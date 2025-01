Jogos de Walking Dead alcançam receita de US$ 1 bilhão, programa da Netflix em 2023

As franquias não podem ser melhores do que os mortos-vivos. Ele teve grandes sucessos em tudo, desde quadrinhos a programas de TV e jogos.

Só os jogos geraram mais de US$ 1 bilhão em receitas, e o Netlix Show atraiu 1,3 bilhão de horas de exibição em 2023, de acordo com um relatório da Owl & Co., e foi a terceira série de TV mais assistida naquele ano – 13 anos depois. Programa de TV lançado.

Hernan Lopez, fundador da Owl & Co., disse em entrevista à GamesBeat que The Walking Dead, que estreou como uma história em quadrinhos do criador Robert Kirkman em 2003, é a franquia de entretenimento original de maior sucesso criada neste século. Kirkman começou a namorar David Alpert em 2010.

Eles queriam construir uma empresa de propriedade intelectual focada no desenvolvimento de propriedade intelectual em todas as mídias. Eles montaram uma “sala dos escritores”, supervisionada por Kirkman, para descobrir diferentes faixas para a festa. E nas últimas décadas, Kirkman observou em nossa entrevista de 2023 que os filmes de ação e programas de TV finalmente se revelaram bons porque os criadores foram os próprios jogadores. Paralelamente, The Walking Dead foi um sucesso em diversas plataformas. E a Skybound arrecadou fundos em 2022 para duplicar a sua estratégia.

Vários raios da franquia Walking Dead.

Lopez ainda não tem o número de 2024, mas acredita que o sucesso continuou.

“Nunca houve uma peça”, disse Lopez.

A franquia The Walking Dead abrange mais de 330 episódios em sete séries de TV de ação ao vivo e continua quebrando recordes para a Netflix à medida que novas gerações de espectadores a descobrem. Só o envolvimento vale US$ 83 milhões por ano para a Netflix, com base no custo médio por hora de visualização, disse a Owl & Co.

Os jogos de The Walking Dead, em particular, geraram mais de um bilhão de dólares em receitas ao consumidor. Os jogos geraram US$ 100 milhões em receitas para The Walking Dead: Saints & Gronners e The Walking Dead: Survivors. The Walking Dead: Survival tem mais de US$ 500 milhões em receita e 100 milhões de downloads. E The Walking Dead: The Definitive Series da Telltale vendeu 80 milhões de episódios por mais de US$ 300 milhões em receitas.

“Tornou-se um grande sucesso aqui nos EUA, mas também é o número 1 em 150 países ao redor do mundo”, disse David Alpert, CEO da Skybound, em entrevista à GamesBeat. “Esses são os três melhores programas do mundo na Netflix. Isso me surpreendeu.”

Alpert lembrou que sua filha nasceu no mesmo ano em que o show começou. Agora ela tem idade suficiente para assistir com os amigos no Netflix.

“Há toda uma geração que cresceu ouvindo esse programa e ouvindo sobre o sucesso e lendo os quadrinhos e jogando e comprando produtos. Eles viram seus irmãos mais velhos e seus pais fazendo de tudo”, disse Alpert. “As pessoas estão redescobrindo isso. Toda esta geração está encontrando esse enorme sucesso. Essa é a maior história aqui.”

Kirkman iniciou o que antes era chamado de Transmídia, até que as pessoas decidiram que era um palavrão, porque muitos esforços da Transmídia falharam. Mas de alguma forma, Kirkman conseguiu. Skybound Entertainment se tornou um guarda-chuva para muitos criadores que tentam alcançar o mesmo. Agora está lançando a série Invincibles na principal plataforma de TV da Amazon. O sucesso de The Walking Dead dá à empresa liberdade criativa para buscar outras oportunidades e assumir mais riscos financeiros.

The Walking Dead tem 330 episódios na TV.

A empresa continua a publicar Walking Dead Deluxe Comics (193 edições até o momento para quadrinhos). E a série de jogos Telltale continua vendendo muito. Geralmente mostra que os zumbis são sempre férteis para videogames, mas o fato de o IP durar tanto significa que seu universo e experiências são como nenhum outro, disse ele.

Historicamente, a empresa licenciou suas propriedades para terceiros. Scopely fez The Walking Dead: The Mobile Survival Game, enquanto Skydance fez The Walking Dead: Saints and Sinners – um título VR, console e PC. Telltale fez uma série narrativa Walking Dead Game. Cada jogo se tornou um sucesso em sua categoria.

Mas quando a Telltale fechou (mais tarde para se repetir), a Skybound comprou a série de jogos narrativos e publicou-a como um catálogo de títulos. Lopez disse que o poder de permanência do programa tem sido incrível.

“A taxa de retenção de episódio para episódio e de temporada para temporada está muito além do que qualquer outro programa da Netflix tem”, disse Lopez. “The Walking Dead é a franquia de entretenimento nº 1 para programas não infantis criada inteiramente neste século.”

Ainda assim, ao imprimir dinheiro, a Skybound assumiu muitos riscos.

