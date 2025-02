Jogando por regras de Ai

O Fast Company Council é uma comunidade de membros privados de líderes, especialistas, executivos e empreendedores influentes que compartilham suas idéias com nosso público. Os membros pagam taxas anuais de associação pelo acesso à aprendizagem de pares e liderança de pensamento, eventos e muito mais.

A futura IA é brilhante, mas sua evolução contínua e um ambiente regulatório incerto imaginaram sua realidade para muitas empresas. Ano Novo começou com mais posição relaxada na política de IA E a suposição de Deepseek “Better Mousetrap”, Dando toda a pausa em que direção seguir.

Mas esses são bons lembretes para organizações que estabelecerão proativamente as melhores práticas para implementar a IA. Isso garantirá a conformidade futura, enquanto o uso eficiente de transformação e crescimento da IA.

Como a regulamentação pode afetar a inovação

Nos EUA, em Legislação da Califórnia Levou o primeiro ponto na definição de cercas de proteção no país, seguindo as etapas Lei da UE sobre inteligência artificial. No entanto, essas tentativas de regulamentar a regulamentação precoce levarão tempo para atrair e verifica os sucessos, falhas e ajustes inevitáveis.

Esperamos que a IA seja uma gestão diferente em três categorias amplas:

Criadores da IA: Openi e HyperScalers criam modelos de IA do zero. Esses sujeitos enfrentam os desafios regulatórios exclusivos relacionados à coleta de dados responsável e probatória. Adaptadores: Tunners finos de um modelo de criativos que os instalam junto com geração em busca de download E tecnologias semelhantes, ajustando -as ao desenvolvimento específico de aplicativos de negócios. As empresas devem garantir que recebam modelos que possam confirmar a violação da propriedade intelectual (IP) ou ter algum tipo de proteção contra a violação da IP. Consumidores de IA: A maioria das empresas que exploram as aplicações do adaptador AIP em operações diárias. Essas organizações devem garantir que seus conjuntos de dados sejam limpos e harmonizados com os regulamentos.

Os perigos dos passos errados

Vimos muito entusiasmo do CIO que tentam centenas de propósitos diferentes para a IA generativa. Mas por dois anos, eles ainda estão amplamente perdidos em como escalar como e colocá -lo.

As empresas devem retornar ao básico, tratando iniciativas de IA, como o desenvolvimento tradicional de aplicativos de TI, não território não processado. O estreitamento do escopo em dois ou três projetos pode tornar a inovação mais controlada e trazer evidências. Isso significa fazer perguntas básicas como: Como verificar o caso de uso? Como vamos confirmar isso? Como vamos apoiá -lo depois de ser construído?

Comece com uma compreensão clara do problema dos negócios, crie requisitos e garanta que a solução tenha uma vantagem mensurável, como aumento da produtividade ou economia de custos. Também é crucial seguir o ciclo de vida estruturado de desenvolvimento que inclui controle de custos, medidas de segurança e gerenciamento.

Construa a partir de um local onde você já possui boas informações de medição. Por exemplo, você pode iniciar o call center e saber que os representantes do seu serviço de usuário processam 10 chamadas por hora. Se você implementar a ferramenta que lhes permitir processar 15 chamadas, é fácil ser mensurável. É crucial encontrar oportunidades em sua organização que você possa otimizar e fornecer um procedimento mais inteligente.

6 etapas práticas para ai

Existem várias maneiras pelas quais sua organização pode estabelecer um sólido padrão de IA:

Olhe para dentro primeiro: Concentre -se em aplicativos internos para otimizar o trabalho do trabalho, os processos automatizados e reduzir os riscos. É mais fácil identificá -los – e mais seguro, porque você não se expõe à vulnerabilidade externa. Começar aqui também permite que as organizações Grace aprendam e se ajustem antes de expandir para aplicativos que afetam várias partes interessadas, incluindo clientes. Você pode aumentar para fora depois de entender as implicações completas de soluções como problemas de segurança, conseqüências legais de como os modelos são treinados, que seus custos operacionais são realmente licenciados. Garanta a integridade e a conformidade dos dados: A integridade e a conformidade dos dados são cruciais para as três categorias do caso de uso da IA. Os criativos são necessários para garantir uma fonte de dados responsável. Os adaptadores devem limpar e aderir aos conjuntos de dados, enquanto os consumidores devem verificar os provedores de serviços de software como um serviço e confirmar o gerenciamento adequado dos dados. Siga a liderança: Aprender com os regulamentos de nível estadual, como a Califórnia, pode oferecer informações sobre futuros quadros federais. As empresas devem aprender com a forma como os outros se adaptam a ele de acordo. Adote a IA ética: A implementação da prática responsável é necessária para o movimento através da paisagem regulatória. Os líderes empresariais e os tecnólogos devem dar a vantagem de transparência, privacidade de dados, conformidade e aprendizado contínuo em seus programas de IA, além de flexibilidade para se adaptar a regulamentos e tecnologias novos ou variáveis. Cerque -se de equipes que se conhecem: Os líderes devem se cercar de equipes famosas para mover e entender as verdadeiras necessidades de seus negócios. O sucesso dos projetos de IA depende do esforço colaborativo de equipes multifuncionais, incluindo áreas funcionais de negócios que lidam com desafios específicos, desenvolvimento, dados, TI e ciência do FINOPS. Estabelecer a excelência no centro da IA ​​une -os. Evite erros passados: A corrida atual por adotar a IA espelhou os ciclos de adoção de tecnologia, como o Rush to Adot Nubly Services sem planejamento adequado. Evite ficar sem atrair novas tecnologias sem avaliar suas implicações. Em vez disso, aborde metodicamente a IA, bem como qualquer outra ferramenta para o empreendedorismo.

Nossa indústria está a um salto de abstração e pensamento conceitual a uma IA tangível de implementação. O objetivo é encontrar valor real nos desafios que ele pode resolver para o seu negócio.

Para gerar novos fluxos de receita e operações simplificadas, prioridade prioritária com soluções práticas em relação às principais inovações. Primeiro, concentre -se no rótulo que libera seus funcionários de tarefas mundanas que ninguém gosta.

Movendo apenas tentando Ai para limpar A IA exige começar com processos de som e aplicativos práticos que não apenas isolem sua organização da insegurança futura, mas para avançar. Retornar com base na base é a chave para criar IA.

Juan Orlandini é CTO, América do Norte Insight Enterprises.

