Jogador primeiro eutanzes multiversus no meio de uma animada limpeza ao vivo

O jogador dos primeiros jogos anunciou hoje que a próxima temporada de seu jogo de combate Multiversus de serviço ao vivo será o último. A quinta temporada durará de 4 de fevereiro a 30 de maio, após o que o jogo estará disponível apenas para jogar na rede. A partir de hoje, os jogadores não poderão mais gastar dinheiro em transações no jogo e, após o final da 5ª temporada, não estarão mais disponíveis para download. Isso coloca o Multiversus na lista de jogos para vários jogadores ao vivo que são excluídos ou não receberam mais apoio de seus editores.

De acordo com o primeiro jogador, a 5ª temporada mostrará as novas adições mais recentes à lista: Aquaman e Lola Bunny. Todo o conteúdo do jogo será desbloqueado através da jogabilidade, e os jogadores ainda podem usar qualquer moeda no jogo que já tiveram até 30 de maio. O Studio garante aos jogadores que o jogo estará disponível para jogar fora da área contra os amigos da Cooperativa ou contra os oponentes da IA ​​”no futuro próximo”. Isso ocorre menos de um ano depois que o Multiversus retornou de um processo de desenvolvimento de longo prazo fora da rede após sua versão beta aberta e apenas seis meses após a Warner Bros. Os jogos compraram um estúdio.

Multiversus é um dos muitos títulos ao vivo, que deixou os criadores no ano passado, talvez por causa da falta de interesses dos jogadores e das receitas que chegam. O fracasso e o subsequente cancelamento da Concord, bem como o fechamento da Sony para os firewalks para desenvolvedores de desenvolvimento, logo são um exemplo, mas houve vários outros.

A Ubisoft anunciou que o FPS XDefiant está terminando ao vivo, apesar do fato de a celebração de seu múltiplo IP interno parecer uma celebração de seu múltiplo IP interno. Warner Bros. Os jogos anunciaram o final da atualização de conteúdo do RockSserty Suicide: Kill the Justice League. Square Enix desistiu de apoio Splatoon semelhante à espuma de espuma. A Sony também cancelou dois títulos ao vivo no estúdio da banda e no BluePoint, o último dos quais foi supostamente um jogo de God of War.