“Muitas outras explorações ou comercializações do mundo são basicamente a mesma coisa continuamente”, disse Alpert. “Na verdade, temos um universo repleto de regras e personagens, mas há toda uma oportunidade de contar novas histórias.”

Os personagens da série são populares, mas também o são Clementine do jogo Telltale. Muitos deles foram criados na sala da gráfica com o arquiteto habitual.

“É tudo Robert Kirkman”, disse Alpert. “Ele é um gênio que descobre como abordar isso e vai arquitetá-lo”, então há interseções com outras partes da franquia. “

Ele acrescentou: “(tudo) existe no mesmo universo. Isso enraíza e fundamenta você no universo de Walking Dead, mas não o limita a apenas ver os personagens que vemos nos quadrinhos. Dá a você a oportunidade de encontre seu próprio caminho naquilo que você faz de melhor, e acho que essa foi uma das razões pelas quais tivemos tanto sucesso.”

Robert Kirkman falou publicamente pela primeira vez desde a pandemia no Gamesbeat Summit 2023.

Embora o sucesso seja incrível, ele cria um problema que lembra o Dilema do Inovador, um livro de negócios de não-ficção do falecido Clay Christensen. Ele observou que as empresas de sucesso estão tão focadas em alavancar a sua história de sucesso única que não conseguem iniciar outro negócio viável. Eles têm expectativas tão altas em relação a um novo negócio que ele nunca poderá corresponder ao seu primeiro sucesso.

Alpert, porém, destaca que a empresa continua investindo em quadrinhos. Focados em contar novas histórias, esses quadrinhos podem testar novas ideias e virar programas de TV, filmes ou jogos. No final, eles também podem gerar muitas vendas no varejo. A fonte de grande parte disso é Kirkman, mas a empresa também lida com outros criadores, bem como com algum tipo de editor terceirizado para o IP.

“As pessoas já viram histórias de zumbis antes, mas a história dele não se passava apenas em um mundo zumbi. Seu conceito era o que acontece depois que um filme de zumbi termina”, disse Alpert. “Como eles vivem em um mundo onde há zumbis? Seu mundo está abalado.

A empresa começa a investir mais em Invincibles, que começou na mesma época de The Walking Dead. Essa história de super-herói se concentrou nas relações familiares, como o complexo de Édipo. O herói se depara com a escolha impossível de salvar o país e se estabelecer com um membro da família em detrimento de outro.

“Acho que é algo com o qual todo adolescente e todo adulto pode se identificar, porque eles próprios já passaram por alguma versão disso”, disse Alpert. “Tanto The Walking Dead quanto The Invincibles têm 21 anos neste momento. Então, eles estão sob os olhos do público há, você sabe, mais de duas décadas. E o que é divertido é que muitas pessoas estão apenas descobrindo The Invincibles agora .”

The Walking Dead: Saints and Sinners agora está ao vivo em VR. Este é um dos muitos jogos baseados na franquia de Robert Kirkman.

Ele disse que os mundos que a Skybound possui estão maduros o suficiente para que, com gestão e reinvestimento adequados, a empresa possa continuar a criar campos perenes. “

Existem propriedades intelectuais mais antigas que estão sendo perseguidas em termos de estratégia de negócios, como Star Trek, Star Wars, Harry Potter e James Bond. Em vários momentos de sua história, eles foram dignos de emulação ou de advertências. Com Harry Potter, tanto as crianças quanto os pais podem desfrutar das narrativas. Alguns fãs irão falhar, mas muitas vezes voltam ao show e compensam.

Quanto ao futuro, Alpert observou que milhares de novos jogos estão sendo lançados. Cada novo jogo tem que competir com aqueles do ano em que foi lançado, mas também tem que competir com quaisquer lançamentos anteriores que ainda sejam populares. O mesmo vale para programas de TV.

O objetivo passa a ser “encontrar coisas que eliminem o ruído, que eliminem a desordem em qualquer meio”, disse ele. Vivemos em uma época em que a distribuição é esmagadora. A distribuição está em toda parte. “

Uma lição é que as franquias que já existem continuarão a ter relevância na atual dieta de entretenimento das pessoas.

“É como a física, onde algo em movimento permanecerá em movimento”, disse ele. “As pessoas sabem sobre eles e a descoberta é o maior desafio para qualquer conteúdo que temos por aí.”

Quanto ao estado da indústria, a indústria de jogos e Hollywood tiveram alguns anos difíceis. Eles tiveram tensões como ataques por causa da IA. Ainda existem grandes sucessos e ainda vencedores e perdedores.

Quanto a navegar em novas tendências como a IA, Alpert acredita que respeitar a PI é crucial para saber se ela será aceita ou não. As empresas precisam adotar a IA da maneira certa.

O novo IP mais assistido do século é The Walking Dead.

“Vamos continuar a expandir o mundo de The Walking Dead. Vamos encontrar novos lugares para expandir as histórias. Ainda não tenho um anúncio específico, mas acho que já exploramos qual é o melhor meio. Qual é o melhor gênero para fazer algo novo com The Walking Dead? Podemos usar toda essa emoção e envolvimento recém-descobertos?

Divulgação: tenho família que trabalha para Skybound.