Jogos móveis podem se suportar na atenção do usuário | Aarki

Aarki publicou recentemente seu relatório sobre radar de retenção móvel para 2025, no qual ele deda as dificuldades que o aplicativo -e desenvolvedores de jogos móveis na economia de atenção excessiva são confrontados. Ele também fornece uma visão de como os comerciantes podem promover melhor seus novos títulos móveis, apesar da dificuldade – a saber, como manter os jogadores e mantê -los interessados, apesar da lista de competições.

O relatório abrange todos os setores da indústria móvel, não apenas tocando. No entanto, para jogar especialmente, o relatório notou a importância de entender os padrões dos usuários do pensamento. Jogar, diz ele, é a pedra angular da “Hive App Hive”, que gera 41% de todos os downloads. A partir daí, os comerciantes podem copiar os padrões de comportamento em vários tipos de aplicativos, incluindo onde vão depois que saem do jogo e tornam “mais precisamente mirar com base na coorte”.

Ava Das, Aarki Cro, disse: “Este relatório enfatiza a verdade simples: não se trata apenas de manter os usuários em um aplicativo – mas sobre entender onde eles vão a seguir … o segredo está na criação de conexões. Em harmonizar suas campanhas com o usuário Preferências e tempo, os momentos de engajamento são convertidos em lealdade a longo prazo.

“Discursidade” nos jogos

O relatório também aponta que diferentes jogos estão agindo sobre a retenção de usuários ativos – a “viscosidade” do jogo, para usar as palavras de Aarko. Jogos estratégicos e RPG, digamos, têm alta adesão, indicando um interesse duradouro, atendendo às necessidades emocionais do usuário. Por outro lado, quebra -cabeças e jogos de arcade têm baixa adesão, porque o jogo mais simples não pode passar os jogadores por um longo período.

O Aarki abrange cada um dos gêneros móveis com mais detalhes, descrevendo em detalhes mais hábitos de usuários típicos e se eles são principalmente gêneros. Ao se conectar com certas outras aplicações, o relatório sugere que os desenvolvedores podem reter os jogadores para retornar ao jogo por um longo tempo. O relatório também observa que as instalações globais dos aplicativos são reduzidas em 2,3%, o que significa que a atenção é um recurso final do que nunca.

Aman Sareen, CEO da Aarko, disse em comunicado: “O sucesso no ecossistema do aplicativo móvel depende de mais do que apenas aquisição. É um incentivo à lealdade e ao lançar um engajamento significativo e de longo prazo dentro da colméia da aplicação. O ano de 2025. Nossa missão é ajudar os varejistas que eles se movem nessa intrincada rede com a compreensão do comportamento natural do usuário e explorando as estratégias de retenção coesa e eficazes que maximizam o ROI.