de seus aproximadamente 800 locais, como Uma empresa rápida relatado.

O fechamento dessas lojas foi apenas o começo. Como parte dos procedimentos atuais de falência, JoAnn realizou o leilão em 21 de fevereiro para vender propriedades. Companhia de responsabilidade limitada o chamou de JoAnn Retail Partnership, que é uma filial da empresa de “disposição da propriedade” GrupoEle apareceu como um licitante vencedor e agora monitorará a liquidação completa das operações restantes de Joanna.

Essa medida ainda está sujeita à aprovação do tribunal.

O que acontece ao lado de JoAnn?

A audiência final de vendas está programada para 26 de fevereiro no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Condado de Delaware. Esta audiência aprovará formalmente a venda de imóveis, seguindo o caminho para as operações completas de JoAnn em todo o país.

Apesar do obturador imediato, JoAnn garantiu aos clientes que ela ofereceria descontos consideráveis ​​durante ela saindo do negócio vendas. Essas vendas começarão imediatamente em todos os locais, permitindo que os clientes comprem as ações restantes a preços reduzidos.

O site e o aplicativo móvel de Joanna também permanecerão operacionais, permitindo que os clientes on -line realizem suas últimas compras antes que a empresa interrompa completamente todas as operações.

Era final para uma comunidade de artesanato

O colapso das cadeias nacionais de varejo indica o fim do que antes era uma força dominante no mundo e na fabricação de tecidos. JoAnn é artesão, quilters e amantes de costura há décadas. Sua queda enfatiza as lutas atuais que os comerciantes tradicionais de tijolo e argamassa enfrentam no meio da crescente concorrência das lojas on -line e da troca de hábitos do consumidor.

Espera -se que o fechamento de Joanna tenha Efeitos permanentes Nos artesãos, já que os tráfego de lojas não eram apenas lugares para comprar, mas também são centros de ensino, eventos e um senso de comunidade.

