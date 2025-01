Jogos de gerenciamento de recursos para pequenos empresários

Os jogos podem ajudar os empreendedores a aperfeiçoar habilidades diferentes. Por exemplo, alguns jogos permitem acessar os recursos que você precisa usar com sabedoria – bem como você precisa gerenciar recursos nos negócios. Se você está procurando um jogo para gerenciar recursos para aprimorar suas habilidades nessa área, leia um guia.

O que é um jogo para gerenciar recursos?

O jogo de gerenciamento de recursos é aquele em que o jogador recebe o valor final dos itens necessários que devem ser atribuídos sabiamente. Por exemplo,

Para que você gerencie o gerenciamento de recursos para ajudá -lo com o trabalho

Os jogos de gerenciamento de recursos não são apenas por diversão. Aqui estão algumas maneiras de apoiar seu negócio:

Habilidades de gerenciamento nítidas: Os proprietários da empresa devem ser criativos ao gerenciar recursos restritos. Os jogos ajudam você a pensar de maneira diferente e a transformá -lo em um processo divertido.

Os proprietários da empresa devem ser criativos ao gerenciar recursos restritos. Os jogos ajudam você a pensar de maneira diferente e a transformá -lo em um processo divertido. Assistência com orçamento: Todos os proprietários da empresa devem permanecer no orçamento. Isso inclui muitas das mesmas habilidades usadas nos jogos de gerenciamento de recursos.

Todos os proprietários da empresa devem permanecer no orçamento. Isso inclui muitas das mesmas habilidades usadas nos jogos de gerenciamento de recursos. Colaboração agradável: Vários jogadores podem servir de equipe para construir uma equipe.

Vários jogadores podem servir de equipe para construir uma equipe. Exercite seu cérebro: Os proprietários das empresas geralmente experimentam combustão de decisões contínuas. Os jogos de gerenciamento de recursos causam seu intelecto, oferecendo uma pausa refrescante da solicitação de gerenciamento para o seu negócio.

Os melhores jogos para gerenciar recursos

Os jogos de recursos podem apertar suas habilidades de controle, apoiar sua equipe e dar um hobby divertido. Aqui estão alguns dos melhores jogos para o gerenciamento de empresários.

Arquiteto da prisão

Arquiteto da prisão Requer a construção e manutenção da prisão máxima de segurança. Além de conter prisioneiros, este jogo gerencial exige o gerenciamento do dinheiro federal e um pedido de subsídios para maximizar recursos e lucros. Diferentes desafios podem ocorrer em todos os níveis. Então, você tem que se ajustar constantemente. O arquiteto da prisão está disponível no Steam, Gog, Epic Games, Nintendo Switch, Xbox e PlayStation.

Sobrevivente Marte

EM Sobrevivente MarteVocê é responsável por construir uma colônia e sobrevivência em Marte com recursos limitados. Não é necessário apenas gerenciar o que você faz, mas também requer a coleta de recursos em um ambiente desconhecido. Este jogo pode ser particularmente atraente para os amantes do universo. Mas os conceitos usados ​​para jogar são aplicáveis ​​a várias áreas de negócios e vida. Jogue no Steam, Epic Games, Gog, Xbox e PlayStation.

Megapolis

Megapolis é um simulador para construir uma cidade que permite criar seu próprio ambiente urbano. Você precisará criar estratégias para diferentes aspectos, incluindo a construção de edifícios, estabelecendo orientação icônica e fornecendo poder à sua comunidade. Dada a complexidade do edifício da cidade, várias áreas podem exigir sua atenção ao mesmo tempo, semelhante ao gerenciamento de uma empresa. Este jogo de construção da cidade está disponível no iOS, Android e Steam.

A evolução do mundo da jurins

Evolução mundial jurrasic é um videogame que permite que você supervisione todos os aspectos do Jurassic Park. Você é responsável por planejar atrações e resolver o desafio à medida que eles aparecem. Porque eles fazem parte de uma marca bem conhecida, gráficos e a apresentação geral deste jogo são mais perfeitos do que muitos outros jogos de gerenciamento estratégico. O Jurassic World Evolution está disponível no Nintendo Switch, Xbox, PlayStation e Steam.

Hospital de dois pontos

Hospital de dois pontos é um jogo estratégico que permite que os jogadores criem e monitorem seu próprio hospital. Você projetará a aparência, trabalhará para tratar várias doenças e resolver sua equipe e recursos. O jogo está disponível no PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Steam.

Stardew Valley

Stardew Valley é um jogo no qual você gerencia sua própria fazenda e aprende a viver da Terra. Você pode ajustar quase todos os aspectos do seu ambiente e até se comunicar com outros agricultores para compartilhar recursos ou dicas. Ele está disponível no Steam, Gog, Humble Games, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS e Android.

Treine Valley

Treine Valley é um jogo estratégico de quebra -cabeças que envolve o gerenciamento da construção de ferrovias e vários recursos locomotivos. Com uma série de locais e diferentes tipos de trens, é provável que este jogo atraia trens e amantes da história. Está disponível no Steam, Humble Games e iOS.

Fundação

Fundação é um jogo medieval para a construção da cidade. Você faz seus próprios monumentos e pode até se comunicar e compartilhar recursos com outros jogadores. É um mundo completamente aberto, então há muito espaço para criatividade e personalização. Mas você ainda precisa gerenciar os recursos finais ao criar seu mundo. A fundação está disponível para jogar no Steam.

Planeta

Planeta Ele permite que você projete e gerencie seu próprio parque temático de montanha -russa. À medida que avança, você pode expandir seu parque e hospedar clientes enquanto explora. Você pode encontrar a versão para PC no Steam e Frontier, enquanto a versão do console está disponível no Xbox e PlayStation. Isso fornece várias opções que se adequam ao seu estilo de jogo preferido.

Um guarda de masmorra

Um guarda de masmorra é um jogo estratégico que inclui um ataque às masmorras do submundo para obter recursos adicionais para defender sua própria fortaleza. Os elementos estratégicos deste jogo podem incentivar os empreendedores a pensar criativamente sobre obter recursos que estão faltando atualmente. Está disponível no iOS, Android, Amazon e PC.

Dia do feno

Dia do feno é um jogo móvel no qual você constrói e gerencia sua própria fazenda. Como um dos melhores jogos agrícolas, você cultiva, administra animais e vai à cidade para comprar ações e conversar com as cidades. O objetivo é construir uma cirurgia sustentável e manter sua fazenda através de diferentes desafios. Você pode até se conectar com outros jogadores a dispositivos iOS e Android.

Simulador de escape

O Escape Simulator é um jogo virtual de equipe para construir uma equipe que você pode jogar sozinho ou com outras pessoas. Neste jogo, você deve usar apenas os recursos disponíveis na sala para descobrir uma maneira de escapar. Com vários níveis projetados para oferecer desafios contínuos, você pode se adaptar a diferentes ambientes. Este jogo é particularmente útil para o desenvolvimento de gerenciamento e habilidades de recursos para resolver problemas em sua equipe. Atualmente, você pode encontrar um simulador de fuga no Steam.

Jogos

Comitê de Negócios O jogo é um jogo de uma estratégia móvel que se destaca como uma das melhores placas do quadro disponível para o seu telefone. É especialmente confortável se você quiser trabalhar com outras pessoas em um ambiente virtual competitivo. O objetivo é arrecadar o maior número possível de dinheiro e propriedade de seus colegas. Este jogo para celular também está disponível em dispositivos iOS e Android.

Ninguém do céu

Ninguém do céu é um jogo impressionante que permite explorar o planeta alienígena e diferentes locais no espaço. Seu objetivo é colaborar com sua equipe para construir a base em todo o universo. Com horas de conteúdo narrativo que apreciarão o seu ritmo, ele se destaca como um dos jogos mais impressionantes disponíveis. Você pode tocá -lo no Steam, Microsoft, Xbox e PlayStation.

Transporte de magnata

Transporte de magnata é uma série de videogames em que você configura uma infraestrutura de trânsito em sua própria cidade. Esses jogos de magnatas ensinam como pensar de forma criativa e resolver os problemas com o gerenciamento de transporte. Mas muitos conceitos podem ser relevantes para gerenciar empresas ou outras organizações. Existem diferentes níveis com diferentes problemas que precisam ser resolvidos. Portanto, é ideal se você quiser que eles constantemente o causem.

Fiz – um jogo para gerenciar uma cervejaria

Se você já sonhou em possuir uma cervejaria, Fiz – um jogo para gerenciar uma cervejaria deve estar no topo da sua lista. Como outros jogos de simulação de negócios, você é responsável por criar gerenciamento de marca e produto. Mas tudo tem um giro associado à cerveja. Este jogo de gerenciamento de recursos está disponível para dispositivos Android.

Qual é o melhor jogo de gerenciamento de jogos?

Os melhores jogos de gerenciamento de recursos podem diferir dependendo de suas preferências e do nível de desafio que você está procurando. No entanto, algumas opções importantes incluem Megapolis, Stardew Valley e Jurrasic World Evolution. Para encontrar os melhores jogos de gerenciamento para suas configurações, visualize a lista completa acima e experimente aqueles que você gosta ou assista ao jogo e visualize vídeos no YouTube para obter uma visualização mais próxima.

